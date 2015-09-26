Красивое постельное белье – особенный элемент спальни

Покупать красивое постельное белье уже давно стало непросто модно, это стало приятной необходимостью. И осознавая, что дизайн спальни не может быть оторван от ее текстиля, люди стали все больше внимания уделять именно этому предмету семейного быта. А красивое, стильное и подходящее к интерьеру комнаты для сна постельное белье, не только делает ее особенной, но и способно менять настроение, успокаивать и создавать благоприятное состояние для отдыха и сна.
Мода на белье для постели постоянно меняется и это не удивительно, так как все, что нас окружает, изменяется вместе со временем, взглядами, желаниями и направлениями, которые нам диктует окружающий мир.
Сегодня особым спросом пользуется красивое постельное белье из различных материалов, расцветок, форм и видов. Но основные направления в этой моде все же выделяются.
Основным атрибутом спальни есть постель. Современному интерьеру требуется здесь особенный подход, так как здесь нужно создать особую атмосферу, которая свойственна настроению ее хозяев и соответствует предназначению этого помещения. Процесс подбора красивого постельного белья нужно тщательно продумать и делать это индивидуально. Этот элемент декора стоит на видном месте в процессе создания общего интерьера современной спальни и зачастую становится определяющим моментом, так как именно белье создает в этой комнате неповторимую и запоминающуюся атмосферу.
Чтобы удачно подобрать красивое постельное белье к общему декору спальни, нужно помнить о главных моментах этого процесса: оно создает образ интерьера и должно дополнять в цвете и рисунке все его детали. И в то же время являться нейтральным фоном другим элементам комнаты, что будет благоприятно для сна.
При выборе красивого постельного белья применяют популярные сегодня бязевые, сатиновые и шелковые ткани. Что касается сочетаний, здесь можно фантазировать и пробовать комбинировать контрастные тона, каждый из которых имеет право на ведущую роль в интерьерном оформления комнаты.
Давайте поговорим об особенностях применяемых тканей для постельного белья.
Постельное белье шьют в основном из бязи, ситца, перкаля, сатина, крепа, шелка. Стоит выбирать то, которое изготовлено из натуральных материалов. Ситец, к примеру, является хлопчатобумажной тканью, которая имеет полотняное переплетение. Постельное белье из этой ткани имеет наиболее доступную стоимость, но из-за тонкости и низкой прочности имеет быструю изнашиваемость.
Бязевые ткани также относятся к хлопчатобумажным с таким же переплетением, что и ситец. Но плотность его значительно выше, и поэтому он более популярен, так как имеет неплохие эксплуатационные свойства. Бязевые ткани дополняют синтетическими нитями, такая ткань имеет название поликоттон и все чаще применяется в изготовлении постельного белья.
Постельному белью из перкаля тоже присуща достаточно прочная и одновременно тонкая структура. Перкаль сделан в виде полотняного переплетения. Изготавливается этот материал из тонкой и ровной гребенной пряжи, которую получают из специальных волокнистых структур, имеющих хорошие гигиенические качества.
Сатиновые ткани также распространены в изготовлении красивого постельного белья. Этому хлопчатобумажному материалу присуща высокая плотность со структурой пряжи специального переплетения, которое образует диагональный рубец. Эта ткань выглядит благородно, она шелковистая и мягкая на ощупь. Изготовленное из этого материала красивое постельное белье считается текстилем, стоящим на более высокой ступени.
Белье, сшитое из крепа, не требует, чтобы его гладили после стирки. Оно пользуется большой популярностью, благодаря особой обработке, которую проходит материал. Он имеет жатую структуру и интересный внешний вид. Хотя такая ткань ввиду ее не очень приятных тактильных ощущений, нравится не каждому.
Также вы можете ознакомиться с рекомендациями по обустройстве спальной комнаты от наших ведущих специалистов в статье
8 идей для оформления спальни. Надеемся, вы найдете для себя что-то интересное.
Сегодня огромной популярностью пользуются люксовые бельевые комплекты, эти восхитительные вещи, без которых уже невозможно обойтись. Самой востребованной тканью элитного класса является египетский шелк, он считается неизменным атрибутом спальни истинных ценителей комфортного и роскошного интерьера.
Шелк является самым изысканным материалом для изготовления красивого постельного белья, благодаря своей утонченной структуре, легкости, прочностным характеристикам и удивительным свойствам. В летнюю жару он освежит, в зимнюю стужу будет согревать своим теплом. Эта ткань не вызовет аллергии. На ощупь этот материал имеет приятную упругость, он мягок и нежен, долговечен и практичен. Этой ткани не страшен никакой грибок, в нем никогда не будет бельевого клеща. Красивое постельное белье из шелка, такое как от специалистов из компании Rosagabriel, дополнит в спальне стильный интерьер, сделает комфорт изысканным, а сон глубоким и здоровым. Еще ему приписывают уникальное свойство – он улучшает циркуляцию крови. Его можно назвать целебным.
Для детской спальни, естественно, будет выбрано красивое постельное белье ярких красок, сказочных расцветок и соответственно для девочек и для мальчиков оно будет разным. Возможно, девочке нужны феи и цветы, нанесенные на ткань, а мальчик видит себя в космическом корабле или в крутой тачке, когда ложится спать. Кроме того, немаловажным аспектом при выборе красивого постельного белья будет его практичность, для этих целей лучше выбрать самые экологичные материалы. Такое белье не должно накапливать статическое электричество и вызывать аллергические реакции у детей. Самыми подходящими для детской спальни будут бязевые, сатиновые, ситцевые и фланелевые ткани. Еще одной из важных характеристик это расцветка, она должна подбираться в соответствии с характером ребенка и помогать ему легко и спокойно уснуть. Легковозбудимым, очень активным и подвижным детям нужна спокойная, умиротворяющая расцветка: терракотовая, голубая, песочная или цвета охры. Спокойным и тихим деткам можно выбирать расцветку более ярких тонов и оттенков – салатовую или оранжевую. Для новорожденных лучше всего подойдет нежность в цвете – розовом, персиковом, или нежно-голубом с приглушенным неагрессивным, лучше размытым рисунком. Более подробно о выборе постельного белья для детей можно прочитать в статье «Как выбирать постельное белье для детей?» ссылка
Не так давно на рынке появилось уникальное белье с интересными картинками объемного вида. Такие изображения, нанесенные на ткань, выглядят пространственно трехмерными. Этот способ нанесения рисунка на ткань стал настоящим прорывом в производстве текстиля. Изготавливается это красивое постельное белье из натурального материала, как и обычные постельные комплекты. Самым распространенным из них является сатин. Он сделан из хлопковых нитей с двойным плетением. Такое свойство предоставляет возможность удерживаться краскам значительно более длительное время и воспроизводить достаточно реалистическое изображение.
Фотопринтовые картинки создают эффект объемности и натуральности, фотопечать сделана таким образом, что картинка не подвержена линянию, выгоранию и изменению цвета во время длительной эксплуатации. Проникновение краски вглубь структуры волокон ткани положительно влияет на долговечность изображения. Удивительно, но красивое постельное белье из ткани с 3D рисунком имеет такие же характеристики, как и обычные комплекты для спальни. Оно хорошо впитывает влагу, имеет гипоаллергенные свойства, гигиенично и хорошо «дышит».
Спальня считается самым интимным местом, в котором должно быть уютно и комфортно. Создать такие условия легко, если есть понимание и желание сотворить уголок рая с оазисом любви и счастья у себя в доме. Следуя своим желаниям, интуиции и вкусу можно порадовать себя и близких людей и сделать свой отдых приятным и неповторимо комфортным.
Красивое постельное белье имеет предназначение создавать уют и тепло в самом интимном уголке дома и должно подбираться по соответствующим его предназначению критериям. Главное – гармонично вписать этот атрибут домашнего уюта в общую художественную картину интерьера, чтобы можно было приятно отдыхать и наслаждаться созданным уютом и покоем.