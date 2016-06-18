5 прекрасных домов, которые поражают!

В последнее время все более популярными становятся деревянные дома, по этому homify предлагает вашему вниманию именно такой проект.

Дома из дерева славятся своей екологичностью, так что жить в них будет намного полезнее для здоровья нежели в домах другого типа. А их высокая практичность и приятный внешний вид подарят владельцу только приятные ощущения. Что же особенного в этом доме?

Во-первых, дома из дерева будут отлично смотреться как в больших городах, так и в небольших сельских местностях. Конечно же, бросается в глаза нестандартное проектирование дома, особенно крыша, которая сливается с боковой стеной, заставляя посмотреть на этот дом совсем под другим углом.

Во-вторых, приятные и нежные тона лишний раз подчеркивают изящный формат. К тому же дом окружен небольшим декоративным садом.

К главному входу тянется небольшая бетонная дорожка. Открыв массивную деревянную дверь, пред взором сразу становится прекрасный домашний интерьер. В доме два этажа, при этом нижняя часть дома состоит из просторной гостиной и кухни. Если же вы хотите просто отдохнуть в тишине и покое, то можно в любой момент подняться по винтовой лестнице, ведь верхний этаж спроектирован в форме одной просторной комнаты разделенной на зоны. В крыше сделано несколько оконных проемов, поэтому комната всегда хорошо освещена. В ночное время можно наслаждаться прекрасным звездным небом, а днем поддаваться приятным лучам солнца.