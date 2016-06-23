Загородный дом в стиле кантри

В Нижней Саксонии в Букстехуде семья хотела получить очень особенный дом, который сделан полностью из дерева. Это гармонично вписывается в идиллическую обстановку и индивидуальные потребности и желания ее жителей по всем направлениям. Специалисты из architektur.malsch быстро спроектировали за 290000 евро современный загородный дом с большим количеством шарма и индивидуальности. В нем 186 кв.м жилой площади плюс балкон и терраса.