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Потрясающее расширение дома

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Extension in Sheen, SW14, TOTUS TOTUS Кухня в стиле модерн
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Если вы планируете расширение дома, то в какой-то момент вам придется принять сложное решение о том, какую же площадь сада вы готовы пожертвовать, чтобы превратить свой дом в дом мечты. В данном случае хозяева решили отвести под новый пристрой значительную его часть. Однако мы не можем отрицать, что такая жертва того стоила и с новым потрясающим пространством семейный дом полностью преобразился. 

Специалисты из Totus создали большой пристрой со стороны сада. Новый объем имеет прекрасную открытую планировку, подогрев пола, новую систему отопления и красивую новую кухню. Строительство заняло всего три месяца. Три месяца – это невероятно быстро! Отделка и меблировка выполнены на высочайшем уровне. Убедитесь сами!

Прекрасное сочетание старого и нового

Extension in Sheen, SW14, TOTUS TOTUS Дома в стиле модерн
TOTUS

Extension in Sheen, SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Часто бывает так, что при взгляде на пристрой у вас возникает мысль о том, что при всей своей функциональности он мог бы иметь более интересный дизайн. Такое чувство может возникнуть либо потому, что интерьер слишком банальный, либо потому, что пристрой совершенно не гармонирует с домом. Но об этом проекте мы такого сказать не можем.

При работе над проектом этого пристроя архитекторы вдохновлялись уже существующей архитектурой. Об этом мы можем судить по конфигурации новой крыши. Складные стеклянные двери позволяют впустить сад в интерьер и практически создают единое с ним пространство. Это так здорово!

Благородные пропорции и безупречный интерьер

Extension in Sheen, SW14, TOTUS TOTUS Гостиная в стиле модерн
TOTUS

Extension in Sheen, SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

С этого ракурса, за счет раздвижных дверей, проем похож на киноэкран. А внутри благородные пропорции и безупречный интерьер. 

Белая гладкая отделка фасада плавно переходит в интерьер. Новое пространство очень широкое и глубокое, практически бесконечное. Освещение спроектировано в два уровня и на пару с расстановкой мебели выполняет еще и функцию зонирования пространства.

Футуристическая кухня

Extension in Sheen, SW14, TOTUS TOTUS Кухня в стиле модерн
TOTUS

Extension in Sheen, SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Мы думаем, что белые кухни никогда не выйдут из моды, ведь они могут вписаться в любой интерьер и задать ему тон. И эта кухня не исключение! Что нам действительно нравится в этом гарнитуре так это его гладкий глянцевый фасад. А отсутствие ручек придает ему футуристический вид.

В настоящее время очень модны барные столы для завтрака, один из которых разместился и на этой кухне. Такой элемент отлично дополняет интерьер кухни и создает дополнительное место для неформального ужина или быстрого перекуса. Его также можно использовать в качестве поверхности для готовки. Пол на кухне отделан тем же материалом, что и во всем пространстве. Это делает кухню неотъемлемой частью общей композиции.

Широкое открытое пространство

Extension in Sheen, SW14, TOTUS TOTUS Кухня в стиле модерн
TOTUS

Extension in Sheen, SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

За счет больших панорамных окон и слуховых окон в крыше комната залита естественным светом. В летнее время это просто райское местечко для отдыха. Это не просто просторная светлая и воздушная комната, она еще и отражает характер хозяев. 

Встроенные полки от пола до потолка позволяют разместить множество личных безделушек и дают ощущение семейного дома. Мы представляем как все семейство собирается в этом новом пространстве и проводит время вместе, при этом каждый может быть занят своим делом. 

Окна

Extension in Sheen, SW14, TOTUS TOTUS Гостиная в стиле модерн
TOTUS

Extension in Sheen, SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Как мы уже говорили, для расширения дома хозяевам пришлось пожертвовать значительной частью сада, но это не значит, что его совсем не осталось. Как мы видим, заказчикам удалось сохранить достаточную его площадь для отдыха на свежем воздухе. 

Разнообразие размеров и видов окон делает дизайн еще более интересным и уникальным. Хотели бы вы с комфортом расположиться на таком диване за просмотром фильмы всей семьей? Мы уверены, что ответ будет положительным, не так ли? 

Если вы тоже планируете расширение дома, то вам будет интересна наша следующая статья:

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