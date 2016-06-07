Заброшенный дом с историей

Таков результат трудов архитекторов. Избавив стены дома от мха и плесени, авторы восстановили первоначальный облик фасада. Постройка теперь имеет второй этаж и идеально вписывается в архитектуру маленького городка. Проходящий турист или обыватель вряд ли заподозрит трудоемкий процесс переделки, предположив, что именно так этот дом и просуществовал с начала XVIII века.