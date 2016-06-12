Частный дом в Ростове-на-Дону

Проект частного загородного дома для молодой семьи – это работа STUDIO FORMA. Компания находится в Ростове-на-Дону и позиционирует себя на рынке, как разработчик эффективных архитектурных решений, проектирующий и воплощающий в жизнь современные жилые дома и правильный дизайн интерьера.
Дом, который мы сегодня посмотрим, получил название «PUZZLE HOUSE». Он имеет запоминающийся внешний вид, выглядит современно и в то же время включает в себя все необходимое, чтобы дарить своим обладателям ощущение уюта и комфорта. Давайте посмотрим поближе на работу специалистов.
Отправной точкой в поисках образа дома послужила современная европейская архитектура, с присущей ей довольно простой, но выразительной пластикой фасадов и применением традиционной отделки наравне с новыми технологиями. Облик здания производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен функциональный и современный дизайн. Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие постройку столь привлекательной.
Целью работы стало создание стильного пространства, спрятанного от внешней суеты. Согласно плану проекта, центром дома служит просторная гостиная, объединенная со столовой и имеющая отдельный выход на террасу. Бассейн на улице – идеальное решение, которое позволяет не только заниматься физической активностью, но и скрасить время отдыха в жаркий сезон.
Дом расположен на угловом участке в Ростове-на-Дону среди низкоэтажной жилой застройки. Посадку выполнили таким образом, чтобы задний двор с бассейном и террасой получил максимум освещения, а техническая зона с парковкой вынесена в самую неблагоприятную северную сторону участка. Плохая погода не сможет омрачить отдых хозяев на свежем воздухе – отдельно стоящая кухня с собственным мангалом имеет навес, способный защитить от осадков.
Фасад дома представляет собой некую головоломку, собранную из деталей разной формы размера и материала, — что и послужило поводом для такого необычного названия проекта — «PUZZLE HOUSE». Отделка отличается насыщенными цветами и фактурными элементами. Панорамные окна и раздвижные двери террасы позволяют круглый год наслаждаться видом природы не выходя из дома. Для обладателей собственных вилл такое решение является позволительной роскошью.
Представленный проект предусматривает достаточно свободное отношение к разнообразным планировочным решениям и предоставляет дополнительные возможности при работе с интерьером и ландшафтом.