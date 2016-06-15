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До и после: великолепная переделка кухни

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В современных планировках домов и квартир кухня обычно объединена с обеденной зоной и гостиной. Странно, что до сих пор многие из нас продолжают возводить между ними перегородки и глухие стены, ведь единственная причина по которой эти пространства обычно разделены – наличие кухонных ароматов. Сегодня эта проблема легко решается благодаря современным вытяжкам, которые работают бесшумно и полностью удаляют из воздуха продукты сгорания. Итак, наш новый проект посвящен примеру переделки кухонного пространства за счет его объединения с гостиной.

В поисках гармонии

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Прежний интерьер кухни был запутанным и «терялся» в обилии деталей. По словам авторов проекта, пространство было лишено собственной харизмы и представляло из себя довольно скучное зрелище. Большую часть площади занимала массивная мебель, кухня нуждалась в большей функциональности и удобстве.

Второе дыхание

homify Кухня в стиле модерн Эффект древесины
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Представленное авторами изображение позволяет нам рассмотреть компактность самого помещения, в которое по итогам работ получилось вместить все самое необходимое для рационального использования. Здесь одинаково хорошо себя будут чувствовать люди любого возраста и интересов. Такая кухня подходит любителям идеального порядка, чистоты, функционального удобства и цельности.

В угоду функциональности

homify Кухни в эклектичном стиле Эффект древесины
homify

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Меблировка сложилась естественно, исходя из логики помещения. Авторы проекта намеренно удалили стену между кухней и гостиной, объединив помещения единым стилевым решением, а также создав дополнительную рабочую поверхность и места для хранения.

Идеальное пространство для кулинарных шедевров

homify Кухня в стиле модерн Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Интерьер кухни лаконичен и не имеет излишнего декора и узоров. Теплая цветовая гамма полностью соответствует выбранному современному стилю. Гарнитур обладает неброской фурнитурой и предусматривает упорядоченность различной утвари.

Световой сценарий

homify Кухня в стиле модерн Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Освещению было уделено отдельное внимание дизайнеров интерьера – именно световой сценарий позволяет поддержать визуальный комфорт в помещении. Независимые группы удачно отделяют рабочие зоны. Сами светильники хоть и не являются новинкой в коллекциях, но своей формой удачно подчеркивают геометрию зоны кухни, объединяя ее с гостиной.

Изящные детали

homify
homify

homify
homify
homify

Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде необычных живых растений, крючки для кухонной утвари, изящные вазы придают помещению уют и делают его более живым, становясь при этом эффектным акцентом.

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