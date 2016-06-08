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Впечатляющий проект виллы в Индии

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Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Дома в стиле минимализм
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Сегодня нам предстоит прогуляться по интерьерам потрясающего дома, который совсем недавно был спроектирован и построен специалистами из Индии. По словам авторов проекта, этот дом напоминает драгоценный камень, чья поверхность отполирована до идеального блеска и сияния. Давайте посмотрим, что же приготовили для нас архитекторы студии CHANEY ARCHITECTS.

Идеальные черты

Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Дома в стиле минимализм
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Частная вилла расположена в современном поселке и окружена густорастущим тропическим лесом. Здание по своей форме напоминает призму, для которой характерны гладкие поверхности, прямые линии, а также четко выраженная геометрия. В архитектуре мы видим явное стремление к будущему. Прилегающая к дому терраса предназначена для мирного и спокойного отдыха. Цвет фасада сдержанный, спокойный и простой.

Интерьеры будущего?

Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Гостиная в стиле минимализм
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Каждое помещение имеет панорамные окна, часть из которых смотрит на сад. Высота витражей позволила сделать интерьер дома максимально светлым.  В помещении гостиной чувствуется свежий глоток очарования. Мебель заказана у местного производителя, согласно рекомендациям дизайнеров. В этой части пространства разместилась зона отдыха, которая включает в себя диванную группу и домашний кинотеатр.

Элегантность в деталях

Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Гостиная в стиле минимализм
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Белоснежная гостиная стала главным помещением этого дома. Она сочетает в себе оригинальное решение оформления открытого пространства и конструкции здания. Сложное и в то же время элегантное оформление характеризует популярный стиль хайтек, выраженный в использовании отполированных поверхностей, хромированных элементов и стекла.

Торжество уюта

Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Столовая комната в стиле минимализм
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Перед нами прекрасный интерьер столовой, в буквальном смысле купающийся в естественном освещении. Большие окна, величественный деревянный гарнитур, уютные стулья и светильники, отражающиеся в поверхности столешницы, привносят в общую атмосферу спокойствие и неторопливость. Это пространство во всей своей современной гармонии способно стать настоящим убежищем от городской суеты.

Хозяйские покои

Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Спальня в стиле минимализм
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Хозяйская спальня выдержана в современном стиле без излишеств. Идеальные линии, светящийся глянец поверхностей – всё это вселяет ощущение уверенности и стабильности. Для пространства продумано сразу несколько световых сценариев, таким образом, помещение может оставаться всегда подсвеченным в той или иной степени.

Таинственный сад

Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Дома в стиле минимализм
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Авторы проекта вывели комфорт на первое место, продумав экстерьер до мельчайших деталей. Иллюминация в вечернее время превращает сад в  таинственный остров тишины и спокойствия.

Иллюминация ночью

Private Residence at Sopan Baug, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Дома в стиле минимализм
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Присутствие воды на участке добавляет пространству умиротворенный и расслабляющий настрой, привнося еще один элемент связи человеческого жилища с природой.

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