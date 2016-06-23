13 ценных советов для тех, кто решил увлечься садоводством

Что может быть прекраснее сада с великолепными цветами и буйством зелени? Но далеко не каждому удается сделать так, чтобы растения чувствовали себя хорошо, радуя своими пышными побегами и ароматными бутонами. Сколько же раз приходилось начинать все заново, пытаясь добиться желаемого результата! Но не отчаивайтесь. Даже без большого количества зелени можно сделать внешний вид вашего балкона или террасы или участка ярким и оригинальным. Истинным ноу-хау станет решение, позволяющее визуально расширить вашу террасу, превратив ее в потрясающую зону отдыха.