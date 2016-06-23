Загородный дом в стиле кантри

В Нижней Саксонии в Букстехуде семья хотела получить очень особенный дом, который сделан полностью из дерева. Это гармонично вписывается в идиллическую обстановку и индивидуальные потребности и желания ее жителей по всем направлениям. Специалисты из architektur.malsch быстро спроектировали за 290000 евро современный загородный дом с большим количеством шарма и индивидуальности. В нем 186 кв.м жилой площади плюс балкон и терраса.
Владельцы хотели дом, который должен был быть полностью построен из дерева. Использование изоляционных материалов в виде древесного волокна, глиняная штукатурка и необработанная древесина подчеркивают экологический подход архитектурной концепции. Натуральная деревянная обшивка, деревянные окна и крыша создают внешний вид жилого дома, а также мастерской. В результате современный стиль загородного дома заменяет романтические завитки четкой простотой и характеризуется применением белого цвета в дизайне.
Когда солнце заходит, деревянный дом предстает в особом свете. Изящное освещение здания, с его выступами и выемками, свес крыши и балкон создают особое, атмосферное настроение, что делает дом уютным и гостеприимным.
Кроме того, со стороны фасада освещенный дом создает теплое и первоклассное впечатление. Специальной особенностью является входная дверь, которая образует своего рода крыльцо под консольной конструкцией верхнего этажа.
Камин является сердцем дома. Он расположен по центру открытой планировки, где находится гостиная, кухня и столовая. Камин обрамлен с 3 сторон стеклом, он имеет современный дизайн. В интерьере использованы природные материалы, такие как строганые доски и глиняная штукатурка. Задняя стенка кухни и стены гостиной за камином были построены из старых клинкеров амбара.
Выразительная чувственность всех этих природных материалов очевидна, особенно в вечернее время, когда интерьер заполняется лишь огнем из камина и непрямым освещением. В итоге получается очень расслабляющий вид.
Ванная комната находится наверху, она была разработана в деревенском стиле. Пространство заливается щедрым естественным светом из светового люка. Из ванны вы можете насладиться захватывающим видом на нетронутый ландшафт.
Остальная часть ванной комнаты ничем особенным не отличается. Каменная раковина гармонично смотрится на фоне деревянных досок из старого дуба, рустикального зеркала. Идеальный баланс деревенской простоты и современного комфорта характеризует не только эту комнату, но и весь интерьер дома и делает его очень отличительным.