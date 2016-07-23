Расширение дома за счет сарая и веранды

Старый дом? Нужны новые правила! Давайте вместе рассмотрим все доступные варианты удобной современной реконструкции старого дома в провинции, которые позволят вам вздохнуть спокойно и получить стильное, модное жилье.

Студия DHV ARCHITECTS занимается реконструкцией коттеджей, дюплексов и особняков в Великобритании. Их проекты очень рациональны, понятны и особенно хорошо смотрятся на маленьких участках, так как их мастерство как раз заточено на британскую реальность.

Так, из дома в 80-100 кв. метров с неотапливаемыми верандами мы получаем коттедж площадью 200 кв. метров со стильным остеклением, аккуратным ландшафтным дизайном и новым ремонтом. Заманчиво, не правда ли?