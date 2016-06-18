Деревянная сказка!

Установить гармоничный баланс в создании дома одновременно элегантно-сдержанного и изысканного, который при этом будет уютным семейных жилищем, функциональным и практичным – задача не из простых. Когда у команды специалистов получается выполнить все эти зачастую противоречивые условия, проект получается и эстетически ярким, и по душевному теплым, полностью комфортным для жизни. Представленный дом британских архитекторов претендует именно на такую оценку – полноценного и стильного жилища. Уже издалека этот дом производит впечатление своими нестандартными формами и теплой энергией древесной отделки фасада. А кроме того, и в интерьере есть много интересных деталей, которые помогают создать в комнатах атмосферу индивидуальности в деталях.