11 способов превратить ваш сад в сказку и не обанкротиться

Сад может быть не просто бонусом или приложением к дому, но и самоценной средой. Само слово это исполнено невыразимой чувственностью. И всё что нужно сделать для того, чтобы ваш дом окружала красота, подобная романтическим фантазмам прошлого – приложить немного старания.
Ведь красивый сад – далеко не всегда значит “Версаль, выстроенный на костях и экспрориированных миллионах”. Его очарование и его стиль в больше степени, чем от денег, зависят от отношения хозяев: нежное и внимательное, оно способно как будто даже без труда превратить маленький пейзаж в картинку – довольно посмотреть на примеры, которые нам предоставляют простые предместья европейских городов.
Попробуем предложить вам на выбор несколько способов того, как маленькими мерами наполнить сад жизнью и поэзией.
Сад предполагает прогулку. Но все мы с романтических юных лет помним, что всё поистине интригующее и таинственное происходит в специальных, драматических местах. Садовая беседка – одно из таких мест. Да, и отринув поэзию, стоит признать, что наслаждаться яркими солнечными, по настоящему жаркими деньками приятнее всего, почивая в нежной прохладе тени.
Что же может быть проще, чем учредить такое место, среди кустов, цветущих попеременно? Красота такого приспособления отнюдь не в дороговизне, но прежде всего в функциональности! Однако, мыслите практично: даже с точки зрения функциональности старая штора – сколь угодно, быть может, и привлекательная,- едва ли она может показаться приемлемым вариантом!
Садовые шланги имеют таинственное свойство: подвластные неизреченной воле бесплотных духов, они змеями извиваются по всему саду, так и наровя подвернуться под ноги или под ножки стульев, или извергая струйки воды в тот момент, когда вы проходите мимо, нарядно одетые к вечеру. Конечно, можно согласится и на решение с простой катушкой, собирающей шланг в то время, когда он не используется.Но вариант крепления от Garden Glory даёт сто очков форы любым другим приспособлениям!
Мы все часто ведёмся на некое двоемыслие: с одной стороны, никому не доставляет удовольствия ситуация, когда прогуливаясь по улицам города или пригорода приходится вынужденно плестись вдоль нескончаемого ряда заборов, наблюдая за движением автомобилей или разглядывая скорбные детали, торчащие над параллельным укрепрайоном с противоположной стороны. С другой – почивая в собственном саду, мы всё же не слишком расположены на то, чтобы выставляться на показ.
Разрешением этой дилеммы может быть компромисс: почему бы, не сооружая непроницаемой стены, не прибегнуть, между тем, к возведению лёгких фрагментарных ограждений, чередующихся с зелёными насаждениями: кустами и низкорослыми деревьями? Такая “чехарда” поможет с одной стороны выгородить уголки приватности в вашем саду, а с другой создадут приятный, разреженный ландшафт. Кроме того, тут для вас открывается поистине величественный горизонт свободного творчества.
Сад, лишённый связи с живой природой, наводит исключительно тоску, а в иных случаях – и отчаяние. Куда как трепетнее будет ваше к нему отношение, если здесь поселятся пернатые соседи. Потратьте не много ваших сил и времени на изготовление скворечников, и за то вам воздастся сторицей: ласкающее слух пение по утрам и вечерам будет радовать вас и ваших домочадцев. Кроме того такое соседство полезно для здоровья самого сада: птицы сочтут за радость избавить вас от множества садовых вредителей.
Украсить садовую мебели бывает не просто – дожди, непогода и прочие напасти способны подпортить что угодно, а запирать всё в доме ежедневно – тоже не исключительное удовольствие. Что же, если вы сделаете ставку на яркие элементы декора, например, на подушки или ковёр, такие проблемы разрешаются куда проще: достаточно просто менять некоторые детали, сохраняя тем самым яркость садовой меблировки.
Назойливая мошкара, комары и осы – естественные спутники загородной жизни. Однако, если вы хотите насладиться приятным вечерком в приятной компании в саду, едва ли эта естественность скрасит ваш досуг. С другой же стороны, свечи – потрясающая декорация для драмы жизни. А цитронелловые свечи в придачу избавят вас от назойливых “компаньонов”.
Костёр – самый первый, пожалуй, образ из жизни за городом, который мы усваиваем в раннем детстве. И ничего не может сравниться с открытым огнём, когда речь заходит о том, чтобы слегка согреться прохладным летним вечером под открытым небом. Организованное декоративное кострище – безотносительно привлекательный элемент дизайна сада.
Если вы рьяный садовод, и работа на земле для вас – праздник, это всё же не достаточное основание для того, чтобы захламлять инвентарём весь участок, а того хлеще – и дом! Не лучше ли организовать маленький уголок – не нужно громоздить сараи! – где всё бы спокойно почивало от времени до времени, между отчаянными пахотой и цветоводством?
Всякое открытое пространство, предназначенное для вечеринок и пикников, должно отвечать одному важнейшему условию: где есть люди – должна быть еда. Здесь же и впрямь самое место для небольшой печи для гриля или барбекю! Установка такого простого приспособление враз перекроит ваше отношение к собственному саду.
Как бы часто вы ни слышали этого прежде, всё же стоит напомнить вам и о необходимости хотя бы время от времени стричь газоны. Да, иной раз заросший луг смотрится даже привлекательнее. Но ведь не тогда, когда в нём проложены несколько кривых дорожек там, где вы вынужденно передвигаетесь, да к тому – проплешины от редких и отчаянных посиделок в зарослях. А иногда не дурно снизойти и до поливки,а то и (прости,Господи!) прикормки удобрениями газона!
Вы, конечно, знаете и так о том, какие чудеса способно делать вечернее освещение с садом! Однако, в очередной раз хочется вступиться за простые, как бублик, фонарики или лампы! Что может быть проще и очаровательнее, чем такие неказистые “светлячки”, указующие дорогу в кромешной тьме летней ночи?