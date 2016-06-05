Топ 5 – Лучшие проекты недели

Мы почти не сомневаемся, что июнь – один из самых любимых месяцев читателей homify. Позади остались зимние холода и весенние дожди, а впереди – три долгих и теплых летних месяца, каникулы, отпуска и отдых на природе. Жаркую пору года многие стараются провести вдали от городского шума. Однако истинные поклонники дизайна и архитектуры не расслабляются никогда и даже на отдыхе продолжают следить за последними трендами в интересующей их сфере.

На этой неделе на страницах нашего журнала было опубликовано немало интересных проектов, как от звезд архитектуры, так и от начинающих авторов. Какие из них завоевали наибольшую читательскую популярность и чем обусловлен столь высокий интерес мы разбираемся в традиционной воскресной рубрике Лучшие проекты недели .

