Частный дом в Ростове-на-Дону

Проект частного загородного дома для молодой семьи – это работа STUDIO FORMA. Компания находится в Ростове-на-Дону и позиционирует себя на рынке, как разработчик эффективных архитектурных решений, проектирующий и воплощающий в жизнь современные жилые дома и правильный дизайн интерьера.

Дом, который мы сегодня посмотрим, получил название «PUZZLE HOUSE». Он имеет запоминающийся внешний вид, выглядит современно и в то же время включает в себя все необходимое, чтобы дарить своим обладателям ощущение уюта и комфорта. Давайте посмотрим поближе на работу специалистов.