11 способов превратить ваш сад в сказку и не обанкротиться

Сад может быть не просто бонусом или приложением к дому, но и самоценной средой. Само слово это исполнено невыразимой чувственностью. И всё что нужно сделать для того, чтобы ваш дом окружала красота, подобная романтическим фантазмам прошлого – приложить немного старания.

Ведь красивый сад – далеко не всегда значит “Версаль, выстроенный на костях и экспрориированных миллионах”. Его очарование и его стиль в больше степени, чем от денег, зависят от отношения хозяев: нежное и внимательное, оно способно как будто даже без труда превратить маленький пейзаж в картинку – довольно посмотреть на примеры, которые нам предоставляют простые предместья европейских городов.

Попробуем предложить вам на выбор несколько способов того, как маленькими мерами наполнить сад жизнью и поэзией.