Как утеплить мансандру качественно

И додумался же Франсуа Мансар в семнадцатом веке сдавать подкровельные помещения, где дрова хранятся, в аренду беднякам. И теперь, спасибо архитектору, каждый себе домик с верхней комнатой строит. Не задумывался тогда уважаемый француз насчет утепления новообразованной комнаты. Так что давайте мы с вами подумаем, как утеплить мансарду самостоятельно. Ибо крыша – это не потолок и без утеплителя в холодные месяцы там будет настоящий холодильник.
Мансарда – это уникальное помещение. И только счастливые обладатели собственных домов могут насладиться такой роскошью. Ведь по сути ее можно оформить как любую комнату начиная от спальни под звездами и заканчивая спортивной зоной. Однако, чтобы времяпрепровождение в этом помещении было уютным и комфортным не стоит забывать о таких важных элементах как свет и тепло. Большие окна, которые могут быть как на стенах, так и в потолочной ее части, легко решать этот вопрос. Некоторые идеи по оформлению этого помещения вы можете найти в статье ’Интерьер мансардного этажа’. А вот как утеплить мансарду, давайте рассмотрим ниже.
Легко сказать «утеплить». Это не комната с ровными стенами и потолком. Вместо потолка имеем стропильные перекрытия, а вместо стен – скаты крыши. Ровные только торцевые стены, но в этом случае это не играет на руку сооружению, ибо на верхнем этаже по законам физики, все тепло как раз уходит через ровную поверхность. Особенно если в мансарде по традиции два больших торцевых окна. А под крышу при строительстве придется примостить гидроизоляционный материал, чтобы конденсированная влага не портила уложенные утеплители. Как же утеплить мансарду?
Наши предки утепляли дома мхом и опилками. А многие дачники и сейчас опилками не брезгуют. И все же на вопрос «как утеплить мансарду» современные мастера в строительстве, не задумываясь ответят «Пенопластом». Действительно на сегодняшний день – это самый распространенный и дешевый утеплитель. Многие строители считают его незаменимым, особенно когда разговор идет о крышах. Материал не создает нагрузки, идеально вписывается в размеры проема стропил, не мокнет и при определенных добавках не горит. Вот только тепло он даст не только жильцу-человеку, но и жильцам-животным. Свойства материала очень привлекают мышей, которые с удовольствием будут там оборудовать норки. А для внутреннего утепления использование, вообще, не рекомендуется, ибо паропроницаемость изделий не самая лучшая, и при влажном климате сырость в комнате обеспечена. Утеплять пенопластом крышу можно только с наружной стороны. Такой утеплитель будет незаметен и никоим образом не сможет навредить интерьеру помещения. Общий же срок эксплуатации пенополистирольного блока не превышает пятнадцати лет.
Поговорим немного о разновидностях пенопласта и более подробно о том как утеплить мансарду.
Это сырье является то ли собратом пенопласта, то ли его детищем. Листы изолятора изготовлены методом экструзии, то есть известные шарики пенопласта полностью расплавляются и лист становится монолитным. Особенным его достоинством считается тот факт, что в таком материале уже никакая мышь дырку не прогрызет. Монолитность обеспечивает большую теплоизоляцию, устойчивость к влаге и большую экологичность из-за обработки высокой температурой. Пласт становится слегка тяжелее и прочнее. А вот вопрос с паропроницаемостью не решен, она не лучше, чем у обычного пенопласта и потому класть на потолок этот материал тоже нельзя. Для стен же он очень хороший и экономичный вариант.
Этакая тонкая штука вспененного пластика с добавлением алюминиевой фольги. Автоматически является и гидро- и пароизолятором. При использовании изделия тратиться на дополнительные изоляционные материалы уже не придется. Как наружный утеплитель не годится, а для утепления внутренних поверхностей скатных крыш подходит идеально. Как утеплить мансарду этим материалом? Легко, его тонкие листы не будут «красть» и без того маленькое пространство мансарды. Этот материал идеально подойдет еще и тем, что он будет абсолютно не заметным в интерьере.
Он очень похож на обычный поролон. Сложно представить себе как утеплить мансарду таким поролоном, но это один из самых надежных способов. Пенополиуретан сперва представляет собой пену вроде монтажной, которая наносится на поверхность путем напыления. Застывая, материал превращается в плотную массу без швов, стыков и дырок. Все щели оказываются заполненными, любые неровности пене не страшны. Долговечность изделия стремится к бесконечности, потому пенополиуретан используют даже в обувной промышленности для изготовления подошв. Единственное, что работать с этой смесью нужно в соответствующем обмундировании с респиратором.
Самый чистый утеплитель (чище него только пробковые пласты за баснословные суммы) на основе целлюлозного волокна. Проще говоря, рваная и обработанная специальным способом бумажная продукция. Стоит недорого, по характеристикам напоминает дерево. Как утеплить мансарду таким сырьем? Она может быть монтирована вручную или с помощью выдувного механизма. Отличная паропроницаемость не оставит сырости в помещениях. Отходы от такого материала не остаются, все утрамбовывается подчистую. Альтернативой может стать и минеральная вата. Ее можно укладывать сразу целым матом. Эластичность материала позволяет покрыть любую поверхность, особенно хорошо пласты устанавливаются между стропилами. Если сверху дополнительно настелить пенопласт, никакие ветра домику не страшны.
Соответственно подбирается и гидроизоляция. Этого добра на рынке строительных материалов воз и маленькая тележка. Для крыш используют гидроизоляционные пленки, фольгированные мембраны, гидрофильную резину и прочую утварь. В некоторых случаях гидроизоляционный материал, вообще, не требуется (если, к примеру, крыша покрыта листовым железом).
Еще потребуется пароизоляция для потолка. Опять же, по закону физики теплый воздух поднимается вверх и оседает в виде капелек на потолке. Тут тоже все зависит от установленного наверху утеплителя. Если материал паропроницаемый, можно обойтись и без такой прослойки.
Если определились с гидроизоляционным материалом для крыши (и он действительно необходим), укладывать его стоит с зазором. Образованная воздушная прослойка обеспечит вентиляцию и предохранит материал от загнивания. Для крыш с волнистым покрытием (шифер, черепица) достаточно двух с половиной сантиметров. А если покрытие ровное, расстояние нужно вдвое увеличить. После этого начинаются работы по теплоизоляции. Тут может оказаться, что стропила толще или тоньше листов изолятора. В последнем случае на стропила нужно набить дополнительные деревянные рейки. На установленный слой теплоизоляции монтируют рубероид, полэтиленовую пленку или им подобные пароизоляторы. Кладется это дело внахлест, крепится тонкими рейками, а места стыковок герметизируют скотчем. Как утеплить мансарду в верхней части, разобрались, переходим к стенам. В некоторых конструкциях комнату оборудуют вертикальными стенами (при четырехскатной крыше). Для утепления ровных стенных поверхностей отлично подходят такие материалы, как ДВП или ДСП.
Одеваеммансандру
По окончании всех утеплительных работ внутренние поверхности мансарды будут выглядеть не очень привлекательно без окончательной обшивки. Для ровных участков подойдет любой листовой материал. А вот в случае, где стены образованы скатами крыши, номер не выйдет. Для повторения формы поверхности требуются мелкие изделия, которые при монтаже будут создавать одно целое. Для этих целей используется деревянная вагонка. На внутренние части кровельных скатов рейки монтируются горизонтально. Пазовые соединения создают подвижную конструкцию, которая повторяет очертания основы.
Правильно проведенные утеплительные и обшивочные работы позволят жильцам пребывать в тепле и уюте в самые холодные сезоны, не боясь незваных гостей в виде грызунов и всякой мелкой живности, а также сэкономить затраты на отопление помещения, про установку которого лучше всего уточнить у наших специалистов.