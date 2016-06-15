Альпийский дом

Глядя на этот дом, невозможно даже предположить, что вы увидите внутри. Архитекторы создали совершенно удивительную концепцию – дом, который «взрывается» внутри от сочных красок и смелого дизайна. Разумеется, конструкция цела и очень прочна, но такая смелая задумка делает ее весьма необычной. Это захватывающий пример взаимодействия внутреннего и внешнего пространства, от которого невозможно отвести взор.
Здание выглядит не просто классическим – оно словно существует вне времени. Сложно сказать, из какой эпохи и из какого модного течения позаимствованы отдельные его детали, но все вместе они создают гармоничную и элегантную картину.
Фасад отделан горизонтальными деревянными планками, придающими дому естественный шарм. Остроконечная крыша в традиционном стиле дополняет ощущение тепла и уюта, которое внушает вид этого здания. С северной стороны дома находится всего одно окно и входная дверь – совсем как на трогательных детских рисунках.
Полюбоваться садом можно, выйдя на террасу, расположенную на верхнем этаже и защищенную навесом, дающим приятную тень. Отсюда также открывается чудесный вид на соседние дома.
С этой стороны дом выглядит необычно благодаря интересному контрасту. По уровню цокольного этажа его не стали облицовывать, так как древесина слишком уязвима к воздействию влаги, поэтому в нижней части здания поверхность стен отделана скромным голубовато-серым бетоном.
Войдя в дом, вы окажетесь в просторной, но уютной прихожей. В дизайне здесь преобладают простые и лаконичные формы, что подкрепляется правильным подбором цветов и материалов. Необычное решение – бетонный потолок (он же – пол второго этажа), ничем не покрытый и практически необработанный. Он придает интерьеру некоторую незавершенность, и в то же время является его «изюминкой».
Еще одна интересная деталь – тонкая длинная неоновая лампа, которая выглядит, словно трещина в потолке, пропускающая яркий свет.
Оглядывая прихожую с другой стороны, мы видим совершенно иную картину. Вместо скромной кремовой стены – сочно-зеленая, словно свежие листья салата. Лестница, с одной стороны отделанная деревом, с другой внезапно оказывается серой бетонной конструкцией – это же сочетание использовано для внешнего разделения верхнего и нижнего уровней дома.
Если главной идеей дизайна является взрыв, то кухня – его причина. Она буквально пылает красным: такой интерьер – для смелых и эксцентричных личностей.
Помещение состоит из двух частей: левая – нечто вроде небольшого склада, а правая – рабочее пространство. Длинная стойка с прочной столешницей успешно заменяет собой кухонный остров: поверхность ее подходит для любых работ, а к глубокой мойке можно легко добраться с любой стороны.
По большому счету, кухня и гостиная находятся в одном помещении – их условно разъединяет лишь массивный шкаф. Что касается этих двух зон, то открытая планировка всегда актуальна и удобна. В комнате доминируют три цвета: красный, антрацит и естественный древесный. В таком сочетании они поддерживают друг друга и создают неповторимую атмосферу.
Напоследок было бы неплохо взглянуть на гостевой санузел. Он полностью оформлен в белом цвете и напрочь лишен претенциозности – нестареющая классика. Большое зеркало, лаконичная кубическая раковина, изящный комодик с четкими линиями – простота, практичность и элегантность собрались воедино.