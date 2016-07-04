Стильный дом с простой геометрией

С этого ракурса видна блестящая комбинация черного и белого фасадов, которая создает первое впечатление о доме. Здание делится на две части: левая часть – черный жилой объем, правая имеет белый фасад. Эта кубическая структура интересно контрастирует с природой, вместе с тем, за счет отражения в больших панорамных окнах, пытается в ней раствориться.

Вокруг дома и на террасе нет заборов, что только способствует интеграции дома в окружающую природу. Давайте рассмотрим объект с другой стороны.