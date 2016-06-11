Загородный дом в английском стиле в Подмосковье

Современная архитектура многолика, а её выражение не знает границ. На страницах homify мы не перестаем восхищаться работами специалистов со всего мира, которые ставят перед собой задачу создания не просто красивого и функционального жилья, но максимально адаптированного ко вкусу и мечтам заказчика. Сегодня нам предстоит увидеть одну из таких работ, которая получила название «Гарант».
Предыстория проекта такова. «Гарант» задумывался и осуществлялся совместно с заказчиком, который получил образование в лучших традициях военного воспитания. Именно поэтому в процессе создания «дома мечты» ему импонировали четкие логические идеи по оптимизации жилого пространства и вспомогательных помещений. Как пример, санузел-постирочная и котельная были вписаны в 5-6 кв.м.
Общая площадь дома – 227 кв.м, из которых жилое пространство занимает чуть более 140 кв. м. Постройка имеет четыре санузла и три спальни, одна из них находится на первом этаже. Здесь же расположилась гостиная-кухня, а также столовая, которая имеет отдельный выход на открытую террасу с еще одним обеденным столом и мангалом. Высота потолков – более 3 м.
Второй этаж традиционно предусматривает приватные пространства, все они объединены небольшим холлом. Сердцем этой части дома стала малая гостиная, предназначенная для проведения домашних киносеансов. Интересно, что мансарда не была предусмотрена изначальным проектом однако высота потолков все же позволяет создать еще один большой и комфортный этаж на 2-3 комнаты с условием установки окон в кровле.
В качестве архитектурного стиля был выбран английский, который зачастую предполагает использование облицовочного кирпича в оформлении фасада. Данный стиль смотрится гармонично среди высоких деревьев примыкающего к дому сада, а также прекрасным образом отражает сдержанный характер своего хозяина.
Внешний облик постройки имеет выразительные черты, позволяющие с уверенностью сказать, что перед нами не просто дом, а крепость, внутри которой должна ощущаться «твердая почва» и уверенность в завтрашнем дне. По словам авторов проекта – студии VESCO CONSTRUCTION, – стоимость базового строительства составила 6 490 000 рублей.
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