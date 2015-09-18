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Дом для интровертов

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
久が原の家, 光風舎1級建築士事務所 光風舎1級建築士事務所 Гостиная в скандинавском стиле
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Жители больших городов привыкли к анонимности. Шанс встретить на улице или в метро знакомых ничтожно мал, общение с соседями по площадке ограничивается привычным кивком головы и дежурным вопросом как поживаете.  Но стоило переехать в частный сектор, как привычный уклад жизни начинает меняться на глазах. 

Вы открываете занавески, выглядываете из окна, и взгляд упирается в соседний дом.  Желаете вы того или нет, но уже через несколько недель вы получите представление о том, как и чем живут его обитатели. Впрочем, незаметно для себя вы и сами станете объектом для наблюдений.  

Кажется, от привычной анонимности уже не осталось и следа, и хочется срочно найти способ отгородиться от любопытных взглядов. Кто-то начинает строить забор, а кто-то приглашает архитекторов-инноваторов, строящих так называемые дома для интровертов. Такие постройки встречают проходящих мимо людей глухой стеной, а настоящая жизнь в них разворачивается за пределами входных ворот.

Не нужно высоких ворот

久が原の家, 光風舎1級建築士事務所 光風舎1級建築士事務所 Дома в скандинавском стиле
光風舎1級建築士事務所

光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所

Дом, который мы условно назвали домом для интровертов, является детищем корейских специалистов по загородной архитектуре – студии Koufusha. Специалисты избавили новых хозяев от необходимости отгораживаться от соседей по улице высоким забором, спланировав дом таким образом, чтобы частная жизнь его обитателей оставалась невидимой для окружающих. Не последнюю роль сыграл в этом и довольно скромный, не претендующий на изысканность фасад.

Узкий лестничный проход

久が原の家, 光風舎1級建築士事務所 光風舎1級建築士事務所 Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
光風舎1級建築士事務所

光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所

Проникаем вовнутрь постройки и убеждаемся, что интуиция подсказала нам правильное название для этого дома. Его жителей не интересует гламур и роскошь, гораздо больше они заботятся об экологичности используемых материалов и удобстве передвижения.

Деревянный рай

久が原の家, 光風舎1級建築士事務所 光風舎1級建築士事務所 Гостиная в скандинавском стиле
光風舎1級建築士事務所

光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所

Кажется, что увлечение деревянным интерьером перерастает в глобальную эпидемию. Если раньше мы скромно довольствовались деревянными предметами декора, то теперь поклонники экологичного строительства стремятся со всех сторон окружить себя благоухающей древесиной. Еще бы, ведь абсолютно уникальное строение этого материала позволяет непрерывно поддерживать в доме оптимальный кислородный баланс и оптимальную влажность воздуха.

Дерево умеет хранить тепло, в таких домах не бывает сквозняков. Даже страшные аллергики чувствуют себя в бревенчатых стенах в полной безопасности. Этот материал благосклонен  и к любителям понервничать по поводу и без – солнечный цвет натуральной древесины наилучшим образом влияет на наше психологическое состояние, успокаивает нервную систему и обеспечивает безмятежный сон.

Светлая и уютная мансарда

久が原の家, 光風舎1級建築士事務所 光風舎1級建築士事務所 Гостиная в скандинавском стиле
光風舎1級建築士事務所

光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所

Мансардный этаж организован довольно необычно. Нам остается только догадываться, как жители дома планируют использовать небольшое и пока незаполненное пространство около окна. Возможно, установят дверь и сделают там небольшую спальню. А как бы вы оформили эту комнатку?

Только натуральные материалы

久が原の家, 光風舎1級建築士事務所 光風舎1級建築士事務所 Кухня в скандинавском стиле
光風舎1級建築士事務所

光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所

Небольшая кухня явилась естественным продолжением выбранной для дома концепции. Единственным декором здесь являются природные узоры на досках. Все остальные предметы относятся к предметам первой необходимости – обеденный стол, раковина и столешница, а также необычная газовая панель.

Рабочий кабинет на кухне

久が原の家, 光風舎1級建築士事務所 光風舎1級建築士事務所 Рабочий кабинет в скандинавском стиле
光風舎1級建築士事務所

光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所
光風舎1級建築士事務所

Как было сказано выше, в этом доме практичность и экономия жилого пространства возведена в культ. Видимо поэтому дизайнеры решили пойти на необычный шаг, совместив кухню с рабочим кабинетом. Установленные у окна столы напоминают длинную школьную парту, за которой скорее всего занимаются подготовкой домашних заданий самые юные жители дома. Мощный кондиционер защитит их от соблазнительных запахов свежей еды и обеспечит непрерывную циркуляцию воздуха. Похоже, что все жители этого дома сориентированы на здоровый образ жизни и успех.

Юрта в Подмосковье
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