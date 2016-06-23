13 ценных советов для тех, кто решил увлечься садоводством

Что может быть прекраснее сада с великолепными цветами и буйством зелени? Но далеко не каждому удается сделать так, чтобы растения чувствовали себя хорошо, радуя своими пышными побегами и ароматными бутонами. Сколько же раз приходилось начинать все заново, пытаясь добиться желаемого результата! Но не отчаивайтесь. Даже без большого количества зелени можно сделать внешний вид вашего балкона или террасы или участка ярким и оригинальным. Истинным ноу-хау станет решение, позволяющее визуально расширить вашу террасу, превратив ее в потрясающую зону отдыха.
Земля есть земля, и там, где она заканчивается, следует предусмотреть соответствующее разделение с соседним участком. Он может быть сделан из самых разнообразных материалов: бамбука, камня или дерева – выбор широк и разнообразен. Если вы до сих пор не хотите обходиться без растений, то можете использовать их за пределами забора – например, непосредственно в саду.
Для того чтобы точно решить, какие из растений подходят вам больше всего, познакомьтесь с флорой, выращивая для начала неприхотливые и не требующие много сил и времени растения. Кактусам, например, не нужно много внимания – достаточно будет солнечного света и периодического полива. На следующем этапе уже стоит немного улучшить свои отношения с зелеными друзьями, усложнив задачу.
Украшениями дома не всегда должны служить живые растения, которые помещают на внутренний дворик или балкон – в наше время можно найти множество оригинальных и красивых наружных аксессуаров. Так что, если вы хотите улучшить внешний вид вашего дома, можете использовать для этого разноцветные подушки или украшения в виде животных и птиц – например, как эти пичужки из проволоки.
Каждый, кто собирается придать саду некоторую изюминку, не обязательно должен полагаться на растения. Естественного шарма ему добавит и такая замечательная деталь, как открытый камин. Особенно хорошо он будет смотреться по вечерам, когда потрескивание бревен, теплое пламя и дымок создают уютную и даже немного магическую атмосферу.
Если вы не гениальный садовод, это не повод для отчаяния. В то же время, это не может служить и оправданием для неухоженного участка – во всем должны преобладать чистота и аккуратность! Небольшой деревянный каркас со стеклом может быть хорошим местом как для теплолюбивых растений, так и для хранения небольших инструментов и удобрений.
Терраса, балкон или сад служат местами для отдыха. Потому они должны быть обустроены в соответствии со своей функцией, а именно – креслами, диванами и лежанками, чтобы хватило места всем гостям, которые вдруг захотят к вам присоединиться.
Если вы и правда лишены навыков агронома, но мечты познать все прелести садоводства не покидают вас, теплица станет идеальным выходом. В этом стеклянном домике цветы и овощи, будучи защищенными от негативного воздействия окружающей среды, растут почти самостоятельно! Хотя они все же требуют определенной заботы и внимания.
Даже когда на сад опускаются сумерки, он все еще может притягивать восторженные взгляды. Солнечные фонари служат не только для освещения садовых дорожек, но и благодаря своему мягкому сиянию создают уютную атмосферу.
У вас нет времени (а если быть честными, то и желания) на создание клумбы и поддержания ее в ухоженном состоянии? Не проблема! Отличной альтернативой станут сосуды для растений. Они доступны в самых разных вариациях материалов, цветов и конструкций, также в различных размерах. Среди дизайнеров такие элементы садового декора пользуются огромной популярностью – они выглядят стильно и аккуратно.
Цветочные горшки, которые обычно продаются в садоводческих магазинах, недостаточно оригинальны для вас? Как на счет того, чтобы использовать вместо них старую эмалированную посуду или даже ведро? Вооружившись некоторым количеством почвы и красивыми цветами или травами, можно устроить на вашей террасе или в саду настоящий креатив!
При проектировании внешней области избегайте старых растений и цветов. Связь растительности и архитектуры должна быть гармоничной. Дом в стиле кантри, например, или очаровательный коттедж будет гораздо лучше смотреться посреди фруктовых деревьев, чем в компании пальмовых растений.
Пруд является отдельной экосистемой и очень специфическим аспектом озеленения. Прежде чем приступать к его созданию, нужно иметь достаточную информационную базу и тщательно разобраться в этом вопросе. Особо актуальным это будет, если вы собираетесь поселить в пруду рыбок. Не имея остаточно опыта, лучше оставить эту затею и перейти на другие проекты – к примеру, более простой, но не менее красивый декоративный фонтан.
В конце концов, можно просто пустить все на самотек и позволить природе делать свое дело. Посадите семена декоративного лука, которые вскоре дадут красивые цветы и буйную зелень. Дикий сад может быть очень привлекательным и имеет много преимуществ, особенно для просторной сельской местности. Но не следует давать траве разрастись слишком сильно и доставать вам до колен – хорошим решением будет скашивать ее в конце каждого дачного сезона. Также будьте осторожны: высокая трава служит отличным пристанищем для разнообразной живности.