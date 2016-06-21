Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Просторный дом с замечательным садом

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Einfamilienhaus in Bergkamen, Architekturbüro PlanKonzept Architekturbüro PlanKonzept Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Требования к условиям, необходимым для проживания семьи, становятся все более высокими. По возможности, хочется жить в живописном, но не слишком глухом месте и на оптимальном расстоянии от путей общественного транспорта – зачем же тратить драгоценное время на ожидание автобуса, если его можно потратить на что-нибудь приятное? Однако в современном мире даже взаимоисключающие желания можно воплотить в жизнь.

Архитекторы создали уютный, но при этом просторный семейный дом в тихом жилом районе. Теперь дети могут играть с соседскими ребятишками, до школы можно с ветерком домчаться на велосипеде, а ближайший супермаркет – прямо за углом!

Вход со стороны сада

Einfamilienhaus in Bergkamen, Architekturbüro PlanKonzept Architekturbüro PlanKonzept Дома в стиле модерн
Architekturbüro PlanKonzept

Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept

Дом с надежной двускатной крышей и множеством стеклянных поверхностей впечатляет своим двухцветным фасадом из антрацитового клинкера и ярким блеском.  Зона отдыха с очаровательным садом, расположенная сбоку от здания, дарит возможность насладиться прохладным вечером, стоя на балконе под навесом. Все эти элементы создают очень элегантный и оригинальный внешний вид.

Западная сторона

Einfamilienhaus in Bergkamen, Architekturbüro PlanKonzept Architekturbüro PlanKonzept Дома в стиле модерн
Architekturbüro PlanKonzept

Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept

Перед тем, как взглянуть на интерьер, мы посмотрим на дом с запада. Здесь мы видим большие окна, а также современные солнечные батареи на крыше. Это делает дом не только стильным, но и энергоэффективным, что в наше время очень важно.

Открытая кухня-пейзаж

Einfamilienhaus in Bergkamen, Architekturbüro PlanKonzept Architekturbüro PlanKonzept Кухня в стиле модерн
Architekturbüro PlanKonzept

Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept

Пройдя по коридору, мы попадаем в кухню с широкими угловыми окнами. Выполненная в черно-белых тонах, она состоит из двух функциональных зон, причем каждый элемент в ней используется по максимуму. Гармонично подобранная цветовая гамма визуально расширяет пространство.

Столовая

Einfamilienhaus in Bergkamen, Architekturbüro PlanKonzept Architekturbüro PlanKonzept Столовая комната в стиле модерн
Architekturbüro PlanKonzept

Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept

Непосредственно рядом с кухней взгляду открывается обеденная зона, в центре которой расположен красивый  деревянный стол и стулья кремового цвета, гармонирующие с ним. Освещение и светлый потолок создают атмосферу уюта и комфорта. Обилие живых цветов вносит в минималистичный интерьер нотку естественности.

Открытая площадь

Einfamilienhaus in Bergkamen, Architekturbüro PlanKonzept Architekturbüro PlanKonzept Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Architekturbüro PlanKonzept

Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept

Попасть на верхний этаж из гостиной можно по лестнице, над которой располагается окно, щедро освещающее дом в дневное время. Рядом расположена ниша, которая может быть использована для домашних принадлежностей или декоративного оформления.

Гостиная

Einfamilienhaus in Bergkamen, Architekturbüro PlanKonzept Architekturbüro PlanKonzept Гостиная в стиле модерн
Architekturbüro PlanKonzept

Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept
Architekturbüro PlanKonzept

Гостиная располагается чуть ниже соседней столовой и, несмотря на открытый тип, может стать замечательной отдельной зоной отдыха. Она оснащена всем необходимым для комфорта и приятного досуга. Графитовый цвет стен прекрасно гармонирует с темным полом, а симпатичный бело-коричневый журнальный столик и мягкий ковер оригинальной расцветки дарят уют. Все это сочетается с мягкой мебелью из материала, имитирующего натуральную кожу, и как нельзя лучше подходит для вальяжных посиделок с чашечкой ароматного кофе и любимой утренней газетой.

​12 комплектов мебели для сада
Как вам такой просторный дом с замечательным садом?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо