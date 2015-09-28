Бассейны на дачном участке – удобная роскошь

Ах! Как же хочется знойным летним днем уехать от этой суеты из раскаленного города, на какой-нибудь водоем. Окунуться в слегка прохладную воду и пусть все проблемы останутся на берегу. А что если водоем создать у себя дома или на дачном участке? Отличным решением этого будет бассейн на дачном участке. Ведь это реальная возможность отдохнуть с семьей или друзьями в любое свободное время. Для этого не будет необходимости куда-то ехать. А для ценителей бани и сауны такой водоем станет приятным дополнением к здоровому отдыху.

Главный вопрос, который возникает при планировании размещения бассейной конструкции – это как его построить правильно по техническим характеристикам не забывая при этом про дизайн интерьера? Для этого давайте разберемся, какие все-таки бывают разновидности и что необходимо знать при их строительстве. Начнем с видов.