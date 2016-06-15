Альпийский дом

Здание выглядит не просто классическим – оно словно существует вне времени. Сложно сказать, из какой эпохи и из какого модного течения позаимствованы отдельные его детали, но все вместе они создают гармоничную и элегантную картину.

Фасад отделан горизонтальными деревянными планками, придающими дому естественный шарм. Остроконечная крыша в традиционном стиле дополняет ощущение тепла и уюта, которое внушает вид этого здания. С северной стороны дома находится всего одно окно и входная дверь – совсем как на трогательных детских рисунках.