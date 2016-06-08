Впечатляющий проект виллы в Индии

Сегодня нам предстоит прогуляться по интерьерам потрясающего дома, который совсем недавно был спроектирован и построен специалистами из Индии. По словам авторов проекта, этот дом напоминает драгоценный камень, чья поверхность отполирована до идеального блеска и сияния. Давайте посмотрим, что же приготовили для нас архитекторы студии CHANEY ARCHITECTS.