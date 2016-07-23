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Расширение дома за счет сарая и веранды

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House for a mathematician in Bristol, Dittrich Hudson Vasetti Architects Dittrich Hudson Vasetti Architects Столовая комната в стиле модерн
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Старый дом? Нужны новые правила! Давайте вместе рассмотрим все доступные варианты удобной современной реконструкции старого дома в провинции, которые позволят вам вздохнуть спокойно и получить стильное, модное жилье.

Студия DHV ARCHITECTS занимается реконструкцией коттеджей, дюплексов и особняков в Великобритании. Их проекты очень рациональны, понятны и особенно хорошо смотрятся на маленьких участках, так как их мастерство как раз заточено на британскую реальность.

Так, из дома в 80-100 кв. метров с неотапливаемыми верандами мы получаем коттедж площадью 200 кв. метров со стильным остеклением, аккуратным ландшафтным дизайном и новым ремонтом. Заманчиво, не правда ли?

​Реконструкция веранды

House for a mathematician in Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Столовая комната в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

House for a mathematician in Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Маленькая веранда, ранее выступавшая из общего фасада здания всего лишь на 1 метр, теперь стала частью столовой. А перепланировка внутри дома объединила кухню, столовую (которая раньше была гостиной) и веранду и создала открытое пространство для маневров.

​Реконструкция сарая

House for a mathematician in Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Рабочий кабинет в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

House for a mathematician in Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Удивительный сарай, который протянулся от дома по всей длине этого крохотного участка, теперь стал новой гостиной и кабинетом. Современные идеи остекления от пола до потолка и лаконичный ландшафтный проект позволяют сделать сарай внешне привлекательным и современным, подстать дому.

​Панорамное остекление

House for a mathematician in Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Столовая комната в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

House for a mathematician in Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Современное панорамное остекление поможет вам в деле реконструкции любого старого дома – деревянного, блочного, кирпичного, каменного. Оно позволяет визуально расширить пространство интерьеров, создать современную атмосферу и пригласить пейзаж или сад в ваш дом.

Реализацией панорамного остекления занимаются настоящие профессионалы – архитектор создает нужный комплект модулей или выбирает модуль, идеально подходящий как под габариты, так и под общий стиль вашего дома. Кроме того, для такого остекления часто выбирается иная система отопления – встроенные конвекторы отопления в пол, система «теплого пола» или низкие напольные радиаторы.

​Минимализм на кухне

House for a mathematician in Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Кухня в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

House for a mathematician in Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Эклектичный минимализм на кухне с легким отголоском британской скромности и величия выглядит в этом интерьере очень интересно. А вот кухонный остров здесь сохранился в оригинальном варианте, как в особняке – он не имеет барной стойки и расположен по центру кухни.

Дизайн гостиной

House for a mathematician in Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Гостиная в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

House for a mathematician in Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Современная гостиная с яркими акцентами является семейным местом для игр и часто используется не только взрослыми, но и детьми. Гостиная расположена на месте старого сарая, потолки в котором были приподняты за счет демонтажа чердачных перекрытий, а окна расширены до формата от пола до потолка.

​Дизайн детской комнаты

House for a mathematician in Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Спальня в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

House for a mathematician in Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

На втором этаже мы найдем маленькие комнаты – детскую, спальню и ванную комнату, которые также пережили полный капитальный ремонт и редизайн.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ванная комната

House for a mathematician in Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Ванная комната в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

House for a mathematician in Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

В оригинальной планировке этого дома в ванной уже было окно, а вот современное оформление в монохромной серовато-мраморной цветовой гамме пришло вследствие последнего ремонта.

​Присоединение веранды

House for a mathematician in Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Столовая комната в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

House for a mathematician in Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Один из самых простых способов добавить вашему дому или квартире панорамное остекление – это реализовать его за счет присоединения веранды, террасы, балкона или лоджии. При этом последние утепляются, ремонтируются и оформляются в стиле современного интерьера, как и соседняя комната.

Эта веранда была частью дома уже многие годы, но добавлена к площади гостиной, которая теперь является столовой, только сейчас. Вы можете видеть на фотографии одну из несущих стен, выпирающую между окном и стеллажом, которую нельзя было сносить. Подобные детали никак не влияют на общность и облик интерьера, хотя часто являются необходимыми в деле перепланировки.

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А вы как бы хотели расширить свой дом? С помощью летней кухни, веранды, террасы, новой гостиной?

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