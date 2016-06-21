Просторный дом с замечательным садом

Требования к условиям, необходимым для проживания семьи, становятся все более высокими. По возможности, хочется жить в живописном, но не слишком глухом месте и на оптимальном расстоянии от путей общественного транспорта – зачем же тратить драгоценное время на ожидание автобуса, если его можно потратить на что-нибудь приятное? Однако в современном мире даже взаимоисключающие желания можно воплотить в жизнь.

Архитекторы создали уютный, но при этом просторный семейный дом в тихом жилом районе. Теперь дети могут играть с соседскими ребятишками, до школы можно с ветерком домчаться на велосипеде, а ближайший супермаркет – прямо за углом!