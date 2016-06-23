Шикарный особняк под Москвой

Основательный дом, как крепость, выполненный в английском городском стиле, смотрится очень красиво в формате загородного коттеджа. Студия ALEXINTERIORUS реализована данный проект как корпоративный дом, который может использоваться как для работы, так и для отдыха.

Посмотреть на этот проект мы сможем в статье ниже, но не забывайте, что данный дом еще и является прекрасным образцом английского стиля, который сейчас популярен по всей Европе.