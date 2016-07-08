Дом со средиземноморским характером

Лето, которого мы всегда ждём с нетерпением, и ради которого готовы терпеть самые лютые стужи, не всегда даётся с таким боем и самоотречением. На Земле существуют места – и мест этих не так мало! – где радость жизни, как естественное состояние разлиты в воздухе круглогодично.
Обратим наши взоры к колыбели цивилизации: Средиземноморье! Прекрасное место для жизни, если ваше кредо не постулирует популяризации выживания в экстремальных условиях любой ценой. Предмет нашего интереса расположен в оживленном курортном городе Бодрум в Турции. Курортная обитель, дом, построенный по проекту студии Saytas Sabuncuoglu Yapi Ve Tic, базирующийся в Измире. В общих чертах можно описать это сооружение, как развёрнутый и свободный по форме пересказ условной истории – “средиземноморского стиля”
Дом на берегу моря, повисающий, подобно грандиозному гнезду – разве этот образ не является лишь редукцией древнейших, мифических чаяний человечества? Его окружает просторный сад – снова нам подмигивает игривое видение! Пальмы на очищенной от деталей террасе следуют нестройным маршем, по деликатной диагонали к массивному, лаконичному, литому объёму дома.
Всё здесь помнит об Акрополе и античных форумах, как будто из самих древних камней произрастает этот дом. И вся эта махина с невозможной лёгкостью парит над водами и опрокидывается в бухту у её подножия – разве это не мечта?
Мы не можем судить о современности иначе, кроме как по чувствам, предвосхищениям, неявным чертам, проступающим сквозь зримые формы – ибо у нас нет должной перспективы. Но всё же, мы можем оценить приближение к некому идеалу современности.
В нашем случае можно сказать, что влача за собою грандиозный ворох – историю, архитектура исследуемого дома нисколько не отстала от времени. Напротив. Все приметы на лицо: строгое чередование объёмов, рациональность, восхищение перед естественным освещением, и маленький буржуазный оттеночек – непременный бассейн, лазурный как море, до которого “рукой подать”, и как обложка глянцевого журнала – явной приметы недавнего прошлого (которое продолжает задавать тон и настоящему)
Движение из глубины дома вовне легко и полно предвкушений уже в начале пути: ведь буквально перед тобой, сквозь рамы широких стеклянных дверей, встаёт радость в праздничных своих ризах.
Стоя на пороге, обращая внимания на слегка вычурные “кубы и цилиндры”, ещё не так просто предположить, что за картина тебя ожидает. Однако и тут чуткий любитель с пламенеющим сердцем Шлимана без особого труда прочтёт по знакам пальм и сияющих теней на скрижалях простого, как египетские древности, фасада: “вот вход в покой и негу”.
Нельзя не обратить внимания, войдя в прихожую, на то, как под покровом монументальной, антикизированной плоскостности прорезывается озабоченность сего дня. Красный декоративный столб, вонзается цветовым и пластическим зубом-акцентом в ткань преемственности, подобно сапожницкой игле сшивая времена и мотивы. А его циркульное узорочье закручивает и саму лестницу по спирали, и всю нишу, и даже “подкручивает” декоративный фрагмент подвесного потолка над самой дверью.
Но вот вы прошли на кухню – и морока старины как не бывало. Чистый и нейтральный хай-тек как бы обнуляет все “ароматы” и “нюансы” традиции, чтобы те не внесли разлад в ясное мышление современной “гастрономии”.
И переходя от метафор к констатациям – ясная, как шахматная сетка, игра тёмных и светлых элементов разрушает чувство, производимое экстерьером, вместо него ставя во главу угла эффективность и комфорт. Здесь всё на своих местах – ведь всему предуготовано место в одном из множества шкафов и шкафчиков. Всё очевидно и всё поставлено на службу функции – гастрономии. О предвкушаемых ещё на пороге открытиях нам пока говорит лишь вид за окном: “всё откроется в свой момент”
Продираясь вглубь, мы всё больше теряем связь с первоначальным ощущением, возводя в головах своих совершенно отличный мыслеобраз. Перед нами теперь, в душевой, встаёт совсем простое понимание происходящего: всё, что было очевидно с порога, подобно призраку рассеялось. Но тем натуральнее, плотнее, материальнее ощущаешь своё личное присутствие здесь и сейчас – за стеклянными дверями, словно в витрине музея будущего.
И только по камням, по следам на них наш внутренний следопыт способен будет распознать путь ассоциаций от прихожей до душевой.
И в поисках улик моря мы набредаем на весьма необычную раковину. Простые формы самой раковины и зеркала над нею отсылают нас к простоте форм дома, в то время, как основание, заменяющее столешницу, буквально обозначает просвет в этой новой образной ткани, в который помещает знаки: гальку.