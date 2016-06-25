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Красивый и современный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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Семейный дом, с любовью к быстрой и простой уборке, солнечным комнатам и экономии бюджета – это именно тот проект, который почти все мы и ищем! Студия GRID ARCHITEKTUR + DESIGN реализовала его в современном мансардном стиле для молодой семьи. Второй этаж под крышей здесь выглядит просто изумительно!

​Развернутая планировка

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Большая площадь первого этажа и невысокая, будто бы раздутая крыша позволили реализовать идею полноценных, больших комнат в каждой зоне. На первом этаже мы найдем кухню-гостиную, отдельную столовую и еще одну комнату для домашнего кинотеатра. На втором этаже нас ждут три спальни и главная ванная комната.

В зоне кухни-гостиной мы найдем шикарный тройной формат остекления с дверьми-слайдерами, в столовой и домашнем кинотеатре – двойные блоки. Мансардные окна являются интегрированными в крышу и стандартными, врезанными в кровлю за счет выступа.

На фотографии выше вы можете видеть на мансарде два окна спальни (слева), одно окно ванной комнаты (справа) и одно окно для двусветной гостиной (самое правое). Внизу мы найдем (слева направо) дверь в топочную, домашний кинотеатр, столовую и кухню-гостиную.

​Дизайн фасадов

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Красивая деревянная подшивка кровли добавляет современному образу этого дома немного традиционности. Ландшафтный дизайн выполнен в альпийском стиле – брусчатка, мелкие камни для мульчирования, рокарии и обилие почвопокровных и хвойных растений, а также тех, которые легко растут на камнях. Все это выглядит здесь очень современным решением.

​Домашний кинотеатр

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Небольшой домашний кинотеатр находится в отдельной комнате рядом со столовой. Бюджетный дизайн интерьера окупается шикарным форматом остекления и чувством новизны этого прекрасного дома. Эта комната специально создана для спокойного отдыха.

​Кухня-гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Другое дело, кухня-гостиная – веселое, солнечное место для разговоров, игр и детских хобби! Здесь всегда кто-то чем-то занят, а панорамное остекление с выходом на террасу предлагает для детских игр еще и пространство сада.

Красивый биокамин находится между кухней и гостиной и даже отлично виден из зоны парадной столовой. Удачное расположение позволяет использовать его на все 100%.

​Главная спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы найдем главную спальню, окна которой мы уже видели на фотографии выше. За дверью под скатом крыши находится гардеробная с современной системой, комодами и зеркалами. В главной спальне много места для отдыха – ее площадь более 16 кв. метров.

Шикарная идея сохранить высоту потолков на мансарде и открыть потолочные балки, полностью отказавшись от идеи чердачных перекрытий, позволяет сделать мансарду полноценным местом для жизни.

Легкая отделка мансардного этажа и множество окон превращают его в светлое и просторное помещение. Здесь также находятся еще две спальни маленького размера, предназначенные для детского отдыха и сна.

​Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Прямо рядом с главной спальней – красивая, почти идеальная ванная комната. Она оформлена в белоснежных и каменных оттенках с легким антуражем пляжного стиля. Отдельно стоящая прямо у окна ванная чаша отлично вписывается в интерьер, доказывая всем своим видом его современность. Окно именно этой ванной комнаты мы видели на первой фотографии в статье.

​Отопление и остекление

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Мансардный этаж отапливается с помощью радиаторов отопления, первый этаж – с помощью системы «теплого пола». Панорамные окна и двери-слайдеры являются профессиональными системами остекления и рассчитаны на зимние холода до -30 градусов.

На втором этаже в спальнях и ванной комнате было решено остановиться на стандартных окнах небольшого формата. Бюджетные двери-слайдеры являются не самым лучшим вариантом для спален зимой, так как имеют небольшие зазоры между двумя скользящими модулями и плохо держат тепло в нижней части. Но для гостиной, кухни, столовой и кабинета они по праву могут считаться идеальным способом остекления даже в холодном климате.

Для спален стандартные бюджетные панорамные окна-слайдеры можно посоветовать лишь тем, кто живет южнее Стамбула или Мадрида или же с площадью спален от 16 кв. метров. Правда, с системой интегрированных в пол конвекторов отопления по длине всего блока остекления они подходят для любого климата.

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