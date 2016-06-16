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До и После: Однушка мечты 23 метра!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Спальня в стиле модерн
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Эта маленькая квартира была отремонтирована на бюджет в 700 тыс. рублей студией MJINTÉRIEURS и стала образцовым показателем того, как в мини-студии могут жить 1-2 человека с полноценным комфортом! 

Купить квартиру площадью 23 кв. метра гораздо проще, дешевле и даже эмоционально легче, чем однокомнатную современного формата в 50 кв. метров или трехкомнатную квартиру. Конечно, образ жизни в студии подходит лишь паре, одинокому человеку или молодой семье с ребенком, но платить по кредиту за собственную квартиру предпочтительнее, чем снимать чужую без права каких-либо перемен и перспектив.

​До: изначальное состояние

Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Кухня в стиле модерн
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Очень бюджетное простейшее состояние квартиры, тем не менее, позволит молодой семье получить собственное жилье по минимальной цене. Давайте посмотрим, как дизайнер решил оформить эту квартиру в стиле коастал.

В оригинале мы имеет объединенные кухню-спальню-гостиную-прихожую и отдельную ванную комнату и балкон.

​После: кухня

Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Кухня в стиле модерн
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Кухня площадью 4 кв. метра была оформлена со вкусом к минимализму – лаконичные фасады гарнитура позволяет упростить визуальный облик и сделать даже маленькую кухню привлекательной на вид.

Техника расположена в очень современном и компактном варианте – холодильник находится под плитой, над ним плита из стеклокерамики с вытяжкой, по центру внизу – стиральная машина, которая не поместилась в ванной комнате.

​После: кухня

Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Кухня в стиле модерн
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Разделочная поверхность и место для хранения мелкой бытовой техники мы найдем в этом небольшом декоративном стеллаже, который со стороны гостиной выглядит, как простая перегородка.

​До: гостиная

Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Гостиная в стиле модерн
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Общая комната вместе с прихожей имеет площадь около 16 кв. метров. Единственный серьезный плюс – панорамные двери-слайдеры с выходом на балкон.

​После: планировка

Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Гостиная в стиле модерн
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Кухня имеет площадь 4 кв. метра, спальня-гостиная с прихожей – 16 кв. метров, ванная комната – 3 кв. метра. Всего площадь квартиры равняется 23 кв. метрам без балкона (еще около 4 кв. метров).

В этой комнате есть и спальня, и гостиная, и столовая, и зона прихожей! А также красивый дизайн интерьера с современными нотками.

​После: все включено

Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Спальня в стиле модерн
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

На заднем плане мы видим тумбу для обуви в стиле комода, рядом – спальню с местом для хранения вещей. Еще один шкаф есть в зоне прихожей – он является основным местом хранения, как и тумба под TV.

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​До: ванная комната

Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Ванная комната в стиле модерн
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Эта маленькая ванная комната с душем площадью 3 кв. метра расположена рядом с прихожей и является самой обычной.

​После: морское настроение

Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Ванная комната в стиле модерн
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Стиль коастал в дизайне этой квартиры проявляется во всех комнатах дома, в ванной комнате он выглядит особенно свежо – как океанический бриз!

​После: что мы имеем

Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Столовая комната в стиле модерн
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Давайте вместе посмотрим, что будет, если вы купите квартиру 23 кв. метра, пригласите дизайнера и устроите стильный современный ремонт. Если мы возьмем стоимость квадратного метра в 140 тыс. рублей, что реально для новостройки в Москве, то получим сумму в 2,7 млн рублей, с красивым чистым подъездом и в новом доме. Полный ремонт этой квартиры обошелся хозяевам в 700 тыс. рублей. Общая сумма такой покупки получается равной 3,4 млн рублей!

После: альтернатива

Un studio près du port, MJ Intérieurs MJ Intérieurs Балкон и терраса в стиле модерн
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

Удивительной альтернативой может стать покупка такой студии площадью около 23 кв. метров на море. Например, в Болгарии, Турции или Египте. Вашему внимаю предлагается Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное и Красное море.

В Болгарии цены на квартиры начинаются от 7000 евро, в Египте – от 7000-9000 евро, в Турции (на новое жилье) – от 25000 евро. Здесь квартиры площадью 25-45 кв. метров найти очень легко как на вторичном рынке, так и в новостройках. В любой стране есть русские риэлторы. Заключать контракт можно в Москве или другом крупном городе с нужным агенством.

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