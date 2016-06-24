Посреди красивого Венского леса специалист Вернер Фогель разработал очень особенный загородный дом для своих клиентов. Он удивляет некоторыми продуманными деталями и индивидуальными идеями. Планирование дома на основе геомантии (учение по аналогии с фэн–шуй) базируется на энергетических условиях места и опирается на гармонию определенных элементов. Цель состоит в том, чтобы создать жилой дом согласно потребностям человеческой души в гармонии с местом. Здесь вы можете увидеть результат этого способа строительства в архитектуре и дизайне интерьера.
Со стороны улицы мы видим сам дом и сопутствующий на склоне холма участок. Строительство из специального кирпича без применения теплоизоляции, беспроигрышная крыша с игривыми навесами, забор, двери и окна из лиственницы предлагают не только визуально привлекательный внешний вид, но и особенную экологическую концепцию. Благодаря современной системе отопления с тепловым насосом владельцы дома могут также свести к минимуму эксплуатационные расходы.
Со стороны сада вид дома открывается большими окнами. Над крытой террасой располагается гостиная, окна которой выходят в сад. Также мы видим идеальный пруд. Растения, сады, фонтаны и пруд считаются в геомантии местами скопления силы, которая способна восстановить человека и улучшить его состояние. Благодаря тому, что дом стоит на склоне холма, обеспечивается прекрасный вид на живописные окрестности.
Особенностью дома является высотой в 40 см световая полоска, которая расположена под крышей вокруг всего дома и таким образом приносит свет внутрь. Изюминка: ночью благодаря этому создается впечатление плавающей крыши.
Мы здесь видим интерьер дома, точнее, верхний этаж с большими окнами, выходящими на сад и Венский лес. Этот вид делает спуск вниз по лестнице в гостиную еще более привлекательным. Здесь также есть еще световая полоса, которая заливает интерьер дневным светом сверху.
Еще одна экстраординарная деталь данного загородного дома – это оригинальный мост, который соединяет спальни. Здесь большое значение для гармоничного взаимодействия имеет натуральное дерево теплого оттенка и белая краска.
Задача состояла в том, чтобы сделать высокого качества эстетичную лестницу, которая нежно вьется на верхний этаж и мягко освещается по бокам. В конструкции дома были использованы самые современные тенденции, уделялось достаточное внимание соблюдению пропорций.