Заброшенный дом с историей

Порой кажется, что архитекторы в совершенстве владеют магией, которая преобразует даже самое непрезентабельное жилое пространство. В этой книге идей нам предстоит увидеть историческую постройку в одном из городов Португалии. По волшебству волшебной палочки, она првратилась в удивительной красоты дом. Таким образом проект стал визитной карточкой студии RH CASAS DE CAMPO DESIGN.
Этот небольшой дом из камня практически представлял из себя груду камней. Именно поэтому целью проекта стала полная реконструкция исторического сооружения, а также преобразование постройки в пригодное для жизни пространство. Давайте посмотрим внимательнее на результат работы.
Таков результат трудов архитекторов. Избавив стены дома от мха и плесени, авторы восстановили первоначальный облик фасада. Постройка теперь имеет второй этаж и идеально вписывается в архитектуру маленького городка. Проходящий турист или обыватель вряд ли заподозрит трудоемкий процесс переделки, предположив, что именно так этот дом и просуществовал с начала XVIII века.
Организация жилого пространства не отличается сложной схемой. На первом этаже находятся гостиная столовая и кухня, а второй этаж предполагает приватную зону. Дизайн интерьера выполнен в современном стиле с использованием натуральных материалов в отделке. Цветовая палитра – сбалансированная кремовая.
Фотографии помогают нам понять компактность жилого пространства. Открытая планировка – решение, которое позволяет объединить все необходимые функциональные зоны под одной крышей. Кажется, что этот дом идеально подходит для проживания семьи из двух человек.
Отсутствие сложных элементов декора способствуют визуальному расширению жилой площади. Основные акценты проставлены благодаря использованию натурального дерева в отделке – его богатый рисунок является достойным украшением интерьера. В дизайне этой лестницы нас завораживают чистые цвета и фактурные материалы.
Чрезмерная лаконичность и техничность, а также гармония в сочетании света и пространства, цвета и формы предметов, идеальных пропорций и функционально использованного пространства, формируют в спальне атмосферу уюта и изысканности.
Колебание уровня потолков позволило организовать спальню на специально созданной антресоли. Она открытая, но спроектирована так, что не видна с первого этажа. В отделке дизайнеры предпочли сложное сочетание теплых цветов. Спальня расположилась в самой удачной точке обзора и, благодаря панорамному окну, отсюда стало возможным любоваться городом в любое время суток.
Ванная комната была спроектирована для личного пользования хозяевами дома. На фото мы видим гармоничное сочетание мозаики, камня и стекла. Подобная отделка делает дизайн помещения целостным и очень стильным. Единая стилистика всех элементов наполняет пространство уютом. Здесь царит сдержанность и шик.