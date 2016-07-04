Дом в стиле эклектичная элегантность

Сегодня мы посетим современную мексиканскую резиденцию в интерьере которой царит уют и комфорт. Дизайном и оформлением интерьера занимались специалисты из Victoria Plasencia Interiorismo. Благодаря своему профессионализму им удалось реализовать все пожелания заказчиков и создать элегантную и комфортную атмосферу внутри дома.

Проектированием и строительством занимался архитектор Arturo González, а потрясающие фотографии были любезно предоставлены фотографом Jorge Silva.

Предлагаем вам познакомится с этим удивительным домом поближе и исследовать каждый уголок его интерьера. Вы непременно в него влюбитесь!