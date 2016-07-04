Стильный дом с простой геометрией

Архитекторы из бюро Schroetter Lenzi создали красивый и современный семейный дом с прекрасным дизайном и атмосферой. Он построен из железобетона и совершенно изолирован от внешнего мира. Фасад отделан сайдингом из сосны черного цвета, который придает дому поистине уникальный вид. Несмотря на свою абстрактную форму объект отлично вписывается в ландшафт. Давайте же рассмотрим это особенный дом ближе и исследуем его со всех сторон.
С этой стороны расположена открытая терраса для отдыха. В отделке также, как и в отделке фасада, использовано дерево, только натурального цвета для большей практичности. Дом был построен на платформе, которая в свою очередь покоится на сваях. Таким образом дом не имеет прямого контакта с землей, что обеспечивает хорошую вентиляцию и предотвращает повреждение деревянного фасада у основания. С террасы через раздвижные панорамные двери мы без проблем можем попасть в дом, что очень удобно.
С этого ракурса видна блестящая комбинация черного и белого фасадов, которая создает первое впечатление о доме. Здание делится на две части: левая часть – черный жилой объем, правая имеет белый фасад. Эта кубическая структура интересно контрастирует с природой, вместе с тем, за счет отражения в больших панорамных окнах, пытается в ней раствориться.
Вокруг дома и на террасе нет заборов, что только способствует интеграции дома в окружающую природу. Давайте рассмотрим объект с другой стороны.
Это вид дома с северной стороны. С этого ракурса отчетливо видна крестообразная планировка дома. Большие стеклянные поверхности окон делают дом не таким массивным и соединяют его с садом. За счет размещения на сваях он будто парит над землей. Участок вокруг дома дизайнеры дополнили природными элементами, которые еще и обозначают границы участка. Массивные камни и молодые деревья смотрятся более чем уместно на фоне современной архитектуры. Теперь давайте заглянем внутрь.
Интерьер дома логически продолжает дизайн фасада. Мы видим мебель и аксессуары в минималистическом стиле. На кухне за простым гладким фасадом гарнитура скрывается
начинка и приборы высокого класса. Цветовая гамма опять же выбрана черно-белая, ведь именно она является доминирующей в дизайне всего объекта. Через раздвижную дверь справа мы попадаем в остальные жилые помещения.
Дизайн интерьера гостиной не так минималистичен. Здесь мы видим уютный коврик с длинным ворсом, который обеспечивает необходимую теплую атмосферу. Молочные шторы перекликаются с цветом коврика и практически не заметны в интерьере. Из гостиной есть выход в небольшой, огороженный с трех сторон, дворик. Он отлично подойдет для приема солнечных ванн без посторонних глаз. Через большое панорамное окно проникает большое количество естественного света. В вечернее же время освещение обеспечивают точечные светильники, а более мягкий свет – светодиодная лента по периметру потолка. Тумбу под телевизор дизайнеры заменили старинным сундуком, который несомненно придает интерьеру уникальность.
Одна из самых красивых комнат в доме – ванная. Это прекрасное место для того, чтобы отдохнуть от рабочей суеты и расслабиться в вечернее время. Эта комната – нечто особенное! Чаша ванной по праву занимает центральное место и расположена прямо напротив панорамного окна с потрясающим видом. Светлая отделка стен и молочные шторы очаровательно контрастируют с темным полом. У хозяев также есть возможность пользоваться душем со стеклянными перегородками, которые позволяют наслаждаться пейзажем.
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Спальня в индустриальном стиле вполне соответствует общему стилю дома. Стены выполнены из отполированного бетона, который обеспечивает отличный фон для ярких аксессуаров. Игривое настроение привносит расцветка постельного белья. Со сменой белья будут меняться и цветовые акценты комнаты, что очень удобно и оригинально. Слева во всю стену мы видим раздвижное панорамное окно, через которое можно попасть в сад. На противоположной стене под потолком расположилось еще одно уже межкомнатное окно. Оно обеспечивает визуальную связь соседних комнат комнат и проводит естественный свет.
А вы хотели бы жить в таком доме?