Вопрос, которым задаются многие новоселы и те, кто собирается ими стать: нужен ли дизайнер для ремонта? Ответ зависит от многих факторов, и это не только деньги. Может, у вас у самих есть способности к оформлению интерьеров? Или вы уже давно распланировали, какой вы хотите видеть свою квартиру? В любом случае, небольшая консультация с профессионалом не повредит готовому дизайн-проекту.

Если вы проживаете в лофте или пентхаузе, вряд ли вы без помощи дизайнера приступите к работе. Кроме того, подобные помещения почти всегда требуют подхода специалиста, поскольку переоборудовать непредназначенные для постоянного проживания пространства к долгой и счастливой жизни – это задача для мастеров своего дела.

Чаще всего жилая площадь не отличается особой масштабностью, поэтому при проектировании очень важно правильно распланировать свободное пространство. Даже если вы отделываете вторичное жилье, совет дизайнера не будет лишним: специалист подскажет, как грамотно использовать каждый кусочек свободной территории.

Перед тем, как решиться на ремонт, многим необходимо визуально представлять себе конечный результат. Для этого как раз и понадобится помощь дизайнера: благодаря формату 3D, он сможет представить на суд заказчика готовый проект. Вы получите полное представление о вашей отремонтированной квартире, словно вы в ней только что побывали, а это уже огромный плюс к работе с профессионалом.