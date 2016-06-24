Посреди красивого Венского леса специалист Вернер Фогель разработал очень особенный загородный дом для своих клиентов. Он удивляет некоторыми продуманными деталями и индивидуальными идеями. Планирование дома на основе геомантии (учение по аналогии с фэн–шуй) базируется на энергетических условиях места и опирается на гармонию определенных элементов. Цель состоит в том, чтобы создать жилой дом согласно потребностям человеческой души в гармонии с местом. Здесь вы можете увидеть результат этого способа строительства в архитектуре и дизайне интерьера.