Бассейны на дачном участке – удобная роскошь

Ах! Как же хочется знойным летним днем уехать от этой суеты из раскаленного города, на какой-нибудь водоем. Окунуться в слегка прохладную воду и пусть все проблемы останутся на берегу. А что если водоем создать у себя дома или на дачном участке? Отличным решением этого будет бассейн на дачном участке. Ведь это реальная возможность отдохнуть с семьей или друзьями в любое свободное время. Для этого не будет необходимости куда-то ехать. А для ценителей бани и сауны такой водоем станет приятным дополнением к здоровому отдыху.
Главный вопрос, который возникает при планировании размещения бассейной конструкции – это как его построить правильно по техническим характеристикам не забывая при этом про дизайн интерьера? Для этого давайте разберемся, какие все-таки бывают разновидности и что необходимо знать при их строительстве. Начнем с видов.
Особо следует отметить бассейны на дачных участках в банях или саунах. Каждый любитель активного отдыха сможет ощутить на себе, что после бани нет ничего лучше, чем нырнуть в резервуар с холодной водой. Сегодня нет никаких проблем с установкой емкости для воды в бани или сауне. Для этой цели подойдут небольшие конструкции. Конечно, не стоит забывать, что для установки стационарного бассейна существуют определенные нюансы. Во-первых, необходима отдельная комната. Во-вторых, нужно убедиться что грунтовые воды не поступают слишком близко. Если эти правила соблюдены – то смело можно строить такой водоем. Качественно выполненный водоем прослужит очень долго и будет радовать своей функциональностью.
Все большую популярность получают бассейны на дачном участке. Это очень удобно. Ведь вам не надо никуда выходить или выезжать. Кроме того, если у вас в доме есть такая роскошь друзья сами будут стараться прийти в гости. Красота стилей и огромный выбор декоров отделки для подобных конструкций просто потрясают. Но при их установке нужно также соблюдать определенные правила эксплуатации помещения, и в первую очередь это касается системы вентиляции.
Оба типа предполагают создание систем накачки и слива воды. В отдельных случаях устанавливают систему очистки и подогрева. Такие бассейны устанавливают на дачных участках, непосредственно внутри жилых помещений, банях, саунах, спа салонах. Для стационарных бассейнов предусмотрены правила обслуживания и эксплуатации, которые включают в себя: чистку и уборку, слив воды на зимний период, проверку систем очистки воды. Необходимо также помнить и о борьбе с грибком, который образуется на стенках конструкции. Для этого используют специальные противогрибковые смеси и растворы, предотвращающие дальнейшее его распространение.
Каркасный стационарный искуственный водоем подразумевает установку емкости больших объемов. Он может находиться как на поверхности грунта или же вмонтированным в грунт. При планировании бассейна на дачном участке в первую очередь необходимо учесть земельный рельеф. Желательно выбрать место с ровной поверхностью без перепадов. Но если все-таки на участке есть перепады, то при умелом проектировании можно сделать красивые водоемы с небольшими порожками и водопадами.
А можно оформить водоем правильной геометрической формой, как это сделали архитекторы из компании NK DESIGN STUD. Останетсяделозамалым - установить навес и подобрать подходящую под стиль минимализма мебель и шезлонги.
Бескаркасный бассейн подразумевает вырытый котлован глубиной до 2-2.5 м., созданием стенок толщиной 15-20 см., гидроизоляции поверхности и укладку керамической плитки или мозаики. На дне котлована под бассейн на вашем дачном участке необходимо засыпать щебень или гальку. Далее устанавливается опалубка, и заливается раствор. Для лучших гидроизоляционных свойств в раствор необходимо добавить специальные пропитки или жидкое стекло. Затем обязательно перед укладкой облицовочной плитки следует слой гидроизоляционных смесей. Специальный клей под керамическую плитку для бассейнов также должен быть водоотталкивающим. Как правила клей используют белого цвета или так называемый «белый цемент». Керамическая плитка или мозаика должна иметь коэффициент водопоглощения менее 3%.
А для романтиков есть прекрасная возможность раскрыть свои чувства. После захода солнца включив подсветку бассейна на дачном учатске вы окунаетесь в иной мир, который наполнен только самыми нежными ароматами романтики. Согласитесь, в таком приглушенном свете возле воды можно часами разговаривать с любимым человеком. И будьте уверены такие вечера останутся в памяти ваших близких навсегда.
Для любителей релакс отдыха хорошо подойдет открытый стационарный бассейн на веранде вашего дачного участка, переходящий в сам дом. Установив вдоль конструкции шезлонги, можно легко получить практически курорт мирового уровня такие, как предлагает Турция или Греция. Но с одним существенным плюсом – этот бассейн на дачном участке у вас всегда под рукой. В жаркие летние дни, расслабляться возле него и ощущать водную прохладу – будет одно удовольствие.
Следующие наиболее распространенные бассейны на дачном участке – это надувные. Просты в сборке и монтаже, мобильны, быстрый нагрев воды, удобны в хранении и перевозке. Для тех у кого нет возможности построить бассейн на дачном участке или же просто есть желание существенно сэкономить есть простой выход – это покупка надувного бассейна. Надувные бассейны также бывают различных форм и размеров. Наиболее распространены это круглые, овальные и прямоугольные. Есть бассейны как для самых маленьких, так и для взрослых. В каждом наборе находится насос для накачки. А после использования достаточно слить воду и открыть клапан. После чего его можно упаковывать. Знойными летними днями нет ничего лучше чем проводить время с семьей у бассейна на дачном участке. Учить детей плавать или просто играть с ними в воде. Такие конструкции не повлияют на общий интерьер, так как при необходимости их можно просто убрать, тем самым освободив пространство, например для пикника.
Не стоит забывать также, что плаванье – это физическая нагрузка, поддерживающая тело в тонусе. Занятия плаваньем заменяет такие кардио упражнения, как бег, езду на велосипеде, прыжки на скакалке, аэробику. Благодаря работе практически всех групп мышц происходит обильный кровоток по всему телу, что благотворно сказывается на общем состоянии здоровья.
Подводя итог, хочется отметить то, что установка бассейна на дачном участке является хорошим вложение средств. Она непримено доставит улыбки и радость вашим близким, а счастье близких невозможно переоценить. С учетом личных пожеланий и финансовых возможностей, можно подобрать наиболее приемлемый вариант бассейна на дачном участке именно для вас.
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