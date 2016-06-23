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Шикарный особняк под Москвой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus Дома в эклектичном стиле
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Основательный дом, как крепость, выполненный в английском городском стиле, смотрится очень красиво в формате загородного коттеджа. Студия ALEXINTERIORUS реализована данный проект как корпоративный дом, который может использоваться как для работы, так и для отдыха.

Посмотреть на этот проект мы сможем в статье ниже, но не забывайте, что данный дом еще и является прекрасным образцом английского стиля, который сейчас популярен по всей Европе.

Викторианская сдержанность

корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus Дома в эклектичном стиле
alexinteriorus

корпоративный дом

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

Концепция пространства проста, рациональна и исключительно удобна. Планировка отвечает как современным стандартам, так и выбранному стилю в архитектуре. Первый этаж предлагает рабочее пространство с общественными зонами для работы и досуга.

В том числе здесь находится гостиная с камином и музыкальным залом, зимний сад с панорамными окнами, большой каминный зал, переговорная и банкетный зал. Стоит отдельно выделить рекреационную галерею, рабочий кабинет и чайную с отдельной кухней, которая используется для заключения договоров.

​Современный формат

корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
alexinteriorus

корпоративный дом

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

Вся площадь помещений (1200 кв. метров) отлично работает на владельцев – здесь есть достаточно пространства и для создания приватности каждому гостю, и есть возможность для переговоров с большим количеством участников.

Изысканная сдержанность

переговорная alexinteriorus Рабочий кабинет в эклектичном стиле
alexinteriorus

переговорная

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

Шикарная отделка вместе с традиционным дизайном интерьера в этом проекте завораживает с первого взгляда. 

Английская атмосфера

каминный зал alexinteriorus Гостиные в эклектичном стиле
alexinteriorus

каминный зал

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

В этой роскошной гостиной, кажется, в любой день царит маленький праздник, благодаря профессионально выполненной многоуровневой подсветке. Здесь же находится и лестница, соединяющая сразу цокольный, первый и второй этажи.

На цокольном этаже расположены бильярдный зал, кинозал, винотека с дегустационным залом и шикарная SPA-зона для полной релаксации. Последняя состоит из бассейна, русской бани, хамама и комнаты отдыха. С цокольного этажа есть выход в сад, на территории которого расположены беседка и барбекю для продолжение отдыха.

​Спальни

корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus Спальня в эклектичном стиле
alexinteriorus

корпоративный дом

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

Все спальни находятся на втором этаже, что добавляет им и приватности, и атмосферности. В каждой спальне есть отдельная ванная комната. Практически каждая из них имеет хороший вид на сад и оформлена в английском стиле.

​Бильярдная

корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus Медиа комнаты в эклектичном стиле
alexinteriorus

корпоративный дом

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

Шикарная бильярдная на цокольном этаже смотрится очень комфортабельно. Дружелюбная атмосфера, как никакая другая, способствует налаживанию бизнес-партнерства.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Домашний кинотеатр

кинозал alexinteriorus Медиа комнаты в эклектичном стиле
alexinteriorus

кинозал

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

Стильный домашний кинотеатр выполнен в более современной манере с использованием элементов стиля модерн. Здесь все поставлено на практичность, как для успешной работы комплекса домашнего кинотеатра, так и для того, чтобы декор и дизайн не отвлекали от шоу, представленного на экране.

​Бассейн и зона отдыха

корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus Бассейны в эклектичном стиле
alexinteriorus

корпоративный дом

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

Красивый бассейн имеет две чаши-джакузи и общую плавательную зону. На потолке мы найдем красивую подсветку с эффектом ночного неба, а часть комнаты оформлена мозаикой в морском стиле и голубых тонах.

​Русская баня

русская баня alexinteriorus Спа в эклектичном стиле
alexinteriorus

русская баня

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

Просторная баня может вместить до 7-ми гостей одновременно, но к услугам гостей в соседней комнате есть еще и турецкий хамам.

​Дополнительно

корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus Ванная комната в эклектичном стиле
alexinteriorus

корпоративный дом

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

Во всем доме есть центральное кондиционирование, установлена система «теплый пол» как отопление, спутниковое телевидение, фоновая музыка, а главная кухня оснащена индивидуальным лифтом для удобства обслуживания всех гостей дома.

​Винотека

морани alexinteriorus Медиа комнаты в эклектичном стиле
alexinteriorus

морани

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

Шикарная винотека оформлена в стиле итальянской винодельни и имеет красивую дегустационную комнату. Здесь маленькие цокольные окна потрясающим образом создают идентичную тосканской атмосферу для приятного отдыха в хорошей компании.

Цокольный этаж тоже полностью отапливается, как и все жилые, и имеет хороший вид из окон на сад с хвойными насаждениями и зеленый район вокруг.

Все работы закончены в рекордные сроки (за один год) и в ультра-качественной манере, а мы поздравляем студию ALEXINTERIORUS с этим профессиональным успехом!

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