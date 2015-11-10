Плетеная мебель для загородных домов – добавим изюминки интерьеру

Задумываясь о мебельном решении в загородном доме, стоит рассмотреть вариант с плетеной мебелью. Она прекрасно сочетается с любым интерьером, и при этом будет подчеркивать изысканный вкус владельца дома. О том из каких материалов делается плетеная мебель и какими характеристиками она обладает и пойдет речь. Также вы можете ознакомиться с идеями от наших специалистов о необычной садовой мебели.
А выбирая плетеную мебель для загородного дома, стоит обратить внимание и на материал, из которого она изготовлена. Зачастую именно его технические характеристики позволяют склониться к определенному стилистическому решению.
Наиболее популярным материалом, является ротанговая пальма, а точнее, ее лиана. Плетеная мебель для загородного дома из ротанга прослужит долгие годы, при этом не потеряет свой изысканный внешний вид. Замечательной особенностью этого дерева, является прекрасное сохранение цвета. Причем эта особенность распространяется и на окрашенные модели. Достаточно высокая гибкость материала позволяет экспериментировать с формами и стилями. Найти что-то свое в ротанговых зарослях мебельного ассортимента смогут как приверженцы классического стиля, так и неугомонные экспериментаторы. Каким наслаждением будет встречать закат всей семьей в саду сидя на удобных стульях или софах из ротанга. Пропитанный теплом тропического солнца, он будет согревать в свежий летний вечер. А причудливый переплетающий узор стола погрузит в приятную дрему.
Не менее популярна плетеная мебель для загородного дома, выполненная из ивовой лозы, веток ореха и стеблей камыша. Рассмотрим некоторые его альтернативы.
К примеру, обработанный камыш над паром становится очень гибких и эластичным, поэтому можно встретить огромное разнообразие форм и стилей. Однако, покупателю стоит знать, что этот материал очень хрупок и боится воды, что не подойдет для беседок и открытых террас. Но с легкостью дополнит внутреннее убранство дома.
Представьте, какую легкую загадочность прекрасной хозяйке дома придаст ширма из камыша. И даже небрежно накинутый на этот элемент декора халат будет создавать ощущение, что в спальне обитает голливудская дива из 20-х годов прошлого столетия. А каким милым дополнением к интерьеру станут плетеные аксессуары из камыша. Вазы, которые украсят гостиную и столовую. Небольшие шкатулочки для маленьких безделушек. Или сундуки, в которых будут храниться пледы – это удобно и красиво.
Плетеная мебель для загородного дома из веток ореха и дуба, в отличие от камыша намного прочнее. Такие скамейки, стулья, шкафы, этажерки прослужат прекрасную службу. Не будут страшно им солнце и влага. На изготовление такой мебели требуется большое количество сырья. Как следствие высокая цена. Но это тот случай, когда цена и качество соответствуют друг другу.
Такая мебель обладает потрясающим релаксирующим эффектом. Она удобна, прочна и красива. Посудите сами, ведь и правда приятно после всей городской суеты приехать в свое загородное поместье. Накрыть стол в деревянной беседке и сидя на таких уютных скамейках из ивы обедать. Или принимать солнечные ванны, лежа на плетеном диванчике, вкушая морс из лесных ягод. Но пожалуй, истинным наслаждением в зимний холодный вечер, когда за окном кружатся большие хлопья снега. Укрываться от зимней стужи слушая музыку потрескивания огня в камине, под бабушкиным шерстяным пледом и непременно в любимом кресле-качалке. Настоящая зимняя сказка.
Конструкторским решением поразит плетеная мебель для загородного дома, выполненная из мимбры. Родом эта лиана из Латинской Америки и обладает такими же качествами, как и ротанговая лиана. Изделия из нее получаются, по-европейски элегантны и неповторимы.
Согласитесь, что сваренный ранним утром кофе вдвойне будет вкусней и зарядит бодростью, если пить его на свежем воздухе. Слушать пение птиц, покачиваясь в такт их песни на качели из мимбры. И слегка вздрагивать от дуновения прохладного утреннего ветерка. Имея в своей загородной вилле кресла, диван или гамак из лианы, можно и сэкономить на поездке в джунгли Латинской Америки. Просто возьмите в руки книжку про дальние путешествия. Ложитесь поудобнее на эти комфортабельные элементы мебели и смело отправляйтесь в захватывающий мир пиратов, неизведанных территорий латиноамериканского континента, сошедшего со страниц. Особенно, остроту ощущений передаст, конечно, гамак, на котором можно смело вздремнуть, не побаиваясь болей в шее или спине. Ведь его форма повторяет изгибы тела и помогает максимальному расслаблению.
Долго прослужит плетеная мебель для загородного дома из бамбука. Но из-за того, что бамбуковые ветки не очень гибкий материал, изделия из него получается немного грубыми. Однако при правильно разработанном дизайне, как к примеру от компании Andrea Bizzotto SPA, этот небольшой минус может запросто превратить в большой плюс.
Такая мебель сделает убранство дома более экзотичным и погрузит в таинственную атмосферу азиатской культуры. Чаепитие в столовой с диванами из бамбука превратиться в настоящую чайную церемонию. Неспешно ведя беседу, как подобает восточной традиции, и тем самым постигая дзен. Бамбук достаточно легкий материал. Не составит особого труда, если вдруг душа потребует чего-то нового, передвинуть все на другое место по фэн-шую.
Плетеная мебель для загородного дома, необязательно может быть изготовлена из натуральных материалов. Это запросто может быть техно-ротанг или ремешки из искусственной кожи. Такие диваны, столы, скамейки будут однозначно износостойкими и подойдут к любому интерьеру.
Техно-ротанг по своим внешним параметрам ничем не отличается от натурального, но при этом обладает некоторыми положительными моментами. Ему, в отличие от деревянных коллег, совершенно нестрашна влага и не требуется особый уход. Поэтому искусственный ротанг настоящая находка для обустройства беседок и открытых террас. Как будет приятно после прохладной воды бассейна или пруда лечь на теплый от знойного солнца шезлонг. Полистать не спеша журнал или почитать любимую книгу.
Из какого бы материала ни была выбрана плетеная мебель для загородного дома, однозначно она будет смотреться стильно, изысканно и оригинально. Ведь независимо от того будет это обычный стул, диван или даже настоящая круглая кровать – все это станет дополнением к общему интерьеру и придадут любому дому – нотку завершенности и комфорта. Такая мебель впишется в любой интерьер, предав ему оригинальность и неповторимость. К тому же плетется она вручную и приобретая ее, можно быть точно уверенным, что стали обладателем поистине уникальной вещи.
Однако, чтобы мебель прослужила долго и радовала хозяев и гостей, необходимо знать некоторые секреты по ее уходу. Такой материал не любит резких перепадов температуры. Поэтому, если столы и стулья находились, какое-то время на морозе, стоит сначала, их немного отогреть в прохладном месте и только потом заносить в помещение. Не любит такая мебель чрезмерную влажность или сухость. Не стоит ее оставлять мокнуть под дождем или долгое время стоять близко к камину.
Убирать пыль необходимо сухой щеткой или пылесосом. А раз в год, в теплую солнечную погоду, устраивать чистку. Губкой с мыльной раствором отмыть мебель от загрязнения и затем тщательно промыть водой. Садиться на мебель не рекомендуется до полного высыхания, чтобы не деформировать ее. Выполняя эти несложные советы по уходу, мебель прослужит долгие годы.