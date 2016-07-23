Расширение дома за счет сарая и веранды

Старый дом? Нужны новые правила! Давайте вместе рассмотрим все доступные варианты удобной современной реконструкции старого дома в провинции, которые позволят вам вздохнуть спокойно и получить стильное, модное жилье.
Студия DHV ARCHITECTS занимается реконструкцией коттеджей, дюплексов и особняков в Великобритании. Их проекты очень рациональны, понятны и особенно хорошо смотрятся на маленьких участках, так как их мастерство как раз заточено на британскую реальность.
Так, из дома в 80-100 кв. метров с неотапливаемыми верандами мы получаем коттедж площадью 200 кв. метров со стильным остеклением, аккуратным ландшафтным дизайном и новым ремонтом. Заманчиво, не правда ли?
Маленькая веранда, ранее выступавшая из общего фасада здания всего лишь на 1 метр, теперь стала частью столовой. А перепланировка внутри дома объединила кухню, столовую (которая раньше была гостиной) и веранду и создала открытое пространство для маневров.
Удивительный сарай, который протянулся от дома по всей длине этого крохотного участка, теперь стал новой гостиной и кабинетом. Современные идеи остекления от пола до потолка и лаконичный ландшафтный проект позволяют сделать сарай внешне привлекательным и современным, подстать дому.
Современное панорамное остекление поможет вам в деле реконструкции любого старого дома – деревянного, блочного, кирпичного, каменного. Оно позволяет визуально расширить пространство интерьеров, создать современную атмосферу и пригласить пейзаж или сад в ваш дом.
Реализацией панорамного остекления занимаются настоящие профессионалы – архитектор создает нужный комплект модулей или выбирает модуль, идеально подходящий как под габариты, так и под общий стиль вашего дома. Кроме того, для такого остекления часто выбирается иная система отопления – встроенные конвекторы отопления в пол, система «теплого пола» или низкие напольные радиаторы.
Эклектичный минимализм на кухне с легким отголоском британской скромности и величия выглядит в этом интерьере очень интересно. А вот кухонный остров здесь сохранился в оригинальном варианте, как в особняке – он не имеет барной стойки и расположен по центру кухни.
Современная гостиная с яркими акцентами является семейным местом для игр и часто используется не только взрослыми, но и детьми. Гостиная расположена на месте старого сарая, потолки в котором были приподняты за счет демонтажа чердачных перекрытий, а окна расширены до формата от пола до потолка.
На втором этаже мы найдем маленькие комнаты – детскую, спальню и ванную комнату, которые также пережили полный капитальный ремонт и редизайн.
В оригинальной планировке этого дома в ванной уже было окно, а вот современное оформление в монохромной серовато-мраморной цветовой гамме пришло вследствие последнего ремонта.
Один из самых простых способов добавить вашему дому или квартире панорамное остекление – это реализовать его за счет присоединения веранды, террасы, балкона или лоджии. При этом последние утепляются, ремонтируются и оформляются в стиле современного интерьера, как и соседняя комната.
Эта веранда была частью дома уже многие годы, но добавлена к площади гостиной, которая теперь является столовой, только сейчас. Вы можете видеть на фотографии одну из несущих стен, выпирающую между окном и стеллажом, которую нельзя было сносить. Подобные детали никак не влияют на общность и облик интерьера, хотя часто являются необходимыми в деле перепланировки.
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