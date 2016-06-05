Топ 5 – Лучшие проекты недели

Мы почти не сомневаемся, что июнь – один из самых любимых месяцев читателей homify. Позади остались зимние холода и весенние дожди, а впереди – три долгих и теплых летних месяца, каникулы, отпуска и отдых на природе. Жаркую пору года многие стараются провести вдали от городского шума. Однако истинные поклонники дизайна и архитектуры не расслабляются никогда и даже на отдыхе продолжают следить за последними трендами в интересующей их сфере.
На этой неделе на страницах нашего журнала было опубликовано немало интересных проектов, как от звезд архитектуры, так и от начинающих авторов. Какие из них завоевали наибольшую читательскую популярность и чем обусловлен столь высокий интерес мы разбираемся в традиционной воскресной рубрике
Лучшие проекты недели.
Проект коттеджа с вальмовой крышей и гаражом – это возможность создать шикарное чердачное пространство на площади всего в два раза меньшей, чем площадь всего дома. Архитектурное бюро «Архипелаг» в данном проекте решило использовать данную идею, ведь 60 кв. метров для дома еще никогда не были лишними!
Если вы ищите проект дома для пригорода, обязательно посмотрите на этот, он должен вам понравиться!
Пожалуй, самым древнейшим способом приготовления пищи, дошедшим до наших дней, является открытый огонь. И как нельзя лучше, для этого способа подходят мангалы. Они имеют разнообразие не только в технических решениях, но и в эстетике внешнего вида. Как выбрать мангалы для дачи правильно, давайте поговорим в этой Книге идей.
Современный коттедж в стиле модерн – это не просто набор функциональных зон и дизайнерских решений. В таком доме ваш образ жизни выходит на новый уровень, полностью меняя ваш стиль, вдохновляя вас на новые свершения и поддерживая всю вашу семью.
Архитектор Дмитрий Кругляк и дизайнер интерьера Элона Именинова сделали все, чтобы этот эффектный проект был не только прекрасен на фотографиях, но и безупречен в повседневной жизни. Убедиться в этом вы сможете в нашей статье об этом роскошном доме, жить в котором хотел бы каждый из нас!
Этот чудесный проект традиционного коттеджа от студии VESCO CONSTRUCTION может быть построен и на вашем участке!
На площади в 263 кв. метра разместились 5 спален, огромная гостиная площадью 51 кв. метр, привлекательная кухня и три ванные комнаты (13, 9 и 10 кв. метров). Также в доме есть просторная топочная, роскошная терраса и мастерская с туалетной комнатой при гараже. Отправляемся на обзорную экскурсию по дому в Книге идей ’Проект коттеджа в английском стиле’.
Терраса – традиционный элемент ландшафта многих южных стилей, но оборудовать такой уголок отдыха можно с учетом своеобразия климата в любой природной зоне. Главное достоинство террасы – это максимальная открытость природе и надежная, ровная площадка под ногами. Такая площадка поможет сделать отдых на участке максимально полноценным. Предлагаем вам полюбоваться на 6 террас, каждая из которых имеет свой собственный, неповторимый стиль.