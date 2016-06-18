Деревянная сказка!

Установить гармоничный баланс в создании дома одновременно элегантно-сдержанного и изысканного, который при этом будет уютным семейных жилищем, функциональным и практичным – задача не из простых. Когда у команды специалистов получается выполнить все эти зачастую противоречивые условия, проект получается и эстетически ярким, и по душевному теплым, полностью комфортным для жизни. Представленный дом британских архитекторов претендует именно на такую оценку – полноценного и стильного жилища. Уже издалека этот дом производит впечатление своими нестандартными формами и теплой энергией древесной отделки фасада. А кроме того, и в интерьере есть много интересных деталей, которые помогают создать в комнатах атмосферу индивидуальности в деталях.
Вот она, простота элегантности в действии: песочного цвета плитка, светлое дерево фасада, дощатый забор. Исключительно теплая и незатейливая цветовая гамма раскрывает лучшие оттенки и фактуру каждого материала: камень, древесина, зелень газона, квадраты окон и приземистый линии этажей. Все выглядит уместным, гармоничным и целостным в янтарно-теплых бликах.
Столь известный всем британский консерватизм сочетается в архитектуре дома с не менее знаменитым лондонским урбанистическим стилем нестандартных форм и пропорций. Геометрия дома составляет систему разноуровневых помещений: на нижнем этаже гараж, над ним – углубленная веранда, этажом выше мансандрная конструкция нависает стеклянным балконом над зеленой клумбой.
Первое, что встречает гостей в этом доме – просторная, светлая столовая с большим деревянным столом напротив широкой панорамы окон. В интерьере сразу считывается индивидуальное прочтене классики хозяевами этого дома: простые функциональные вещи сочетаются с авангардными деталями, натуральные цвета с контрастными рисунками, а массивность древесины с легкостью и эргономичностью пластиковых деталей.
Оригинальная архитектура дома придает свежесть и интерьеру дома. Высокая остекленная мансарда украшает фасад, а внутри дома воспринимается как тихое и солнечное помещение с балкончиком и рядом мягких диванов.
Ультрасовременный дух этого дома полностью проявил себя в помещении кухни. Бескомпромиссный хай-тек и глянцевые белые поверхности, стеклянное панно и монолит кухонного модуля вдоль стены, встроенная техника и огромный остров в центре всего этого великолепия – такое решение интерьера выглядит и элегантно, и ярко.
Интерьер ванной комнаты приобретает особый урбанистический шик благодаря сочетанию серых оттенков плитки с текстурой бетона и насыщенно-теплого цвета древесины. Именно благодаря тоаму контрасту цветов и материалов интерьер приобретает свой индивидуальный характер и глубину.