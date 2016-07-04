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Дом в стиле эклектичная элегантность

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homify Озеленение
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Сегодня мы посетим современную мексиканскую резиденцию в интерьере которой царит уют и комфорт. Дизайном и оформлением интерьера занимались специалисты из Victoria Plasencia Interiorismo. Благодаря своему профессионализму им удалось реализовать все пожелания заказчиков и создать элегантную и комфортную атмосферу внутри дома. 

Проектированием и строительством занимался архитектор Arturo González, а потрясающие фотографии были любезно предоставлены фотографом Jorge Silva.

Предлагаем вам познакомится с этим удивительным домом поближе и исследовать каждый уголок его интерьера. Вы непременно в него влюбитесь!

Главный фасад

homify Балкон, веранда и террасаОсвещение
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Начинаем мы наш обзор с главного фасада. Его дизайн достаточно лаконичен и дает мало представления о внутреннем убранстве, однако, несомненно, намекает на современный и элегантный интерьер.

Конструкция фасада похожа на объемную абстрактную картину. Пересекающиеся плоскости имеют разную отделку, что добавляет ему динамики. Подсветка завершает образ и в вечернее время дом выглядит совершенно волшебно и таинственно.  

Изысканная барная и игорная зона

homify Озеленение
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Далее мы плавно перемещаемся внутрь дома и попадаем в одну из самых интересных комнат. В этой комнате отдыха оборудован бар и игорный стол. Пространство напоминает секретный подвал для азартных игр. В комнате царит атмосфера таинственности. Здесь также имеется телевизор для просмотра концертов или спортивных игр, а бар всегда обеспечит вас прохладительными напитками.

Красные кирпичные стены придают помещению брутальности, а керамическая напольная плитка под дерево отлично сочетается с натуральной мебелью и массивной столешницей бара. Игровая и барная зона визуально отделены от зоны отдыха нависающим потолком. Важным и ярким элементом дизайна является освещение. Естественный свет из узких окон под потолком дополняют подвесные светильники в индустриальном стиле и скрытая светодиодная подсветка. По этой комнате мы уже можем судить о хорошем и оригинальном вкусе хозяев.

Винное хранилище

homify Озеленение
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homify

В комнате отдыха есть небольшое винное хранилище. За счет прозрачных перегородок оно является частью общего пространства и прекрасно его дополняет. Освещение здесь мягкое, неяркое, именно такое требуется для правильного хранения вина. 

Винная комната, удобный диван и кресла, хорошая музыка – что еще нужно для приятного вечера! 

Комната для семейного отдыха

homify ГостинаяДиваны и кресла Текстиль
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В доме имеется еще одна комната для отдыха, но уже семейного. Она отличается от предыдущей и имеет более уютный и элегантный вид. Каждый элемент мебели тут – это произведение искусства. Нет ни одного парного, все в единственном экземпляре. Такая эклектика смотрится очень изысканно и современно. Журнальный столик в трех уровнях является главным акцентом и центром всей композиции. Массивные деревянные и серые гранитные поверхности опираются на изящные металлические ножки – все вместе выглядит просто потрясающе! Каждая деталь этого эклектичного интерьера дополняет его и вместе они создают единое целое.

Кухня – столовая

homify КухняСтолы и стулья Мрамор Серый
homify

homify
homify
homify

В этом доме кухня объединена со столовой, что очень удобно. Современная кухня имеет практичную L – образную планировку и остров в центре со множеством функций: барная стойка, хранение и, конечно, дополнительная рабочая поверхность. Верхние шкафы кухонного гарнитура имеют белую глянцевую поверхность с тонкими горизонтальными ручками из нержавеющей стали. Столешница и фартук тоже белые, а вот нижние фасады имеют текстуру светлого дерева, которую дизайнеры поддержали деревянными стульями. 

Для столовой был выбран стол простой конфигурации и практичного серого цвета, который повторяет цвет стен. Над обеденным столом мы видим хромированный светильник в индустриальном, который безусловно является изюминкой этого пространства.

Главная гостиная

homify ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Желтый
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homify
homify
homify

Далее мы перемещаемся в главную гостиную. Эта комната менее эклектична, более сдержана, но тем не менее очень комфортна и имеет свой характер. Центральное место занимает угловой диван в серых тонах, в тон которому подобран коврик с мягким длинным ворсом. Подушки яркого желтого цвета и с геометрическим принтом добавляют комнате игривости и выглядят очень привлекательно на белом фоне стен. 

Конечно нельзя не отметить произведения искусства на стенах. Именно они являются завершающим штрихом дизайна всего интерьера. Сочетания цветов на большой картине отражают цветовые сочетания интерьера гостиной.

Еще больше идей по размещению произведений искусства в интерьере гостиной вы можете найти в нашей статье ’Необычные картины в гостиной – изысканный интерьер

Главная спальня

homify Спальная комната Кровати и изголовья Серый
homify

homify
homify
homify

Завершает наш обзор интерьер главной спальни. Он комфортен и элегантен одновременно. Высокая спинка кровати в стиле современная классика выглядит поистине роскошно. Деревянная отделка мебели в сочетании с деревянным полом создает уютную и приятную атмосферу для отдыха. Дополняют интерьер массивные прикроватные светильники и кожаное кресло для чтения в углу. Весь текстиль выдержан в бело-серой цветовой гамме без навязчивых акцентов.  

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