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13 ценных советов для тех, кто решил увлечься садоводством

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Сад Беседки и теплицы
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Что может быть прекраснее сада с великолепными цветами и буйством зелени? Но далеко не каждому удается сделать так, чтобы растения чувствовали себя хорошо, радуя своими пышными побегами и ароматными бутонами. Сколько же раз приходилось начинать все заново, пытаясь добиться желаемого результата! Но не отчаивайтесь. Даже без большого количества зелени можно сделать внешний вид вашего балкона или террасы или участка ярким и оригинальным. Истинным ноу-хау станет решение, позволяющее визуально расширить вашу террасу, превратив ее в потрясающую зону отдыха.

1. Забор в качестве альтернативы

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IS AND REN STUDIOS LTD

Raised Flower Beds and Ever Greens

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Земля есть земля, и там, где она заканчивается, следует предусмотреть соответствующее разделение с соседним участком. Он может быть сделан из самых  разнообразных материалов: бамбука, камня или дерева – выбор широк и разнообразен. Если вы до сих пор не хотите обходиться без растений, то можете использовать их за пределами забора – например, непосредственно в саду.

2. Шаг за шагом

Cacti, Craig House Cacti Craig House Cacti Сад Забор и ворота
Craig House Cacti

Cacti

Craig House Cacti
Craig House Cacti
Craig House Cacti

Для того чтобы точно решить, какие из растений подходят вам больше всего, познакомьтесь с флорой, выращивая для начала неприхотливые и не требующие много сил и времени растения. Кактусам, например, не нужно много внимания – достаточно будет солнечного света и периодического полива. На следующем этапе уже стоит немного улучшить свои отношения с зелеными друзьями, усложнив задачу.

3. Декор и аксессуары

Wire Frame Bird Feeders, Green & Blue Green & Blue Сад Аксессуары и декор
Green &amp; Blue

Wire Frame Bird Feeders

Green & Blue
Green &amp; Blue
Green & Blue

Украшениями дома не всегда должны служить живые растения, которые помещают на внутренний дворик или балкон – в наше время можно найти множество оригинальных и красивых наружных аксессуаров. Так что, если вы хотите улучшить внешний вид вашего дома, можете использовать для этого разноцветные подушки или украшения в виде животных и птиц – например, как эти пичужки из проволоки.

4. Очаг души

rondo firepit wood-fired oven Сад Грильницы
wood-fired oven

rondo firepit

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

Каждый, кто собирается придать саду некоторую изюминку, не обязательно должен полагаться на растения. Естественного шарма ему добавит и такая замечательная деталь, как открытый камин. Особенно хорошо он будет смотреться по вечерам, когда потрескивание бревен, теплое пламя и дымок создают уютную и даже немного магическую атмосферу.

5. Порядок везде

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Если вы не гениальный садовод, это не повод для отчаяния. В то же время, это не может служить и оправданием для неухоженного участка – во всем должны преобладать чистота и аккуратность! Небольшой деревянный каркас со стеклом может быть хорошим местом как для теплолюбивых растений, так и для хранения небольших инструментов и удобрений.

6. Обеспечить комфорт

Bonsoni Black & Orange Corner Sofa Set - Comes With a Modular Corner Sofa, an armchair and a Coffee Table Rattan Garden Furniture homify Сад Мебель
homify

Bonsoni Black & Orange Corner Sofa Set – Comes With a Modular Corner Sofa, an armchair and a Coffee Table Rattan Garden Furniture

homify
homify
homify

Терраса, балкон или сад служат местами для отдыха. Потому они должны быть обустроены в соответствии со своей функцией, а именно – креслами, диванами и лежанками, чтобы хватило места всем гостям, которые вдруг захотят к вам присоединиться.

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Обратитесь к нам!

7. Садовая теплица для нежных растений

8x10 Cedar Growhouse Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы wooden greenhouse,wooden greenhouses,timber greenhouses,traditional greenhouses,victorian greenhouses
homify

8x10 Cedar Growhouse Greenhouse

homify
homify
homify

Если вы и правда лишены навыков агронома, но мечты познать все прелести садоводства не покидают вас, теплица станет идеальным выходом. В этом стеклянном домике цветы и овощи, будучи защищенными от негативного воздействия окружающей среды, растут почти самостоятельно! Хотя они все же требуют определенной заботы и внимания.

8. Сказочные светлячки

Cosmic Jar, HeadSprung Ltd HeadSprung Ltd Сад Освещение
HeadSprung Ltd

Cosmic Jar

HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd

Даже когда на сад опускаются сумерки, он все еще может притягивать восторженные взгляды. Солнечные фонари служат не только для освещения садовых дорожек, но и благодаря своему мягкому сиянию создают уютную атмосферу.

9. Чаши-клумбы – достойная альтернатива

Verona Trough A Place In The Garden Ltd. Сад Горшки и вазы
A Place In The Garden Ltd.

Verona Trough

A Place In The Garden Ltd.
A Place In The Garden Ltd.
A Place In The Garden Ltd.

У вас нет времени (а если быть честными, то и желания) на создание клумбы и поддержания ее в ухоженном состоянии? Не проблема! Отличной альтернативой станут сосуды для растений. Они доступны в самых разных вариациях материалов, цветов и конструкций, также в различных размерах. Среди дизайнеров такие элементы садового декора пользуются огромной популярностью – они выглядят стильно и аккуратно.

10. Креатив на десять баллов

Two Zinc Oval Pots With Handles Lilac Coast Сад Горшки и вазы
Lilac Coast

Two Zinc Oval Pots With Handles

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

Цветочные горшки, которые обычно продаются в садоводческих магазинах, недостаточно оригинальны для вас? Как на счет того, чтобы использовать вместо них старую эмалированную посуду или даже ведро? Вооружившись некоторым количеством почвы и красивыми цветами или травами, можно устроить на вашей террасе или в саду настоящий креатив!

11. Согласовывайте сад с архитектурой

Oast House in Tudeley Kent Shiny Window Cleaning London Сад Растения
Shiny Window Cleaning London

Oast House in Tudeley Kent

Shiny Window Cleaning London
Shiny Window Cleaning London
Shiny Window Cleaning London

При проектировании внешней области избегайте старых растений и цветов. Связь растительности и архитектуры должна быть гармоничной. Дом в стиле кантри, например, или очаровательный коттедж будет гораздо лучше смотреться посреди фруктовых деревьев, чем в компании пальмовых растений.

12. Ухоженный прудик

Le Moellon, Luc Spits Architecture Luc Spits Architecture Сад Бассейны и водоемы
Luc Spits Architecture

Luc Spits Architecture
Luc Spits Architecture
Luc Spits Architecture

Пруд является отдельной экосистемой  и очень специфическим аспектом озеленения. Прежде чем приступать к его созданию, нужно иметь достаточную информационную базу и тщательно разобраться в этом вопросе. Особо актуальным это будет, если вы собираетесь поселить в пруду рыбок. Не имея остаточно опыта, лучше оставить эту затею и перейти на другие проекты – к примеру, более простой, но не менее красивый декоративный фонтан.

13. Дикий сад

homify Сад Растения
homify

homify
homify
homify

В конце концов, можно просто пустить все на самотек и позволить природе делать свое дело. Посадите семена декоративного лука, которые вскоре дадут красивые цветы и буйную зелень. Дикий сад может быть очень привлекательным и имеет много преимуществ, особенно для просторной сельской местности.  Но не следует давать траве разрастись слишком сильно и доставать вам до колен – хорошим решением будет скашивать ее в конце каждого дачного сезона. Также будьте осторожны: высокая трава служит отличным пристанищем для разнообразной живности.

Шикарный особняк под Москвой
Что вы еще могли бы посоветовать тем, кто не слишком дружит с флорой? 

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