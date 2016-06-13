Ценителям элегантного дизайна наверняка понравится наша новая книга идей, посвященная работе российских архитекторов. Просторный и современный, этот дом выглядит поистине роскошно и привлекательно. Специалисты студии STUDIO FORMA создали приятный проект с летней верандой, представив результат своей работы на суд читателей homify. Давайте посмотрим!
Благодаря наличию крупных окон, в доме много естественного освещения. В целом создается впечатление «дышащего» строения, наполненного свежим воздухом. Следуя глубинным традициям и современным представлениям о том, как должно выглядеть семейное поместье, архитекторы смогли воплотить образ правильного жилья, где экстерьер и интерьер объединены общим настроением, оригинальной колористикой и неприметными, но необходимыми деталями.
В данном проекте архитекторы студии столкнулись с задачей создать дом с элементами американской архитектуры начала ХХ века, то есть «органической архитектуры», сформулированной в 20-х гг. пропагандистом открытого плана Фрэнком Ллойдом Райтом. Согласно основным принципам этого движения, жилое пространство формируется за счет ярко выраженных визуальных осей и нейтральных органических материалов.
Вдохновляясь концепцией именитого американского архитектора периода модернизма, в основе которой лежит идея поддержания четких геометрических форм, архитекторы студии воплотили в жизнь проект, сочетающий в себе универсальную простоту, элегантность и функциональность. В результате мы видим, что главный фасад здания скрывается за практически глухим забором. Таково было пожелание заказчика, который желал визуально отделить свое жилье от граничащей с участком улицей.
Фасад выходящий в садовую зону, в отличии от главного, максимально открыт. Таким образом архитекторы практически сумели стереть грань между интерьером дома и садом. Примыкающая к постройке терраса является неким «мостом», и, тем самым, объединяет эти два пространства. Превратив стены в своеобразные «ширмы» из стекла, они больше не выступают в роли привычных в нашем понимании ограждений.
Обладающий возможностью персонализации, этот дом является гордостью своего разработчика. Он выглядит естественно и тепло, а также имеет стильный дизайн. Современные решения не спорят друг с другом. В проекте предусмотрены все коммуникации, инновационные технологии по отоплению и кондиционированию.