Дом для интровертов

Жители больших городов привыкли к анонимности. Шанс встретить на улице или в метро знакомых ничтожно мал, общение с соседями по площадке ограничивается привычным кивком головы и дежурным вопросом как поживаете . Но стоило переехать в частный сектор, как привычный уклад жизни начинает меняться на глазах.

Вы открываете занавески, выглядываете из окна, и взгляд упирается в соседний дом. Желаете вы того или нет, но уже через несколько недель вы получите представление о том, как и чем живут его обитатели. Впрочем, незаметно для себя вы и сами станете объектом для наблюдений.

Кажется, от привычной анонимности уже не осталось и следа, и хочется срочно найти способ отгородиться от любопытных взглядов. Кто-то начинает строить забор, а кто-то приглашает архитекторов-инноваторов, строящих так называемые дома для интровертов. Такие постройки встречают проходящих мимо людей глухой стеной, а настоящая жизнь в них разворачивается за пределами входных ворот.