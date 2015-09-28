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Бассейны на дачном участке – удобная роскошь

Shunny_Star Shunny_Star
PISCINAS ECOLÓGICAS. NATURAL POOLS, VIVSA. VIVIENDA SANA VIVSA. VIVIENDA SANA Бассейн в средиземноморском стиле
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Ах! Как же хочется знойным летним днем уехать от этой суеты из раскаленного города, на какой-нибудь водоем. Окунуться в слегка прохладную воду и пусть все проблемы останутся на берегу. А что если водоем создать у себя дома или на дачном участке? Отличным решением этого будет бассейн на дачном участке. Ведь это реальная возможность отдохнуть с семьей или друзьями в любое свободное время. Для этого не будет необходимости куда-то ехать. А для ценителей бани и сауны такой водоем станет приятным дополнением к здоровому отдыху. 

Главный вопрос, который возникает при планировании размещения бассейной конструкции – это как его построить правильно по техническим характеристикам не забывая при этом про дизайн интерьера? Для этого давайте разберемся, какие все-таки бывают разновидности и что необходимо знать при их строительстве. Начнем с видов.

Водоем для бани

Whirlpools, Bouwman Zwembaden Bv Bouwman Zwembaden Bv Бассейн в стиле кантри
Bouwman Zwembaden Bv

Bouwman Zwembaden Bv
Bouwman Zwembaden Bv
Bouwman Zwembaden Bv

Особо следует отметить бассейны на дачных участках в банях или саунах. Каждый любитель активного отдыха сможет ощутить на себе, что после бани нет ничего лучше, чем нырнуть в резервуар с холодной водой. Сегодня нет никаких проблем с установкой емкости для воды в бани или сауне. Для этой цели подойдут небольшие конструкции. Конечно, не стоит забывать, что для установки стационарного бассейна существуют определенные нюансы. Во-первых, необходима отдельная комната. Во-вторых, нужно убедиться что грунтовые воды не поступают слишком близко. Если эти правила соблюдены – то смело можно строить такой водоем. Качественно выполненный водоем прослужит очень долго и будет радовать своей функциональностью.

Мечты сбываются

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Бассейн в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

​ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Все большую популярность получают бассейны на дачном участке. Это очень удобно. Ведь вам не надо никуда выходить или выезжать. Кроме того, если у вас в доме есть такая роскошь друзья сами будут стараться прийти в гости. Красота стилей и огромный выбор декоров отделки для подобных конструкций просто потрясают. Но при их установке нужно также соблюдать определенные правила эксплуатации помещения, и в первую очередь это касается системы вентиляции.

Каркасные и бескаркасные

СПА из ЛВЛ, Ченцов Михаил Ченцов Михаил Бассейн в средиземноморском стиле
Ченцов Михаил

СПА из ЛВЛ

Ченцов Михаил
Ченцов Михаил
Ченцов Михаил

Оба типа предполагают создание систем накачки и слива воды. В отдельных случаях устанавливают систему очистки и подогрева. Такие бассейны устанавливают на дачных участках, непосредственно внутри жилых помещений, банях, саунах, спа салонах. Для стационарных бассейнов предусмотрены правила обслуживания и эксплуатации, которые включают в себя: чистку и уборку, слив воды на зимний период, проверку систем очистки воды. Необходимо также помнить и о борьбе с грибком, который образуется на стенках конструкции. Для этого используют специальные противогрибковые смеси и растворы, предотвращающие дальнейшее его распространение.

Подробнее о каркасных

Загородный дом в Краснодаре, NK design studio NK design studio Бассейн в стиле модерн
NK design studio

Загородный дом в Краснодаре

NK design studio
NK design studio
NK design studio

Каркасный стационарный искуственный водоем подразумевает установку емкости больших объемов. Он может находиться как на поверхности грунта или же вмонтированным в грунт. При планировании бассейна на дачном участке в первую очередь необходимо учесть земельный рельеф. Желательно выбрать место с ровной поверхностью без перепадов. Но если все-таки на участке есть перепады, то при умелом проектировании можно сделать красивые водоемы с небольшими порожками и водопадами. 

А можно оформить водоем правильной геометрической формой, как это сделали архитекторы из компании NK DESIGN STUD. Останетсяделозамалымустановить навес и подобрать подходящую под стиль минимализма мебель и шезлонги.

Бескаркасные емкости

PISCINAS ECOLÓGICAS. NATURAL POOLS, VIVSA. VIVIENDA SANA VIVSA. VIVIENDA SANA Бассейн в средиземноморском стиле
VIVSA. VIVIENDA SANA

VIVSA. VIVIENDA SANA
VIVSA. VIVIENDA SANA
VIVSA. VIVIENDA SANA

Бескаркасный бассейн подразумевает вырытый котлован глубиной до 2-2.5 м., созданием стенок толщиной 15-20 см., гидроизоляции поверхности и укладку керамической плитки или мозаики. На дне котлована под бассейн на вашем дачном участке необходимо засыпать щебень или гальку. Далее устанавливается опалубка, и заливается раствор. Для лучших гидроизоляционных свойств в раствор необходимо добавить специальные пропитки или жидкое стекло. Затем обязательно перед укладкой облицовочной плитки следует слой гидроизоляционных смесей. Специальный клей под керамическую плитку для бассейнов также должен быть водоотталкивающим. Как правила клей используют белого цвета или так называемый «белый цемент». Керамическая плитка или мозаика должна иметь коэффициент водопоглощения менее 3%.

Романтический уголок

A J villa. Sardinia, Italy, Виталий Юров Виталий Юров Бассейн в стиле минимализм
Виталий Юров

A J villa. Sardinia, Italy

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

А для романтиков есть прекрасная возможность раскрыть свои чувства. После захода солнца включив подсветку бассейна на дачном учатске вы окунаетесь в иной мир, который наполнен только самыми нежными ароматами романтики. Согласитесь, в таком приглушенном свете возле воды можно часами разговаривать с любимым человеком. И будьте уверены такие вечера останутся в памяти ваших близких навсегда.

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Зона релакса у вас дома

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects Бассейн в тропическом стиле
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Для любителей релакс отдыха хорошо подойдет открытый стационарный бассейн на веранде вашего дачного участка, переходящий в сам дом. Установив вдоль конструкции шезлонги, можно легко получить практически курорт мирового уровня такие, как предлагает Турция или Греция. Но с одним существенным плюсом – этот бассейн на дачном участке у вас всегда под рукой. В жаркие летние дни, расслабляться возле него и ощущать водную прохладу – будет одно удовольствие. 

Мобильный водоем

Poolunterlage WARCO Bodenbeläge Бассейн в стиле модерн
WARCO Bodenbeläge

Poolunterlage

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

Следующие наиболее распространенные бассейны на дачном участке – это надувные. Просты в сборке и монтаже, мобильны, быстрый нагрев воды, удобны в хранении и перевозке. Для тех у кого нет возможности построить бассейн на дачном участке или же просто есть желание существенно сэкономить есть простой выход – это покупка надувного бассейна. Надувные бассейны также бывают различных форм и размеров. Наиболее распространены это круглые, овальные и прямоугольные. Есть бассейны как для самых маленьких, так и для взрослых. В каждом наборе находится насос для накачки. А после использования достаточно слить воду и открыть клапан. После чего его можно упаковывать. Знойными летними днями нет ничего лучше чем проводить время с семьей у бассейна на дачном участке. Учить детей плавать или просто играть с ними в воде. Такие конструкции не повлияют на общий интерьер, так как при необходимости их можно просто убрать, тем самым освободив пространство, например для пикника.

Еще один плюс

The House in Wonderland, udesign udesign Бассейн в классическом стиле
udesign

The House in Wonderland

udesign
udesign
udesign

Не стоит забывать также, что плаванье – это физическая нагрузка, поддерживающая тело в тонусе. Занятия плаваньем заменяет такие кардио упражнения, как бег, езду на велосипеде, прыжки на скакалке, аэробику. Благодаря работе практически всех групп мышц происходит обильный кровоток по всему телу, что благотворно сказывается на общем состоянии здоровья.

Подводя итог, хочется отметить то, что установка бассейна на дачном участке является хорошим вложение средств. Она непримено доставит улыбки и радость вашим близким, а счастье близких невозможно переоценить. С учетом личных пожеланий и финансовых возможностей, можно подобрать наиболее приемлемый вариант бассейна на дачном участке именно для вас.

Также вы можете ознакомиться с книгой идей, подготовленной для вас специалистами homify, в которой они деляться особенностями бассейнов из нержавеющей стали.

Стильные аксессуары для спальни
А вы бы какой бассейн выбрали бы для дачи? Поделитесь с нами своими идеями.

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