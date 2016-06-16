Впечатляющие идеи для дома вашей мечты

Большинство молодых семей не раз задумываются о постройке какого-нибудь оригинального домика, который бы вместил в себе все их желания. Правда, когда дело доходит до проектирования здания, возникает множество различных проблем, одной из которых является именно подбор подходящего дизайна будущего строения.
Современная архитектура достигла больших высот и сейчас существует широкий ассортимент стилей со своими нюансами, и определится наверняка очень тяжело. Не всегда то, что сейчас в тренде, будет подходящим вариантом, ведь главной особенностью таких домов является как раз их оригинальность и комфорт. Более того, здание должно выделяться на общем фоне, быть исключительным, но и не портить общей картины тихой загородной жизни.
Этот тип домов стал довольно актуальным в наше время. Благодаря своей коробкообразной форме их так и называют: дом-бокс.
Еще одной причиной того, что дом получил такое название, является небольшая черная квадратная пристройка в задней части дома. Вместо задней стены здесь расположено большое окно с прекрасным видом на небольшой зеленый сад и тихую южную террасу. Здесь можно найти несколько декоративных деревьев и детские качели, прямо райское местечко для маленьких детей.
Благодаря качественной внешней обработке в пристройке всегда прохладно, а верхняя ее часть обустроена второй, более просторной террасой. Сложно представить, какие возможности для декорирования открываются перед владельцами этого шедевра.
Если вы хотите решить эту проблему максимально быстро и качественно, лучше всего будет нанять команду специалистов-архитекторов, которые смогут лично с вами согласовать все детали проекта. Профессионалы всегда смогут воплотить ваши мечты в реальность и помогут создать идеальный для вас дом. Среди множества различных шедевров архитектуры наиболее выделяется проект студии Helwig Haus und Raum Planungs.
Главной особенностью этой модели является ее классический формат – здесь нет никаких примесей других стилей, простота и практичность тонов вызывают смешанные ощущения. Правда, неопределенная асимметрия заставляет посмотреть на этот дом под другим углом.
Что нестандартно для таких домов, так это большое окно, занимающее большую часть внешней стены. Для большего комфорта окно разделено на 3 меньших проема разной структуры. Это позволяет увидеть тонкую грань между самими комнатами, ведь на первый взгляд разглядеть черту очень трудно. В дизайне использовались только черно-белые тона, чтобы постройка сильно не выделялась на общем фоне. Но больше всего привлекает внимание отсутствие двери, ведь вход в дом размещен в боковой стене, что можно увидеть по небольшой черной арке на углу.
Чтобы удобнее ориентироваться в доме, постройка разделена на три условных уровня. Первая часть состоит из небольшой открытой кухни с прилегающей столовой. Места здесь достаточно для небольшой семьи. При необходимости можно пройти в гостиную, откуда открыт проход в сад или на террасу, что очень удобно. Ведь после трапезы иногда хочется просто насладиться отдыхом на свежем воздухе.
Верхний этаж здания совмещает в себе несколько детских спален и небольшую ванную комнату. На чердаке можно найти небольшую спальню для родителей, а также еще одну ванную, но уже в другой обработке. Уже с чердака открывается путь на вышеупомянутую верхнюю террасу.
Что стоит сказать о кухне: ей характерен некий минимализм, но это не сковывает движений, наоборот, здесь все необходимое всегда будет под рукой. Чтобы сохранять прохладу в помещении в жаркую погоду, потолок первого этажа полностью сделан из бетона светлого оттенка, что очень гармонично смотрится с темными половыми панелями.
После осмотра главных комнат, пришла пора уделить внимание и ванным комнатам, которые размещены в этом доме.
Они выполнены в двух различных стилях. Первой характерно прекрасное сочетание чисто белых и синих оттенков, дарующих в результате ощущения свежести и спокойствия, а ведь что еще нужно для счастья? Что касается дополнительного освещения, то здесь отлично смотрится небольшая двусторонняя лампа прямо над большим настенным зеркалом. Эта атмосфера больше подходит как раз детям, тем более здесь монтирована низкая ванна, позволяющая детишкам ощутить все прелести своего «водного королевства».
Вторая ванная сильно отличается в дизайнерском оформлении. Сочетание белых и темных тонов явно указывает на то, что ванная подходит для более взрослой аудитории, да и размеры этой комнаты будут побольше первой. Комната буквально поделена пополам: нижняя неровная плитка ярко контрастирует с белыми стенами и потолком.
Но больше всего здесь впечатляет большой оконный проем, который заменил целую стену. Представьте себе, какой прекрасный вид открывается по утрам, когда вы заходите в ванную: это точно поможет проснуться и ощутить прилив сил.
Все комнаты выполнены в одинаковых нежных тонах, создавая атмосферу спокойствия и комфорта. Здесь нет никаких лишних вещей, вся фурнитура соответствует всем современным стандартам качества. Есть множество окон с выходом на улицу и в сад, при этом некоторые из них опущены так низко, что можно просто присесть на пол и наслаждаться прекрасным видом.
При
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