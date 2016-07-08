Дом со средиземноморским характером

Лето, которого мы всегда ждём с нетерпением, и ради которого готовы терпеть самые лютые стужи, не всегда даётся с таким боем и самоотречением. На Земле существуют места – и мест этих не так мало! – где радость жизни, как естественное состояние разлиты в воздухе круглогодично.

Обратим наши взоры к колыбели цивилизации: Средиземноморье! Прекрасное место для жизни, если ваше кредо не постулирует популяризации выживания в экстремальных условиях любой ценой. Предмет нашего интереса расположен в оживленном курортном городе Бодрум в Турции. Курортная обитель, дом, построенный по проекту студии Saytas Sabuncuoglu Yapi Ve Tic, базирующийся в Измире. В общих чертах можно описать это сооружение, как развёрнутый и свободный по форме пересказ условной истории – “средиземноморского стиля”