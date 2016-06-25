Красивый и современный дом

Семейный дом, с любовью к быстрой и простой уборке, солнечным комнатам и экономии бюджета – это именно тот проект, который почти все мы и ищем! Студия GRID ARCHITEKTUR + DESIGN реализовала его в современном мансардном стиле для молодой семьи. Второй этаж под крышей здесь выглядит просто изумительно!
Большая площадь первого этажа и невысокая, будто бы раздутая крыша позволили реализовать идею полноценных, больших комнат в каждой зоне. На первом этаже мы найдем кухню-гостиную, отдельную столовую и еще одну комнату для домашнего кинотеатра. На втором этаже нас ждут три спальни и главная ванная комната.
В зоне кухни-гостиной мы найдем шикарный тройной формат остекления с дверьми-слайдерами, в столовой и домашнем кинотеатре – двойные блоки. Мансардные окна являются интегрированными в крышу и стандартными, врезанными в кровлю за счет выступа.
На фотографии выше вы можете видеть на мансарде два окна спальни (слева), одно окно ванной комнаты (справа) и одно окно для двусветной гостиной (самое правое). Внизу мы найдем (слева направо) дверь в топочную, домашний кинотеатр, столовую и кухню-гостиную.
Красивая деревянная подшивка кровли добавляет современному образу этого дома немного традиционности. Ландшафтный дизайн выполнен в альпийском стиле – брусчатка, мелкие камни для мульчирования, рокарии и обилие почвопокровных и хвойных растений, а также тех, которые легко растут на камнях. Все это выглядит здесь очень современным решением.
Небольшой домашний кинотеатр находится в отдельной комнате рядом со столовой. Бюджетный дизайн интерьера окупается шикарным форматом остекления и чувством новизны этого прекрасного дома. Эта комната специально создана для спокойного отдыха.
Другое дело, кухня-гостиная – веселое, солнечное место для разговоров, игр и детских хобби! Здесь всегда кто-то чем-то занят, а панорамное остекление с выходом на террасу предлагает для детских игр еще и пространство сада.
Красивый биокамин находится между кухней и гостиной и даже отлично виден из зоны парадной столовой. Удачное расположение позволяет использовать его на все 100%.
На втором этаже мы найдем главную спальню, окна которой мы уже видели на фотографии выше. За дверью под скатом крыши находится гардеробная с современной системой, комодами и зеркалами. В главной спальне много места для отдыха – ее площадь более 16 кв. метров.
Шикарная идея сохранить высоту потолков на мансарде и открыть потолочные балки, полностью отказавшись от идеи чердачных перекрытий, позволяет сделать мансарду полноценным местом для жизни.
Легкая отделка мансардного этажа и множество окон превращают его в светлое и просторное помещение. Здесь также находятся еще две спальни маленького размера, предназначенные для детского отдыха и сна.
Прямо рядом с главной спальней – красивая, почти идеальная ванная комната. Она оформлена в белоснежных и каменных оттенках с легким антуражем пляжного стиля. Отдельно стоящая прямо у окна ванная чаша отлично вписывается в интерьер, доказывая всем своим видом его современность. Окно именно этой ванной комнаты мы видели на первой фотографии в статье.
Мансардный этаж отапливается с помощью радиаторов отопления, первый этаж – с помощью системы «теплого пола». Панорамные окна и двери-слайдеры являются профессиональными системами остекления и рассчитаны на зимние холода до -30 градусов.
На втором этаже в спальнях и ванной комнате было решено остановиться на стандартных окнах небольшого формата. Бюджетные двери-слайдеры являются не самым лучшим вариантом для спален зимой, так как имеют небольшие зазоры между двумя скользящими модулями и плохо держат тепло в нижней части. Но для гостиной, кухни, столовой и кабинета они по праву могут считаться идеальным способом остекления даже в холодном климате.
Для спален стандартные бюджетные панорамные окна-слайдеры можно посоветовать лишь тем, кто живет южнее Стамбула или Мадрида или же с площадью спален от 16 кв. метров. Правда, с системой интегрированных в пол конвекторов отопления по длине всего блока остекления они подходят для любого климата.
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