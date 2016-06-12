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Частный дом в Ростове-на-Дону

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Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE», studio forma studio forma Дома в стиле минимализм
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Проект частного загородного дома для молодой семьи – это работа STUDIO FORMA. Компания находится в Ростове-на-Дону и позиционирует себя на рынке, как разработчик эффективных архитектурных решений, проектирующий и воплощающий в жизнь современные жилые дома и правильный дизайн интерьера.

Дом, который мы сегодня посмотрим, получил название «PUZZLE HOUSE». Он имеет запоминающийся внешний вид, выглядит современно и в то же время включает в себя все необходимое, чтобы дарить своим обладателям ощущение уюта и комфорта. Давайте посмотрим поближе на работу специалистов.

В поисках идеального решения

Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE», studio forma studio forma Балкон и терраса в стиле минимализм
studio forma

Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE»

studio forma
studio forma
studio forma

Отправной точкой в поисках образа дома послужила современная европейская архитектура, с присущей ей довольно простой, но выразительной пластикой фасадов и применением традиционной отделки наравне с новыми технологиями. Облик здания производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен функциональный и современный дизайн. Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие постройку столь привлекательной.

Дом для молодой семьи

Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE», studio forma studio forma Дома в стиле минимализм
studio forma

Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE»

studio forma
studio forma
studio forma

Целью работы стало создание стильного пространства, спрятанного от внешней суеты. Согласно плану проекта, центром дома служит просторная гостиная, объединенная со столовой и имеющая отдельный выход на террасу. Бассейн на улице – идеальное решение, которое позволяет не только заниматься физической активностью, но и скрасить время отдыха в жаркий сезон.

Кухня на улице

Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE», studio forma studio forma Дома в стиле минимализм
studio forma

Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE»

studio forma
studio forma
studio forma

Дом расположен на угловом участке в Ростове-на-Дону среди низкоэтажной жилой застройки. Посадку выполнили таким образом, чтобы задний двор с бассейном и террасой получил максимум освещения, а техническая зона с парковкой вынесена в самую неблагоприятную северную сторону участка. Плохая погода не сможет омрачить отдых хозяев на свежем воздухе – отдельно стоящая кухня с собственным мангалом имеет навес, способный защитить от осадков.

Насыщенный фасад

Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE», studio forma studio forma Дома в стиле минимализм
studio forma

Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE»

studio forma
studio forma
studio forma

Фасад  дома представляет собой некую головоломку, собранную из деталей разной формы размера и материала, — что и послужило поводом для такого необычного названия проекта — «PUZZLE HOUSE». Отделка отличается насыщенными цветами и фактурными элементами. Панорамные окна и раздвижные двери террасы позволяют круглый год наслаждаться видом природы не выходя из дома. Для обладателей собственных вилл такое решение является позволительной роскошью.

Персонализация

Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE», studio forma studio forma Дома в стиле минимализм
studio forma

Частный дом для молодой семьи «PUZZLE HOUSE»

studio forma
studio forma
studio forma

Представленный проект предусматривает достаточно свободное отношение к разнообразным планировочным решениям и предоставляет дополнительные возможности при работе с интерьером и ландшафтом.

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