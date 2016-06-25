Красивый и современный дом

Большая площадь первого этажа и невысокая, будто бы раздутая крыша позволили реализовать идею полноценных, больших комнат в каждой зоне. На первом этаже мы найдем кухню-гостиную, отдельную столовую и еще одну комнату для домашнего кинотеатра. На втором этаже нас ждут три спальни и главная ванная комната.

В зоне кухни-гостиной мы найдем шикарный тройной формат остекления с дверьми-слайдерами, в столовой и домашнем кинотеатре – двойные блоки. Мансардные окна являются интегрированными в крышу и стандартными, врезанными в кровлю за счет выступа.

На фотографии выше вы можете видеть на мансарде два окна спальни (слева), одно окно ванной комнаты (справа) и одно окно для двусветной гостиной (самое правое). Внизу мы найдем (слева направо) дверь в топочную, домашний кинотеатр, столовую и кухню-гостиную.