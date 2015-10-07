Вопрос, которым задаются многие новоселы и те, кто собирается ими стать: нужен ли дизайнер для ремонта? Ответ зависит от многих факторов, и это не только деньги. Может, у вас у самих есть способности к оформлению интерьеров? Или вы уже давно распланировали, какой вы хотите видеть свою квартиру? В любом случае, небольшая консультация с профессионалом не повредит готовому дизайн-проекту.
Если вы проживаете в лофте или пентхаузе, вряд ли вы без помощи дизайнера приступите к работе. Кроме того, подобные помещения почти всегда требуют подхода специалиста, поскольку переоборудовать непредназначенные для постоянного проживания пространства к долгой и счастливой жизни – это задача для мастеров своего дела.
Чаще всего жилая площадь не отличается особой масштабностью, поэтому при проектировании очень важно правильно распланировать свободное пространство. Даже если вы отделываете вторичное жилье, совет дизайнера не будет лишним: специалист подскажет, как грамотно использовать каждый кусочек свободной территории.
Перед тем, как решиться на ремонт, многим необходимо визуально представлять себе конечный результат. Для этого как раз и понадобится помощь дизайнера: благодаря формату 3D, он сможет представить на суд заказчика готовый проект. Вы получите полное представление о вашей отремонтированной квартире, словно вы в ней только что побывали, а это уже огромный плюс к работе с профессионалом.
Посмотрите внимательно на эту кухню, выполненную в стиле модерн. Идея разумного соединения кухни и столовой может прийти в предприимчивую голову хозяина, но воплотить ее в реальность максимально приближенно к изначальной задумке можно только с помощью специалиста.
Обратите внимание, как закончено и цельно смотрится интерьер этой кухни. В этом как раз и состоит одна из обязанностей дизайнера: следить за тем, что бы обстановка выглядела завершенной и полноценной. На этом фото рабочая и столовая зоны оптимально соединены, освещение продумано и закономерно проведено над самыми главными частями комнаты. Нельзя не заметить, как идеально все вещи и предметы мебели подобраны по цветовой гамме.
Иногда для ремонта просто необходим дизайнер. Как, например, на этом фото. Трудно усомниться, что здесь приложена рука мастера. В крайнем случае, можно предположить, что хозяин сам является дизайнером. Обратите внимание на небольшое количество использованных цветов и в то же время на внешнюю дороговизну готовой работы.
Гармоничное сочетание различных материалов (дерево, камень, кермамика, плитка, стекло) замечательно дополняет стиль минимализма и подчеркивает вкус художника, создавшего эту ванную. Для оформления этой комнаты почти всегда нужен специалист, а современная многоуровневая ванна сама по себе требует профессионального подхода.
Дворянское гнездо
Когда речь идет о загородных домах премиум-класса, логично, что без дизайнера или даже группы специалистов здесь не обходится. Во-первых, у жильцов подобных домов зачастую нет времени лично заниматься обустройством помещений. Во-вторых, работу над масштабным проектом все же лучше доверить профессионалам.
Прихожая дома в стиле кантри совсем не похожа на обстановку типичной квартиры. Ретрообои, фигурная плитка, уютный камин с дровами, сдержанные картины на стенах и шикарная мебель – все говорит о том, что у владельцев прекрасный вкус, а атмосфера первой комнаты вдохновляет пройтись по всему дому и, скорее всего, остаться в гости в старинном особняке.
Обычно в квартирах-студиях, благодаря малому количества места и относительно невысокой стоимости, проживают студенты или молодая пара, или люди, которым идеально подходит вариант, предназначенный для свободы дизайнерской мысли.
При ремонте в такой квартире сам собой отпадает вопрос, нужен ли дизайнер. Необходим! Он непременно подскажет, каким образом лучше разместить спальное место и как одновременно его можно совместить с кухней. В небольших пространствах очень важно использовать каждый клочок территории – дизайнер с опытом работы без труда использует этот прием при проектировании.
Оригинальная столовая, расположенная у окна, находится в лофте и наполнена разнообразными элементами декора: часы, нанесенные прямо на стену, велосипед в качестве декоративного объекта плюс бумажный хенд-мейд. Кресло яркого зеленого цвета заметно выделяется на фоне остальной мебели и служит центральной частью комнаты после обеденной зоны.
Зачем здесь дизайнер? Возможно, для того, чтобы правильно расставить акценты в привычном помещении. Кроме того, обратите внимание на стену, отделанную декоративным кирпичом. Это один из последних трендов в отделке помещений, и он постепенно набирает обороты. Правда, нужно подходить к ремонту с чувством стиля и понимать, что такое оформление впишется не в каждый интерьер.
Если вы обустраиваете помещение производственного назначения, к примеру, лофт, без дизайнера вам не обойтись. Во-первых, специалист, уже работавший с подобными заказами, без труда подскажет вам, как правильно обставить подобное пространство и как с выгодой использовать его особенности.
Во-вторых, дизайнер составит смету для ремонтных работ, в которой будет указан точный расчет материалов. Так вы сможете заранее составить план расходов.
Нестандартное помещение всегда требует особенного подхода, а лофт – тем более. Обратите внимание, как оригинально здесь решена проблема с освещением, насколько оригинально выглядит дымоход и как стильно отделаны стены.
Почти нет сомнений, что подобную спальную комнату в классическом стиле можно отремонтировать самостоятельно. Если иметь на руках подробный план работ, смету и необходимые средства, вполне реально сделать ремонт в короткие сроки без помощи специалиста. Узнайте подробнее, как сделать косметический ремонт, из нашей статьи.
Единственная трудность, которая может возникнуть в процессе работы – это нестандартный потолок. Но и это можно решить, если проконсультироваться со специалистами. В остальном интерьер спальни максимально привычный, даже светильники синхронно развешены над кроватью. Надо сказать дизайнерам комнаты удалась их задумка: в этой атмосфере бежа действительно чувствуешь себя расслабленно и почти сонно.
Какая еще комната так соотносится с полетом дизайнерской фантазии, как не детская? И в то же время эта часть квартиры может оказаться наиболее традиционной. Как, к примеру, на этом фото. Стол и шкаф расположены максимально закономерно, а игрушки на окне и красный угол над столом полностью завершают картину традиционности. Возможно, ребенку в этой атмосфере захочется чего-то нового или даже экстраординарного.
Дизайнер со знанием дела объяснит, что ключевые нюансы оформления не только в ярких красках и привычках картинках на стенах. Дело в том, как используется пространство. Важно максимально наполнить его предметами десткой/подростковой жизни.
На этом фото мы видим, что дизайнеры старательно поработали над детской комнатой, сделав ее очагом спокойной обстановки, обучения и релакса. И правда: для некоторых детей их комната служит своеобразным балансирующим фактором: активный ребенок, приходя в такое умиротворяющее царство белого, серого и бежевого, быстро успокаивается и становится более восприимчив к обучению, сну и отдыху. Поэтому, оформляя детскую комнату, позаботьтесь о том, чтобы учесть интересы, потребности и желания маленького человечка.