5 прекрасных домов, которые поражают!

В наше время ниша архитектуры заметно продвинулась вперед, предлагая людям все больше и больше новых проектов, главная задача которых – максимально удовлетворить желания клиентов. Но при постройке дома нужно учесть множество мелких нюансов: как правильно спроектировать место под жилую площадь, нужна ли дополнительная комната для гостей, или как правильно смоделировать дом внутренне, чтобы можно было добраться без проблем в нужную комнату. В современном мире множество владельцев хочет также иметь небольшую открытую площадь около дома, чтобы иметь возможность насладиться отдыхом под открытым небом.
Наиболее простым способом будет обратиться к команде специалистов, с которыми можно обсудить все мельчайшие детали проекта. Помимо этого, существует множество сервисов, которые ежедневно предлагают множество новых проектов, и кто знает, может какой-нибудь и есть домов вашей мечты. Чтобы понять всю суть этих проектов, давайте рассмотрим 5 наиболее впечатляющих домов современности, среди которых, возможно, вы найдете именно то жилище, что вы уже давно искали. Ну что же, давайте начнем экскурсию!
Еще один интересный проект для вас от homify. Такой тип отлично подойдет тем, кто любит наслаждаться активным отдыхом, ведь достаточно всего лишь пересечь комнату – и вот перед вами открывается прекрасный двор с лежанками в окружении различных декоративных растений.
Вдоль всего сада простираются небольшие бетонные дорожки, чтобы не повредить целостности растений. Сам дом притягивает внимание за счет больших оконных проемов, вырезанных в стене. Кроме того, на крыше тоже есть несколько небольших окошек. Благодаря такому проектированию, дом всегда будет освещен, наполняя комнату естественным освещением. Внутренний интерьер поражает своей простотой: просторная комната с большой кроватью, телевизором и небольшой прилегающей кухонькой. Места тут будет как раз достаточно для небольшой молодой семьи.
Первым примером таких домов homify выбрала прекрасную виллу с просторной террасой и миловидным садом, окружающим весь дом. Большая часть дома выполнена в форме открытого пространства, при этом вы можете в любой момент попасть из одной части дома в другую. Ведь главной особенностью этой модели являются именно открытые зоны и несколько прилегающих светлых террас. Они служат своеобразным фильтром между виллой и террасой. Каждая часть дома особенна по-своему, а все благодаря декорированию сада. Чтобы еще больше разнообразить цветовую гамму этой жилой площади, сад был украшен многочисленными необычными и прекрасными растениями: здесь можно найти гранат, различные оливковые и фруктовые деревья, которые не только подчеркивают впечатляющий внешний вид всего жилища, но и наполняют воздух приятным букетом запахов, даруя новые ощущения.
Но на этом сюрпризы не кончаются, ведь нас еще ждет внешний интерьер. В каждой комнате есть несколько ярких и оригинальных светильников, можно настраивать уровень яркости в соответствии с вашими желаниями. Комнаты отгорожены стеклянными раздвижными дверьми, что создает ощущения свободы. Мебель располагается довольно удобно, при этом остается много свободного места, что дает волю воображению.
В последнее время все более популярными становятся деревянные дома, по этому homify предлагает вашему вниманию именно такой проект.
Дома из дерева славятся своей екологичностью, так что жить в них будет намного полезнее для здоровья нежели в домах другого типа. А их высокая практичность и приятный внешний вид подарят владельцу только приятные ощущения. Что же особенного в этом доме?
Во-первых, дома из дерева будут отлично смотреться как в больших городах, так и в небольших сельских местностях. Конечно же, бросается в глаза нестандартное проектирование дома, особенно крыша, которая сливается с боковой стеной, заставляя посмотреть на этот дом совсем под другим углом.
Во-вторых, приятные и нежные тона лишний раз подчеркивают изящный формат. К тому же дом окружен небольшим декоративным садом.
К главному входу тянется небольшая бетонная дорожка. Открыв массивную деревянную дверь, пред взором сразу становится прекрасный домашний интерьер. В доме два этажа, при этом нижняя часть дома состоит из просторной гостиной и кухни. Если же вы хотите просто отдохнуть в тишине и покое, то можно в любой момент подняться по винтовой лестнице, ведь верхний этаж спроектирован в форме одной просторной комнаты разделенной на зоны. В крыше сделано несколько оконных проемов, поэтому комната всегда хорошо освещена. В ночное время можно наслаждаться прекрасным звездным небом, а днем поддаваться приятным лучам солнца.
Если для вас главное – это удобство и комфорт, а не современные технологии, то этот проект от homify будет наилучшим выбором, ведь здесь нет никаких систем, которые бы от чего-то зависели. Команда немецких архитекторов Pushmann спроектировали этот комфортный и практичный проект современного еко дома. Интересный внешний дизайн, приятные тона, небольшие клумбы перед домом – все это создает свою, неповторимую атмосферу.
Дом состоит из двух этажей, при этом главный акцент в проекте сделан на второй этаж. Вы можете выйти на балкон, который выполнен в форме довольно просторной террасы, открывающей море возможностей для приятного времяпрепровождения. Внутренний декор тоже впечатляющий: здесь нет никаких «умных» систем, есть все необходимое, чтобы ощутить весь комфорт этого современного жилья.
И в заключение, специалисты homify подобрали, пожалуй, самый пышный и функциональный дом среди всех представленных.
На белом фоне все смотрится очень красочно и ярко. Сперва нас встречает прекрасный и широкий сад, полон различных декоративных растений и деревьев, придавая дому некой эксклюзивности: создается такое ощущение, что мы попали в оазис. Сам внутренний декор довольно изящный: деревянная фурнитура на фоне белых стен и керамического пола отлично гармонирует.
На второй этаж всегда можно подняться с помощью небольшой лестницы, при этом он выполнен в форме большой и обширной террасы. Это своеобразное место отдыха в жаркое время.
Но главной изюминкой этого дома является большой бассейн прямо посредине жилья. Расположен он на чистом воздухе без какого-то накрытия, и создает ощущения спокойствия и гармонии. Сюда можно выйти из любой части дома при помощи многочисленных стеклянных дверей, что дает возможность наслаждаться приятной синей гладью даже внутри самого дома.