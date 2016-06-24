Простой проект шикарного дома из дерева

Дом мечты этой семейной пары был возведен в небольшом и тихом немецком городке. Его счастливым обладателям было очень важно, чтобы он был как можно светлее и ярче. Для максимального доступа дневного света в каждую комнату были применены различные архитектурные приемы. Поэтому максимальное количество просторных оконных проемов было спроектировано на южной стороне фасада и все основные комнаты ориентированы на юг. Это позволило сделать дом более теплым и светлым.

В оформлении фасада разработчиками данного проекта применен оригинальный прием, который очень эффектно и просто интегрировал это строение в окружающую среду. Наружные стены фасада оббиты горизонтальными планками дерева лиственных пород. Светлое дерево выглядит очень эффектно и оптимистично, гармонично вписываясь в окружающую цветовую гамму. Кроме того, стены этого дома стали значительно теплее благодаря такой наружной отделке.

Идеально ровные формы основных конструктивных элементов дома придают ему большей строгости и порядка. Немного смягчают строгость форм и добавляют живости оформлению фасада фрагменты зелени на клумбах и высаженные в горшках зеленые растения.