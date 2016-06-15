Меньше – лучше!

Сверхсовременная архитектура, не смотря на мощнейший толчок и даже в некотором роде пропаганду, не стала признаком современности как таковой: то, чего ожидали от внешности и функциональности городов будущего наши родители и их родители, даже то, что ещё недавно казалось самым скорым и вполне естественным будущим – всё оказалось далеко от реальности. Даже производители продуктов массового забвения – кинематографисты – и те начали населять миры будущего каким-то радикально узнаваемым, слишком осторожным видением.

Однако, есть на нашей планете места, за которыми людская молва и глобальный культурный миф закрепили славу футуристических оазисов. Без всякого сомнения, на сегодняшний день во главе обоза космических кораблей шествует Япония. Именно здесь образ будущего оформляется и совершается на наших глазах. Город как средоточие этого свершения стремительно меняется, становясь плацдармом для всё новых архитектурных экспериментов: как радикальных, так и тяготеющих всё же к узнаваемой традиции.

Объект нашего внимания – проект NaK-house от компании Jo Architecture – подтверждение дальновидения выдающихся архитекторов первой четверти ХХ века. Чистота и последовательное воплощение рациональной логики здесь приходят к простому и гармоничному разрешению.