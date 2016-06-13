Дом с элементами американской архитектуры

Фасад выходящий в садовую зону, в отличии от главного, максимально открыт. Таким образом архитекторы практически сумели стереть грань между интерьером дома и садом. Примыкающая к постройке терраса является неким «мостом», и, тем самым, объединяет эти два пространства. Превратив стены в своеобразные «ширмы» из стекла, они больше не выступают в роли привычных в нашем понимании ограждений.