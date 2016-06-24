Простой проект шикарного дома из дерева

Если вы ищете идеальный дом для своей семьи, который будет для всех его членов максимально комфортным и удобным, поступите так, как это сделала семейная пара из Мюнстера. Воспользовавшись помощью профессионального архитектора, эта семья воплотила в жизнь свои оригинальные идеи безупречного, но довольно простого дома – дома своей мечты!
Чтобы узнать поподробнее, как с помощью различных строительных хитростей реализовать свои оригинальные задумки во время создания уютного и светлого жилища, предлагаем познакомиться с этим уникальным семейным домом наших немецких друзей.
Дом мечты этой семейной пары был возведен в небольшом и тихом немецком городке. Его счастливым обладателям было очень важно, чтобы он был как можно светлее и ярче. Для максимального доступа дневного света в каждую комнату были применены различные архитектурные приемы. Поэтому максимальное количество просторных оконных проемов было спроектировано на южной стороне фасада и все основные комнаты ориентированы на юг. Это позволило сделать дом более теплым и светлым.
В оформлении фасада разработчиками данного проекта применен оригинальный прием, который очень эффектно и просто интегрировал это строение в окружающую среду. Наружные стены фасада оббиты горизонтальными планками дерева лиственных пород. Светлое дерево выглядит очень эффектно и оптимистично, гармонично вписываясь в окружающую цветовую гамму. Кроме того, стены этого дома стали значительно теплее благодаря такой наружной отделке.
Идеально ровные формы основных конструктивных элементов дома придают ему большей строгости и порядка. Немного смягчают строгость форм и добавляют живости оформлению фасада фрагменты зелени на клумбах и высаженные в горшках зеленые растения.
На территории фасадной части дома щедро рассыпан и уплотнен натуральный камень, по которому удобно перемещаться по островкам отшлифованных камней. Здесь также уложены аккуратные дорожки из серой плитки, которая гармонично вписывается в фасадную цветовую гамму.
С тыльной стороны строения разбит красивый, ухоженный газон, в качестве ограждения которого применен крупный камень. Он имеет благородный и основательный вид и служит красивой отделкой простому, но не перенасыщенному зеленью газону.
Дом со двора имеет просторную прилегающую к нему площадку, которая прекрасно подойдет в качестве зоны отдыха. Эта терраса создана для комфортного отдыха всей семьи. Здесь все способствует спокойному времяпрепровождению, есть все необходимое для того чтобы спокойно позавтракать, нежась в лучах утреннего солнышка или посидеть за чашечкой послеобеденного кофе. Все что для этого нужно можно быстро и легко принести непосредственно через огромные раздвижные стеклянные двери, встроенные в стену от пола до потолка.
В одной из комнат первого этажа находится кухня. Белый цвет в дизайне этого помещения был выбран не случайно. Сделать интерьер и всю обстановку в доме как можно светлее – главная задача архитектора, с которой он отлично справился.
Все бытовые приборы и техника, такие как микроволновая печь, посудомоечная машина, огромных размеров холодильник спрятаны внутри кухонной мебели. Такой прием сделал кухонную зону максимально аккуратной и ухоженной. Благодаря установке больших оконных проемов рабочая зона кухни и мойка хорошо освещены. Идеально подобран и цвет пола, светло-серый оттенок покрытия выглядит просто, но элегантно и спокойно.
Напротив кухни расположена столовая. Мебель – стол и стулья сделаны из светлого дерева. Ее яркий внешний вид прекрасно гармонирует с белыми стенами помещения. Декорирование этого помещения живыми растениями, высаженными в горшках, отлично дополняет общее убранство обеденной зоны, которую отделяет от кухни только широкий стол рабочей зоны кухни.
Конструктивно весь дом был ориентирован на южную сторону, при этом все зоны, в которых семья проводит больше всего времени, ярко освещены дневным светом. Естественное освещение в этой части дома максимальное.
Оконный пролет, который выполнен очень необычно, как бы соединяет между собой первый и второй этаж. Его конструкция имеет ломаную форму, окна на стенах первого этажа продолжены в крыше.
Благодаря высокому потолку обеденной зоны высотой в два этажа создается отличная акустика. И если есть необходимость, члены семьи могут беспрепятственно общаться между собой, находясь на разных уровнях в доме. Тем, кто мечтает об уединении, можно подняться по такой же светлой лестнице с открытыми деревянными ступенями на второй этаж, и отдохнуть в одной из комнат наверху.
Окно, которое находится в столовой, требует более пристального внимания. Его конструкция действительно уникальна. Оконный проем берет свое начало в самой нижней точке стены первого этажа и, повторяя форму крыши и ее изгиб, переходит во второй этаж. Расположение этого окна с южной стороны дома и прямо над гостиной, позволяет иметь самое большое количество света на протяжении всего дня. Поэтому здесь очень комфортно и уютно находиться всем членам семьи и их гостям.
Во время пребывания на втором этаже из этого оригинально продуманного окна открывается прекрасный вид на живописные пейзажи окружающей местности. Много света, солнца, красивые виды – все это располагает к отдыху и дарит всей семье хорошее расположение духа.
Дополняет общий дизайн столовой и кухни лестница, ведущая на верхний этаж. Ее расположение позволяет условно разделить просторную комнату первого этажа на две части. Таким образом, удалось получить две автономные зоны, разделив их визуально. Это также благоприятно отразилось на возможности членов семьи не мешать друг другу, если каждому нужно сосредоточиться на своих делах.
Так как род занятий хозяина дома предполагает работу на дому, к нему часто приходят клиенты. Вход для посетителей спроектирован и построен с восточной стороны здания, благодаря чему посетители оказываются непосредственно в комнате, которая служит для приема визитеров.
Комфортно в этом доме может чувствовать каждый его житель. Второй этаж служит для отдыха, на первом этаже находится просторная гостиная. Она отделена от остальной части первого этажа при помощи частично возведенной стены и второго уровня. Гостиная находится на нижнем уровне, отделяемое от нее пространство первого этажа находится на втором уровне.
Потолок в гостиной имеет высоту 2,90 метра и интересно отделан деревянным брусом в деревенском стиле.
Из огромного окна гостиной, которое занимает стену от пола до потолка, открывается красивый вид на террасу и лужайку перед домом.
Полы в доме имеют приятный блеск, чему поспособствовала идеальная стяжка и напольное покрытие.
Второй этаж выполнен в более ярких и оживленных тонах. Его коридор выкрашен в жизнерадостный оранжевый цвет, двери оригинально выделяются на фоне стен желтым, красным и зеленым цветом.