Лестница: 10 фантастических конструкций!

Как проще всего подняться на второй этаж, чердак или опуститься в подвал? Конечно же при помощи лестницы! Она незаменима для таких целей, поэтому практически каждый дом имеет свою лестницу, иногда даже и не одну. Невозможно чувствовать себя комфортно, если в доме нет лестницы. Если даже дом оборудован лифтом, он иногда выходит из строя, и тогда без ступенек не обойтись.
Лестницы могут быть самыми простыми и незатейливыми, но также они могут выглядеть сногсшибательно! Мы покажем вам 10 конструкций: от классических до футуристических, выполненных в дворцовом стиле или минималистическом.
Оставайтесь с нами и познакомитесь с оригинальными вариантами оборудования дома разнообразными лестницами.
Можно начать обзор с истинно классического варианта, который остается популярным всегда. Речь идет, естественно, о деревянных лестницах. Это прекрасный образец может быть создан из дерева ценных пород, насыщенного коричневого цвета с интересной текстурой. Оригинальное сочетание со стеклянной балюстрадой обеспечивает современный внешний вид этой конструкции, при этом очень приятно становиться ногами на каждую ступень благодаря теплому и приятному при касании природному материалу.
Много света, беспрепятственно проходящего сквозь стекло перил и хорошо освещающего каждую ступеньку, делает эту лестницу очень эффектным и стильным элементом дома, придавая ему воздушности.
Очень фантастично и даже феерично выглядит следующая лестница. Каждая ступень наделена особым свечением. Такой эффект обеспечивают люминесцентные элементы, которые вмонтированы в ступени. Их мягкое освещение создает интересный контраст с грубой кирпичной кладкой стен и появляется ощущение, что лестница парит в воздухе.
Такая конструкция имеет сравнительно простой и незамысловатый вид, но ее светоизлучающая функция это нечто особенное! Практичность такой конструкции заключается в том, что она служит источником света, и, в то же время, это инновационный декоративный элемент, который является изюминкой дома, его особым местом и эффектным предметом интерьера.
Эта модель служит доказательством того, что обычная лестница может быть чем-то большим, чем просто конструкция, которая служит для соединения между собой нескольких этажей в доме.
Следующая модель состоит из выигрышной комбинации стекла и металла. Стеклянные ступени в сочетании с филигранным металлическим ограждением создают ошеломляющее впечатление воздушности и полета.
Прилегающая к лестнице стена отделана деревом, чтобы создать захватывающий контраст, который ломает представления о современном дизайне и традиционности подхода к обычным дизайнерским методам создания интерьеров.
Это одна из самых современных лестничных конструкций, которые создаются сегодня в декорировании интерьеров.
В продолжение знакомства с металлическими лестницами предлагаем рассмотреть еще один изумительный вариант, полностью изготовленный из алюминия.
Этот материал является на удивление прочным и долговечным, поэтому его так часто стараются использовать в обустройстве интерьеров. Этот материал не очень тяжелый, он нечувствителен к воздействию влаги и высоких температур.
Высокая износостойкость и презентабельный вид такой современной лестницы из алюминия делает этот материал идеальным для использования его в декорировании помещений и создания таких конструкций.
Бетонные ступени в невесомости – вот как можно охарактеризовать такую лестницу в доме. Интригующий внешний вид данной конструкции обеспечивается ступенями, которые как бы плавают и выглядят очень легкими и воздушными.
Лестница имеет прямой металлический поручень, закрепленный в примыкающей к лестнице стене. Он подчеркивает особую эстетику этой конструкции ее стильность и необычный внешний вид. Такие сооружения очень гармонично и естественно вписываются в помещения, интерьер которых разработан в стиле промышленного шика или домов, декорируемых в минимализме.
Сегодня очень популярны воздушные, плавающие конструкции. Их, как мы видим, изготавливают из самых разнообразных материалов. И чем необычнее материал, тем интереснее он выглядит в дизайне помещений.
Парящие в воздухе ступени могут иметь довольно интересный вид с полным отсутствием перил. Ограждением лестницы служит только примыкающая стена, которая есть только с одной стороны. Этим и ограничивается безопасность передвижения по ступеням. Они облегчают восприятие такой конструкции, так как выглядят очень тонкими и выполнены в оттенке, приятном для восприятия – элегантный и стильный зеленый цвет. При проектировании этой лестницы был принято решение сделать ее более пологой, что делает ее более безопасной и интересной для визуального восприятия.
Очень красиво и романтично выглядит вариант создания лестницы с использованием кованого железа, которое выглядит легко и элегантно. Витиеватые узоры, которые выкованы очень тонко и искусно, создают очень красивую лестницу, завораживающую своей элегантностью и неповторимым, оригинальным рисунком обрамления перил.
Обычные деревянные поручни обеспечивают безопасность передвижения по этой лестнице. Очень эффектно дополняет романтический стиль интерьера кованая люстра, выполненная в таком же стиле.
Шикарный блеск мрамора в ступенях следующей лестницы завораживает взор своим богатством и роскошью. Полукруглая конструкция ступеней, которые с каждым шагом вверх становятся уже и уже, приводит гостей на следующий этаж. Светлый тон мрамора излучает богатство и красоту, элегантность и силу. Такие ступени отлично сочетаются с различными стилистическими направлениями в интерьере от классического, с помпезной роскошью, до минимализма, который также будет идеально гармонировать с общей обстановкой в этом помещении.
Мраморная лестница является идеальным фоном, который понравится даже самым требовательным ценителям изысканных и роскошных дизайнерских решений.
Еще одна лестница представляет собой блестящее решение, заключающееся в своей простоте. Ступени такой лестницы изготовлены из штампованного бетона, смеси, состоящей из природного камня и цемента. Немного грубоватые внешние очертания такой лестницы по-настоящему впечатляют. Эффектно контрастирует со ступенями белый цвет стен.
С обеих сторон к стене крепятся металлические поручни, которые удачно завершают на первый взгляд простую, но довольно интересную и впечатляющую дизайнерскую идею. Стильная атмосфера создается также более широкими, чем обычно, ступенями, обеспечивающими достаточно простора для перемещения по такой лестнице большого количества людей.
Итальянские специалисты создали очень интересную лестницу из натурального камня. Неслучайно был подобран его цвет – оттенки коричневого и красного цвета в камне создают колоритную и стильную обстановку. Такие цвета также эффектно контрастируют с белизной прилегающих к лестнице стен.
Такое цветовое сочетание характерно для средиземноморского стиля, в котором выполнено все помещение дома. Строгость линий, выдержанная в ступенях, позволила придать им более современный, престижный вид. Оконные проемы в верхней части лестницы хорошо ее освещают, а падающий сверху яркий свет создает впечатление, что ступени ведут прямо в небо.