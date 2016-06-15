До и после: великолепная переделка кухни

Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде необычных живых растений, крючки для кухонной утвари, изящные вазы придают помещению уют и делают его более живым, становясь при этом эффектным акцентом.

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