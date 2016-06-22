Энергосберегающий семейный дом

Дом находится недалеко от магистрали Брунгассе, до которой можно легко дойти, двигаясь вдоль удлиненного сада. С юго-запада открывается беспрепятственный обзор на Шнеберг, а с северной стороны можно любоваться замечательным видом на башню местной церкви.
Большой участок, площадь которого составляет около 2.200 квадратных метров, разделен на четыре части. Разрабатывая проект этого семейного дома и выбирая место для его постройки, архитекторы брали в основу принципы оптимальной ориентации относительно солнца. Этот эко-дом воспринимается как часть природы – тесную связь с окружающей средой можно ощутить, наслаждаясь запахами цветов и нежной зеленью в саду.
С южной стороны мы видим совершенно иную картину – огромные окна и раздвижные стеклянные двери, которые радостно впускают в дом теплый солнечный свет. Крыша здания здесь имеет специальные фотоэлементы, а удобная площадка на ней прекрасно подойдет для установки солнечных батарей.
Как уже было сказано, для максимальной энергоэффективности дом был расположен в строгой зависимости от климатических факторов. Так, с северо-западной стороны, постоянно продуваемой холодными ветрами, здание имеет максимально закрытую, почти глухую стену, чтобы лучше сохранять тепло. Этому также способствует вентилируемый фасад, облицованный снаружи узкими деревянными рейками (еще одна дань экологичности).
Здесь находится вход в дом. Навес, прикрывающий крыльцо, является по совместительству открытой террасой второго этажа. С этой стороны мы можем оценить несколько ассиметричную форму здания, которая, сочетаясь с деревянной облицовкой, делает экстерьер немного эклектичным. Впрочем, это придает ему особую прелесть, как и симпатичный огород, раскинувшийся во дворе.
Восхитительно уютная терраса на южной стороне дома прекрасно подойдет для семейного отдыха. Деревянные панели на стенах, квадратная мозаика на полу и роскошный вид, открывающийся оттуда, создают атмосферу тихого фермерского домика.
На террасе достаточно места, чтобы поставить шезлонги и всласть позагорать, а тех, кто не любит палящее солнце, убережет навес.
Внутри дом встречает нас удивительным уютом. Интерьер гостиной словно скопирован из старых фильмов, где главные герои живут в милых домишках, расположенных в отдаленной местности, где на многие мили вокруг – ни души. Словно в подтверждение этому мы видим фортепиано, на котором можно играть, не боясь потревожить соседей.
Пол, потолок, часть стен, некоторые элементы мебели – почти все здесь радует глаз натуральной древесиной. В соседнем помещении расположена прекрасная кухня, удобная кладовая, спальня и ванная комната.
Да-да, на втором этаже есть еще одна гостиная – дом достаточно просторный. Обстановка здесь столь же уютная – много древесины, массивная мягкая мебель в стиле ретро, винтажный коврик. Непосредственно из гостиной можно выйти на террасу. Несмотря на огромные стеклянные двери, из-за козырька в эту комнату попадает немного меньше света, нежели в нижнюю гостиную. Но это вовсе не делает помещение сумрачным – просто естественное освещение здесь более мягкое и приглушенное.