Детская комната или путешествие в зоопарк

Несмотря на то, что дети с раннего возраста стремятся быть самостоятельными, переход из родительской комнаты в детскую дается им нелегко. Собственная комната – это первый серьезный шаг ребенка на пути к независимости, с которым зачастую связано много страхов. Не исключено, что у малыша могут появиться проблемы со сном или его начнет преследовать чувство одиночества, поскольку значительную часть времени ему теперь придется проводить в собственных четырех стенах.

Если вы хотите избежать этих проблем, обратите особое внимание на оформление детской. Ребенок будет с удовольствием жить в комнате, в которой учтены его интересы и увлечения и достаточно места для игрового пространства. Ваш ребенок любит животных, с удовольствием посещает зоопарк и смотрит передачи, посвященные животному миру? Почему бы не превратить его комнату в маленький зоопарк? Если любимые животные малыша всегда будут рядом с ним в виде мягких игрушек, изображений на стене или на ковриках, он почувствует себя защищенным и с радостью будет оставаться один с своей комнате. Сегодня на homify мы посмотрим на интерьеры детских комнат, которые напоминают увлекательное путешествие в зоопарк.