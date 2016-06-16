Семейный дом в духе времени

В последнее время в мире все большую популярность среди архитекторов приобретает стиль Баухауз. Основной идеей данного стиля является пропагандирование простоты, отвечающей духу современности. Для данного стиля характерны здания правильных геометрических формы, плоская крыша, большие окна и интерьер, оформленный в белом и светло сером тонах. Именно такой стильный современный дом мы посетим сегодня.
С внутренней стороны дома расположена одноэтажная пристройка, создающая с ним общий архитектурный ансамбль.
В этой пристройке расположена гостиная, отличительной особенностью которой является наличие больших раздвижных стеклянных дверей, выходящих в сад. При помощи данной задумки архитекторов визуально стирается граница между жилым помещением и окружающей его природой. Двери ведут на большую открытую террасу, на которой располагается стол со стульями. Терраса вымощена камнем и декорирована большим количеством декоративных растений.
Дом построен в форме прямоугольника и представляет собой двухэтажное строение с плоской крышей. От внешнего мира дом отгорожен высоким забором, который защищает жителей дома от любопытных глаз и не позволяет заглядывать в окна и внутрь двора.
На линии забора находятся также калитка, позволяющая проникнуть внутрь двора и ворота гаража – здания геометрической формы, располагающегося от линии забора до самого дома. С улицы можно увидеть также три больших окна второго этажа и просторную террасу с боковой стороны здания. Внешнее оформление дома выполнено в традиционной для стиля Баухауз цветовой гамме – белом, сером и черном цветах.
Коридор и лестница созданы в гармонии с минималистическим дизайном фасада дома. Высокий потолок и яркие источники света делают интерьер коридора практически прозрачным. Свет проникает в коридор через большие окна, расположенные под самым потолком. Для освещения помещения в темное время суток используются встроенные в потолок светильники. Помещение выполнено в лучших традициях Баухауза – используются только горизонтальные поверхности (за исключением окон), стены просто оштукатурены, применяются традиционные цвета: белый и серый.
Гостиная в доме представляет собой квадратное помещение с четко очерченными контурами и наличием большого количества солнечного света, проникающего в комнату через большие стеклянные раздвижные двери. Нейтральные цвета, характерные для стиля Баухауз, разбавлены в этой комнате яркими вспышками – розовыми диванными подушками. Яркости помещению придают и высокие потолки, визуально увеличивающие гостиную. Традиционно, стены помещения просто оштукатурены, пол покрыт линолеумом, имитирующим металлическую поверхность. Посреди комнаты лежит ковер с нейтральным рисунком. В отделке комнаты преобладают монохромные, практически гладкие поверхности. Центральное место в гостиной занимает диван, отличающийся простотой, удобством, многофункциональностью и современным видом. На стене расположен большой телевизор. Кроме этого из мебели в комнате присутствуют полка, стул и столик.
Домашний уют в этой комнате создается за счет различных мелочей: подушек на диване, ворсистого ковра, торшера и элементов декора: картины на стене, подсвечников со свечами, ваз и аксессуаров. Все эти элегантные мелочи, благодаря индивидуальному подходу, придали комнате оттенок личности и сделали комнату по-настоящему уютной.
Кухня в доме представляет собой прямоугольное помещение с высоким потолком, окрашенное в белый цвет. Для увеличения потока солнечного света, кроме обыкновенных окон, используется еще и дополнительное окно – отверстие в потолке по размеру соответствующие столу, стоящему в центре кухни. Освещение в темное время суток осуществляется за счет двух рядов встроенных плафонов, расположенных по противоположным краям потолка.
Мебель на кухне полностью соответствует выбранному стилю дома: никаких ажурных элементов, ручек и подлокотников, строгие геометрические формы, лаконичность, удобство, простота и многофункциональность. Стол со встроенной барной стойкой, шкафчики и тумбы, стулья – все изготовлено в одном стиле и подчеркивает простоту и элегантность помещения.
Весь интерьер традиционно оформлен в белом, сером и черном цветах. Из элементов декора присутствует лишь висящая на стене картина. Так как лучшим украшением интерьера в Баухаузе считается использование бытовой техники, то кухня в доме оснащена всевозможными бытовыми приборами и агрегатами, которые делают жизнь человека проще, а процесс приготовления пищи превращают в удовольствие.
Ванная комната в доме – большое помещение, отличающееся строгой геометрической формой, четкими линиями, высоким потолком и хорошим, ярким освещением. Освещение, как и во всех остальных комнатах, обеспечивается наличием большого окна. Большая часть помещения занята зоной для умывания – она представляет собой комплект подвесной мебели с двумя встроенными раковинами круглой формы. Большие зеркала, расположенные над тумбами, способствуют визуальному увеличению размеров комнаты и придают яркости ее освещению. Стоит отметить отсутствие всяких ажурных элементов, ручек и ножек на мебели. Белый цвет в комплекте мебели гармонично дополняет натуральное дерево.
Изюминкой данной ванной комнаты является наличие душевой зоны – специальной ниши в комнате, не имеющей никаких ограничений (дверей, шторок) и оснащенной всем необходимым для принятия душа. Визуально душевая зона выделена цветом: серая ниша на фоне ярко белой комнаты. В целом при всей своей простоте, ванная комната выглядит элегантно и изящно.
Как мы уже отмечали, весь интерьер дома отличается практичностью и функциональностью, простотой и лаконичностью. Дом привлекателен на вид и удобен для жизни. Такой дом – идеальный вариант для счастливой жизни современной семьи.