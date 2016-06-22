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Лестница: 10 фантастических конструкций!

Shunny_Star Shunny_Star
homify Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
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Как проще всего подняться на второй этаж, чердак или опуститься в подвал? Конечно же при помощи лестницы! Она незаменима для таких целей, поэтому практически каждый дом имеет свою лестницу, иногда даже и не одну. Невозможно чувствовать себя комфортно, если в доме нет лестницы. Если даже дом оборудован лифтом, он иногда выходит из строя, и тогда без ступенек не обойтись.

Лестницы могут быть самыми простыми и незатейливыми, но также они могут выглядеть сногсшибательно! Мы покажем вам 10 конструкций: от классических до футуристических, выполненных в дворцовом стиле или минималистическом

Оставайтесь с нами и познакомитесь с оригинальными вариантами оборудования дома разнообразными лестницами.

1. Изящное дерево

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

Можно начать обзор с истинно классического варианта, который остается популярным всегда. Речь идет, естественно, о деревянных лестницах. Это прекрасный образец может быть создан из дерева ценных пород, насыщенного коричневого цвета с интересной текстурой. Оригинальное сочетание со стеклянной балюстрадой обеспечивает современный внешний вид этой конструкции, при этом очень приятно становиться ногами на каждую ступень благодаря теплому и приятному при касании природному материалу.

Много света, беспрепятственно проходящего сквозь стекло перил и хорошо освещающего каждую ступеньку, делает эту лестницу очень эффектным и стильным элементом дома, придавая ему воздушности.

2. Фантастика и футуризм

Schody Wspornikowe Szklane SW-02, KAISER Schody Sp. z o.o. KAISER Schody Sp. z o.o. Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
KAISER Schody Sp. z o.o.

KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.

Очень фантастично и даже феерично выглядит следующая лестница. Каждая ступень наделена особым свечением. Такой эффект обеспечивают люминесцентные элементы, которые вмонтированы в ступени. Их мягкое освещение создает интересный контраст с грубой кирпичной кладкой стен и появляется ощущение, что лестница парит в воздухе. 

Такая конструкция имеет сравнительно простой и незамысловатый вид, но ее светоизлучающая функция это нечто особенное! Практичность такой конструкции заключается в том, что она служит источником света, и, в то же время, это инновационный декоративный элемент, который является изюминкой дома, его особым местом и эффектным предметом интерьера. 

Эта модель служит доказательством того, что обычная лестница может быть чем-то большим, чем просто конструкция, которая служит для соединения между собой нескольких этажей в доме.

3. Стекло и металл

Escalera de madera recta., Enesca Enesca Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Enesca

Enesca
Enesca
Enesca

Следующая модель состоит из выигрышной комбинации стекла и металла. Стеклянные ступени в сочетании с филигранным металлическим ограждением создают ошеломляющее впечатление воздушности и полета. 

Прилегающая к лестнице стена отделана деревом, чтобы создать захватывающий контраст, который ломает представления о современном дизайне и традиционности подхода к обычным дизайнерским методам создания интерьеров. 

Это одна из самых современных лестничных конструкций, которые создаются сегодня в декорировании интерьеров.

4. Конструкция в серебре

Residenza privata 2, Ignazio Buscio Architetto Ignazio Buscio Architetto Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Ignazio Buscio Architetto

Ignazio Buscio Architetto
Ignazio Buscio Architetto
Ignazio Buscio Architetto

В продолжение знакомства с металлическими лестницами предлагаем рассмотреть еще один изумительный вариант, полностью изготовленный из алюминия. 

Этот материал является на удивление прочным и долговечным, поэтому его так часто стараются использовать в обустройстве интерьеров. Этот материал не очень тяжелый, он нечувствителен к воздействию влаги и высоких температур. 

Высокая износостойкость и презентабельный вид такой современной лестницы из алюминия делает этот материал идеальным для использования его в декорировании помещений и создания таких конструкций.

5. Невесомый бетон

Zwevende betonnen trappen, Allstairs Trappenshowroom Allstairs Trappenshowroom Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Allstairs Trappenshowroom

Allstairs Trappenshowroom
Allstairs Trappenshowroom
Allstairs Trappenshowroom

Бетонные ступени в невесомости – вот как можно охарактеризовать такую лестницу в доме. Интригующий внешний вид данной конструкции обеспечивается ступенями, которые как бы плавают и выглядят очень легкими и воздушными. 

Лестница имеет прямой металлический поручень, закрепленный в примыкающей к лестнице стене. Он подчеркивает особую эстетику этой конструкции ее стильность и необычный внешний вид. Такие сооружения очень гармонично и естественно вписываются в помещения, интерьер которых разработан в стиле промышленного шика или домов, декорируемых в минимализме.

6. Современная прямолинейность

homify Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
homify

homify
homify
homify

Сегодня очень популярны воздушные, плавающие конструкции. Их, как мы видим, изготавливают из самых разнообразных материалов. И чем необычнее материал, тем интереснее он выглядит в дизайне помещений. 

Парящие в воздухе ступени могут иметь довольно интересный вид с полным отсутствием перил. Ограждением лестницы служит только примыкающая стена, которая есть только с одной стороны. Этим и ограничивается безопасность передвижения по ступеням. Они облегчают восприятие такой конструкции, так как выглядят очень тонкими и выполнены в оттенке, приятном для восприятия – элегантный и стильный зеленый цвет. При проектировании этой лестницы был принято решение сделать ее более пологой, что делает ее более безопасной и интересной для визуального восприятия.

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7. Романтический вид кованого железа

Лестница. Мария Остроумова Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Мария Остроумова

Лестница.

Мария Остроумова
Мария Остроумова
Мария Остроумова

Очень красиво и романтично выглядит вариант создания лестницы с использованием кованого железа, которое выглядит легко и элегантно. Витиеватые узоры, которые выкованы очень тонко и искусно, создают очень красивую лестницу, завораживающую своей элегантностью и неповторимым, оригинальным рисунком обрамления перил. 

Обычные деревянные поручни обеспечивают безопасность передвижения по этой лестнице. Очень эффектно дополняет романтический стиль интерьера кованая люстра, выполненная в таком же стиле.

8. Роскошь в мраморе

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

Шикарный блеск мрамора в ступенях следующей лестницы завораживает взор своим богатством и роскошью. Полукруглая конструкция ступеней, которые с каждым шагом вверх становятся уже и уже, приводит гостей на следующий этаж. Светлый тон мрамора излучает богатство и красоту, элегантность и силу. Такие ступени отлично сочетаются с различными стилистическими направлениями в интерьере от классического, с помпезной роскошью, до минимализма, который также будет идеально гармонировать с общей обстановкой в этом помещении. 

Мраморная лестница является идеальным фоном, который понравится даже самым требовательным ценителям изысканных и роскошных дизайнерских решений.

9. Впечатляющая простота

PLAZA COMERCIAL LOS ANDES, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

Еще одна лестница представляет собой блестящее решение, заключающееся в своей простоте. Ступени такой лестницы изготовлены из штампованного бетона, смеси, состоящей из природного камня и цемента. Немного грубоватые внешние очертания такой лестницы по-настоящему впечатляют. Эффектно контрастирует со ступенями белый цвет стен. 

С обеих сторон к стене крепятся металлические поручни, которые удачно завершают на первый взгляд простую, но довольно интересную и впечатляющую дизайнерскую идею. Стильная атмосфера создается также более широкими, чем обычно, ступенями, обеспечивающими достаточно простора для перемещения по такой лестнице большого количества людей.

10. Стремительное движение вверх

homify Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
homify

homify
homify
homify

Итальянские специалисты создали очень интересную лестницу из натурального камня. Неслучайно был подобран его цвет – оттенки коричневого и красного цвета в камне создают колоритную и стильную обстановку. Такие цвета также эффектно контрастируют с белизной прилегающих к лестнице стен. 

Такое цветовое сочетание характерно для средиземноморского стиля, в котором выполнено все помещение дома. Строгость линий, выдержанная в ступенях, позволила придать им более современный, престижный вид. Оконные проемы в верхней части лестницы хорошо ее освещают, а падающий сверху яркий свет создает впечатление, что ступени ведут прямо в небо.

До и После: Из старого сарая в провинции в коттедж!
Какая, по вашему мнению, лестница лучше всего впишется в общий интерьер дома? Напишите об этом в комментариях к этой Книге идей!

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