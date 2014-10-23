Детская комната или путешествие в зоопарк

Несмотря на то, что дети с раннего возраста стремятся быть самостоятельными, переход из родительской комнаты в детскую дается им нелегко. Собственная комната – это первый серьезный шаг ребенка на пути к независимости, с которым зачастую связано много страхов. Не исключено, что у малыша могут появиться проблемы со сном или его начнет преследовать чувство одиночества, поскольку значительную часть времени ему теперь придется проводить в собственных четырех стенах.
Если вы хотите избежать этих проблем, обратите особое внимание на оформление детской. Ребенок будет с удовольствием жить в комнате, в которой учтены его интересы и увлечения и достаточно места для игрового пространства. Ваш ребенок любит животных, с удовольствием посещает зоопарк и смотрит передачи, посвященные животному миру? Почему бы не превратить его комнату в маленький зоопарк? Если любимые животные малыша всегда будут рядом с ним в виде мягких игрушек, изображений на стене или на ковриках, он почувствует себя защищенным и с радостью будет оставаться один с своей комнате. Сегодня на homify мы посмотрим на интерьеры детских комнат, которые напоминают увлекательное путешествие в зоопарк.
Если ваш ребенок любит животных, он должен знать в какой части света они живут. Пусть рядом с его любимыми игрушками на стене будет висеть карта мира, это поможет ему запомнить, что жирафы и львы живут в Африке, а бурые медведи – преимущественно в в лесах Северной Америки и Сибири. Это поможет ребенку быстрее запомнить все шесть континентов и уяснить их основные отличия.
Игра Злые птицы стремительно ворвалась в наши мобильные устройства и завоевала бешенную популярность по всему миру. За успехом игры последовали массовый выпуск игрушек и сувениров, посвященных сердитым птичкам, и выход мультсериала в нескольких частях. Даже если дети еще слишком маленькие и не пользуются мобильными телефонами, им наверняка знакомы эти забавные игрушки, и они будут очень рады иметь их в своей комнате. Ими можно бросаться, их можно футболить – сердитые птицы только выглядят сурово, а на самом деле они мягкие и беззлобные.
Пока вы заняты своими делами или вас нет дома, у ребенка должно быть ощущение, что рядом с ним есть кто-то большой и серьезный, на кого можно положиться, с кем можно поиграть в веселые игры и поделиться удивительной историей. Купите малышу большую игрушку в виде его любимого животного и поставьте ее рядом с кроватью. Пусть эта игрушка будет первым, кого видит ваш ребенок, когда просыпается или заходит в комнату. Он будет знать, что когда вас нет рядом, на помощь к нему всегда придет его лучший и самый веселый на свете друг.
Действие многих мультфильмов происходит в Африке, поэтому дети с раннего возраста знают как выглядят лев, обезьяны, слоны, жирафы и прочие обитатели этого экзотического континента. Присутствие любимых животных в комнате ребенка несомненно подарит ему много счастливых минут. Чтобы сэкономить место, купите несколько небольших игрушек, например, двух обезьянок, как показано на изображении, и льва в виде коврика. Дети с большим удовольствием будут играть на таком ковре, скорее всего, они оседлают льва и отправятся в большое путешествие.
Если до появления детей, вы частенько бывали в Индии и прониклись богатой культурой этой страны, неудивительно, что вы захотите привить любовь к этой стране и вашим детям. Характерная для индийских интерьеров кроватка с пологом – занавеской, закрывающая кровать сверху и с боков, люстра с кисточкой, большие фотообои с индийским мотивом и дружелюбный слон с первых месяцев жизни создадут у ребенка иллюзию пребывание в этой удивительной стране.
Допустим, вы приходите с ребенком в зоопарк, чтобы вместе посмеяться над забавными зверушками, а ваше чадо игнорирует мир фауны и тянется к морскому аквариуму. Раз подводный мир вызывает столько энтузиазма, почему бы не украсить детскую обоями с различными видами рыбок и морских растений. Для соблюдения цветовой гармонии, старайтесь, чтобы предметы мебели также соответствовали цветам подводного мира.
В случае, если вы не считаете нужным превращать всю комнату в аквариум, но все же хотите поощрить интерес ребенка к морскому миру, можно просто постелить на пол ковер с подводными мотивами. Коврик, изображенный на фото, не даст вашему ребенку замерзнуть в осенне-зимний период года. А если ему станет скучно, он всегда сможет представить, что вместе с дельфином отправляется в далекое путешествие по морским глубинам. Дети, как правило, очень любят ковры с изображением животных, они воспринимают их как добрых друзей, которые всегда рядом.
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Ковры для детских комнат можно подробнее взглянуть на самые разные коврики для детской комнаты.
Все дети любят мягкие игрушки. От них исходит энергия уюта и тепла, они добавляют краски в комнату ребенка. Их можно подбрасывать в воздух, обнимать и брать с собой в кроватку. При этом, стоят они совсем немного. Почему бы не купить несколько ярких игрушек и украсить ими комнату малыша.
Если ваш ребенок уже побывал в зоопарке, и не испугался хищных животных, а, наоборот, проявил к ним интерес, почему бы не купить ему собственного тигренка в виде ковра. Такой небольшой коврик из ситнетических волокон наверняка понравится вашему малышу. Он будет гордо демонстрировать своего хищного зверя всем заходящим к нему друзьям.
Маленькие дети должны много спать. Но, как мы знаем, уложить ребенка в пастель—задача не из простых. Помочь в этом может необычная кровать, в которой ребенку самому захочется проводить много времени. Сегодня на рынке существует огромное разнообразие детской мебели, вам остается выбрать лишь ту кровать, которая наиболее соответствует интересам вашего ребенка. Если вы хотите с раннего возраста привить ребенку любовь к загородной жизни, купите ему кровать-домик, в которой он почувствует себя настоящим хозяином. Главное, чтобы ребенок мог не только спать, но и играть в кровати, тогда проблем со сном у вашего чада будет значительно меньше.
Эта комната практически идентична предыдущей, только сделана она скорее всего для мальчика. Об этом свидетельствуют темные цвета мебели и чуть более минималистичный интерьер, что, тем не менее, не нарушает концепцию маленького уютного домика за пределами шумного города. На обоих изображениях мы видим мягкие игрушки в виде различных животных, что должно напоминать детям о том, что близость к природе можно ощутить не только в зоопарке, но отправившись с родителями в загородную поездку.
Опускаем якоря, корабль готовится причалить к берегу. Если ваш ребенок и его друзья интересуются мореплаванием и с удовольствием читают приключенческие романы Жюля Верна или смотрят их экранизации, подарите им кровать-корабль, плюшевых пингвинов и морских котиков. Когда детям надоест выходить в открытое море, они смогут использовать дом в качестве рыбацкой хижины и мечтать о солидном улове.
На протяжении многих веков красный цвет считался цветом королей. Поскольку ребенок в семье так или иначе негласно занимает место короля, почему бы не оформить его комнату в этом цвете. А если он уже вышел из возраста мягких игрушек и плюшевых ковров, его любимые животные все равно могут остаться с ним в комнате в качестве настенного декора или графических рисунков.
Еще одна детская политическая карта мира, на которой нарисованы типичные для каждого континента животные. Ваш любознательный малыш будет часами рассматривать рисунки и запоминать расположение стран и континентов.
Много полезных советов по оформлению детской комнаты вы также сможете найти в статье ’Создаем идеальную комнату для детей’.
Создавать декор в детской -- занятие на редкость приятное. Можно самому погрузиться в детство и вспомнить, чего не хватало вам когда-то в собственной комнате. Однако, не забывайте, что оформляете комнату вы все же не для себя, а для вашего ребенка и учитывайте его темперамент, количество необходимого ему игрового пространства и тематический уклон комнаты. Игровая комната, которая будет напоминать ребенку о походе в зоопарк, приучит его с детства с уважением относиться к окружающей природе и живущих в ней животных. Проявите креативность и педагогический талант и превратите комнату вашего ребенка в пространство, в котором ему будет хотеться фантазировать и познавать новое.