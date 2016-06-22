Энергосберегающий семейный дом

Дом находится недалеко от магистрали Брунгассе, до которой можно легко дойти, двигаясь вдоль удлиненного сада. С юго-запада открывается беспрепятственный обзор на Шнеберг, а с северной стороны можно любоваться замечательным видом на башню местной церкви.

Большой участок, площадь которого составляет около 2.200 квадратных метров, разделен на четыре части. Разрабатывая проект этого семейного дома и выбирая место для его постройки, архитекторы брали в основу принципы оптимальной ориентации относительно солнца. Этот эко-дом воспринимается как часть природы – тесную связь с окружающей средой можно ощутить, наслаждаясь запахами цветов и нежной зеленью в саду.