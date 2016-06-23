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Загородный дом в стиле кантри

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Modernes Landhaus in Holzbauweise, architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung Дома в стиле кантри
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В Нижней Саксонии в Букстехуде семья хотела получить очень особенный дом, который сделан полностью из дерева. Это гармонично вписывается в идиллическую обстановку и индивидуальные потребности и желания ее жителей по всем направлениям. Специалисты из architektur.malsch быстро спроектировали за 290000 евро современный загородный дом с большим количеством шарма и индивидуальности. В нем 186 кв.м жилой площади плюс балкон и терраса.

Деревянный дом в сельской местности

Modernes Landhaus in Holzbauweise, architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung Балкон и терраса в стиле модерн
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

Владельцы хотели дом, который должен был быть полностью построен из дерева. Использование изоляционных материалов в виде древесного волокна, глиняная штукатурка и необработанная древесина подчеркивают экологический подход архитектурной концепции. Натуральная деревянная обшивка, деревянные окна и крыша создают внешний вид жилого дома, а также мастерской. В результате современный стиль загородного дома заменяет романтические завитки четкой простотой и характеризуется применением белого цвета в дизайне.

Атмосферное освещение

Modernes Landhaus in Holzbauweise, architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung Дома в стиле кантри
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

Когда солнце заходит, деревянный дом предстает в особом свете. Изящное освещение здания, с его выступами и выемками, свес крыши и балкон создают особое, атмосферное настроение, что делает дом уютным и гостеприимным.

Фасад

Modernes Landhaus in Holzbauweise, architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung Дома в стиле модерн
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

Кроме того, со стороны фасада освещенный дом создает теплое и первоклассное впечатление. Специальной особенностью является входная дверь, которая образует своего рода крыльцо под консольной конструкцией верхнего этажа.

Рустикальные материалы

Modernes Landhaus in Holzbauweise, architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung Гостиная в стиле модерн
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

Камин является сердцем дома. Он расположен по центру открытой планировки, где находится гостиная, кухня и столовая. Камин обрамлен с 3 сторон стеклом, он имеет современный дизайн. В интерьере использованы природные материалы, такие как строганые доски и глиняная штукатурка. Задняя стенка кухни и стены гостиной за камином были построены из старых клинкеров амбара.

Уютная атмосфера

Modernes Landhaus in Holzbauweise, architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung Балконы и веранды в эклектичном стиле
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

Выразительная чувственность всех этих природных материалов очевидна, особенно в вечернее время, когда интерьер заполняется лишь огнем из камина и непрямым освещением. В итоге получается очень расслабляющий вид.

Ванная

Modernes Landhaus in Holzbauweise, architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung Ванная комната в стиле модерн
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

Ванная комната находится наверху, она была разработана в деревенском стиле. Пространство заливается щедрым естественным светом из светового люка. Из ванны вы можете насладиться захватывающим видом на нетронутый ландшафт.

Итог

Modernes Landhaus in Holzbauweise, architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung Ванная комнатаРаковины
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch – Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung
architektur. malsch - Planungsbüro für Neubau, Sanierung und Energieberatung

Остальная часть ванной комнаты ничем особенным не отличается. Каменная раковина гармонично смотрится на фоне деревянных досок из старого дуба, рустикального зеркала. Идеальный баланс деревенской простоты и современного комфорта характеризует не только эту комнату, но и весь интерьер дома и делает его очень отличительным.

Стильный дом на берегу Балтийского моря

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