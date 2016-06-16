Семейный дом в духе времени

Дом построен в форме прямоугольника и представляет собой двухэтажное строение с плоской крышей. От внешнего мира дом отгорожен высоким забором, который защищает жителей дома от любопытных глаз и не позволяет заглядывать в окна и внутрь двора.

На линии забора находятся также калитка, позволяющая проникнуть внутрь двора и ворота гаража – здания геометрической формы, располагающегося от линии забора до самого дома. С улицы можно увидеть также три больших окна второго этажа и просторную террасу с боковой стороны здания. Внешнее оформление дома выполнено в традиционной для стиля Баухауз цветовой гамме – белом, сером и черном цветах.