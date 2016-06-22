Лестница: 10 фантастических конструкций!

Как проще всего подняться на второй этаж, чердак или опуститься в подвал? Конечно же при помощи лестницы! Она незаменима для таких целей, поэтому практически каждый дом имеет свою лестницу, иногда даже и не одну. Невозможно чувствовать себя комфортно, если в доме нет лестницы. Если даже дом оборудован лифтом, он иногда выходит из строя, и тогда без ступенек не обойтись.

Лестницы могут быть самыми простыми и незатейливыми, но также они могут выглядеть сногсшибательно! Мы покажем вам 10 конструкций: от классических до футуристических, выполненных в дворцовом стиле или минималистическом.

Оставайтесь с нами и познакомитесь с оригинальными вариантами оборудования дома разнообразными лестницами.