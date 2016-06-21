Просторный дом с замечательным садом

Требования к условиям, необходимым для проживания семьи, становятся все более высокими. По возможности, хочется жить в живописном, но не слишком глухом месте и на оптимальном расстоянии от путей общественного транспорта – зачем же тратить драгоценное время на ожидание автобуса, если его можно потратить на что-нибудь приятное? Однако в современном мире даже взаимоисключающие желания можно воплотить в жизнь.
Архитекторы создали уютный, но при этом просторный семейный дом в тихом жилом районе. Теперь дети могут играть с соседскими ребятишками, до школы можно с ветерком домчаться на велосипеде, а ближайший супермаркет – прямо за углом!
Дом с надежной двускатной крышей и множеством стеклянных поверхностей впечатляет своим двухцветным фасадом из антрацитового клинкера и ярким блеском. Зона отдыха с очаровательным садом, расположенная сбоку от здания, дарит возможность насладиться прохладным вечером, стоя на балконе под навесом. Все эти элементы создают очень элегантный и оригинальный внешний вид.
Перед тем, как взглянуть на интерьер, мы посмотрим на дом с запада. Здесь мы видим большие окна, а также современные солнечные батареи на крыше. Это делает дом не только стильным, но и энергоэффективным, что в наше время очень важно.
Пройдя по коридору, мы попадаем в кухню с широкими угловыми окнами. Выполненная в черно-белых тонах, она состоит из двух функциональных зон, причем каждый элемент в ней используется по максимуму. Гармонично подобранная цветовая гамма визуально расширяет пространство.
Непосредственно рядом с кухней взгляду открывается обеденная зона, в центре которой расположен красивый деревянный стол и стулья кремового цвета, гармонирующие с ним. Освещение и светлый потолок создают атмосферу уюта и комфорта. Обилие живых цветов вносит в минималистичный интерьер нотку естественности.
Попасть на верхний этаж из гостиной можно по лестнице, над которой располагается окно, щедро освещающее дом в дневное время. Рядом расположена ниша, которая может быть использована для домашних принадлежностей или декоративного оформления.
Гостиная располагается чуть ниже соседней столовой и, несмотря на открытый тип, может стать замечательной отдельной зоной отдыха. Она оснащена всем необходимым для комфорта и приятного досуга. Графитовый цвет стен прекрасно гармонирует с темным полом, а симпатичный бело-коричневый журнальный столик и мягкий ковер оригинальной расцветки дарят уют. Все это сочетается с мягкой мебелью из материала, имитирующего натуральную кожу, и как нельзя лучше подходит для вальяжных посиделок с чашечкой ароматного кофе и любимой утренней газетой.