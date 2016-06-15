До и после: великолепная переделка кухни

В современных планировках домов и квартир кухня обычно объединена с обеденной зоной и гостиной. Странно, что до сих пор многие из нас продолжают возводить между ними перегородки и глухие стены, ведь единственная причина по которой эти пространства обычно разделены – наличие кухонных ароматов. Сегодня эта проблема легко решается благодаря современным вытяжкам, которые работают бесшумно и полностью удаляют из воздуха продукты сгорания. Итак, наш новый проект посвящен примеру переделки кухонного пространства за счет его объединения с гостиной.
Прежний интерьер кухни был запутанным и «терялся» в обилии деталей. По словам авторов проекта, пространство было лишено собственной харизмы и представляло из себя довольно скучное зрелище. Большую часть площади занимала массивная мебель, кухня нуждалась в большей функциональности и удобстве.
Представленное авторами изображение позволяет нам рассмотреть компактность самого помещения, в которое по итогам работ получилось вместить все самое необходимое для рационального использования. Здесь одинаково хорошо себя будут чувствовать люди любого возраста и интересов. Такая кухня подходит любителям идеального порядка, чистоты, функционального удобства и цельности.
Меблировка сложилась естественно, исходя из логики помещения. Авторы проекта намеренно удалили стену между кухней и гостиной, объединив помещения единым стилевым решением, а также создав дополнительную рабочую поверхность и места для хранения.
Интерьер кухни лаконичен и не имеет излишнего декора и узоров. Теплая цветовая гамма полностью соответствует выбранному современному стилю. Гарнитур обладает неброской фурнитурой и предусматривает упорядоченность различной утвари.
Освещению было уделено отдельное внимание дизайнеров интерьера – именно световой сценарий позволяет поддержать визуальный комфорт в помещении. Независимые группы удачно отделяют рабочие зоны. Сами светильники хоть и не являются новинкой в коллекциях, но своей формой удачно подчеркивают геометрию зоны кухни, объединяя ее с гостиной.
Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде необычных живых растений, крючки для кухонной утвари, изящные вазы придают помещению уют и делают его более живым, становясь при этом эффектным акцентом.
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