Как утеплить мансандру качественно

Наши предки утепляли дома мхом и опилками. А многие дачники и сейчас опилками не брезгуют. И все же на вопрос «как утеплить мансарду» современные мастера в строительстве, не задумываясь ответят «Пенопластом». Действительно на сегодняшний день – это самый распространенный и дешевый утеплитель. Многие строители считают его незаменимым, особенно когда разговор идет о крышах. Материал не создает нагрузки, идеально вписывается в размеры проема стропил, не мокнет и при определенных добавках не горит. Вот только тепло он даст не только жильцу-человеку, но и жильцам-животным. Свойства материала очень привлекают мышей, которые с удовольствием будут там оборудовать норки. А для внутреннего утепления использование, вообще, не рекомендуется, ибо паропроницаемость изделий не самая лучшая, и при влажном климате сырость в комнате обеспечена. Утеплять пенопластом крышу можно только с наружной стороны. Такой утеплитель будет незаметен и никоим образом не сможет навредить интерьеру помещения. Общий же срок эксплуатации пенополистирольного блока не превышает пятнадцати лет.

Поговорим немного о разновидностях пенопласта и более подробно о том как утеплить мансарду.