Загородный дом в английском стиле в Подмосковье

Внешний облик постройки имеет выразительные черты, позволяющие с уверенностью сказать, что перед нами не просто дом, а крепость, внутри которой должна ощущаться «твердая почва» и уверенность в завтрашнем дне. По словам авторов проекта – студии VESCO CONSTRUCTION, – стоимость базового строительства составила 6 490 000 рублей.

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