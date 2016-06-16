До и После: Однушка мечты 23 метра!

Эта маленькая квартира была отремонтирована на бюджет в 700 тыс. рублей студией MJINTÉRIEURS и стала образцовым показателем того, как в мини-студии могут жить 1-2 человека с полноценным комфортом!

Купить квартиру площадью 23 кв. метра гораздо проще, дешевле и даже эмоционально легче, чем однокомнатную современного формата в 50 кв. метров или трехкомнатную квартиру. Конечно, образ жизни в студии подходит лишь паре, одинокому человеку или молодой семье с ребенком, но платить по кредиту за собственную квартиру предпочтительнее, чем снимать чужую без права каких-либо перемен и перспектив.