Потрясающее расширение дома

Если вы планируете расширение дома, то в какой-то момент вам придется принять сложное решение о том, какую же площадь сада вы готовы пожертвовать, чтобы превратить свой дом в дом мечты. В данном случае хозяева решили отвести под новый пристрой значительную его часть. Однако мы не можем отрицать, что такая жертва того стоила и с новым потрясающим пространством семейный дом полностью преобразился.

Специалисты из Totus создали большой пристрой со стороны сада. Новый объем имеет прекрасную открытую планировку, подогрев пола, новую систему отопления и красивую новую кухню. Строительство заняло всего три месяца. Три месяца – это невероятно быстро! Отделка и меблировка выполнены на высочайшем уровне. Убедитесь сами!