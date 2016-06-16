До и После: Однушка мечты 23 метра!

Эта маленькая квартира была отремонтирована на бюджет в 700 тыс. рублей студией MJINTÉRIEURS и стала образцовым показателем того, как в мини-студии могут жить 1-2 человека с полноценным комфортом!
Купить квартиру площадью 23 кв. метра гораздо проще, дешевле и даже эмоционально легче, чем однокомнатную современного формата в 50 кв. метров или трехкомнатную квартиру. Конечно, образ жизни в студии подходит лишь паре, одинокому человеку или молодой семье с ребенком, но платить по кредиту за собственную квартиру предпочтительнее, чем снимать чужую без права каких-либо перемен и перспектив.
Очень бюджетное простейшее состояние квартиры, тем не менее, позволит молодой семье получить собственное жилье по минимальной цене. Давайте посмотрим, как дизайнер решил оформить эту квартиру в стиле коастал.
В оригинале мы имеет объединенные кухню-спальню-гостиную-прихожую и отдельную ванную комнату и балкон.
Кухня площадью 4 кв. метра была оформлена со вкусом к минимализму – лаконичные фасады гарнитура позволяет упростить визуальный облик и сделать даже маленькую кухню привлекательной на вид.
Техника расположена в очень современном и компактном варианте – холодильник находится под плитой, над ним плита из стеклокерамики с вытяжкой, по центру внизу – стиральная машина, которая не поместилась в ванной комнате.
Разделочная поверхность и место для хранения мелкой бытовой техники мы найдем в этом небольшом декоративном стеллаже, который со стороны гостиной выглядит, как простая перегородка.
Общая комната вместе с прихожей имеет площадь около 16 кв. метров. Единственный серьезный плюс – панорамные двери-слайдеры с выходом на балкон.
Кухня имеет площадь 4 кв. метра, спальня-гостиная с прихожей – 16 кв. метров, ванная комната – 3 кв. метра. Всего площадь квартиры равняется 23 кв. метрам без балкона (еще около 4 кв. метров).
В этой комнате есть и спальня, и гостиная, и столовая, и зона прихожей! А также красивый дизайн интерьера с современными нотками.
На заднем плане мы видим тумбу для обуви в стиле комода, рядом – спальню с местом для хранения вещей. Еще один шкаф есть в зоне прихожей – он является основным местом хранения, как и тумба под TV.
Эта маленькая ванная комната с душем площадью 3 кв. метра расположена рядом с прихожей и является самой обычной.
Стиль коастал в дизайне этой квартиры проявляется во всех комнатах дома, в ванной комнате он выглядит особенно свежо – как океанический бриз!
Давайте вместе посмотрим, что будет, если вы купите квартиру 23 кв. метра, пригласите дизайнера и устроите стильный современный ремонт. Если мы возьмем стоимость квадратного метра в 140 тыс. рублей, что реально для новостройки в Москве, то получим сумму в 2,7 млн рублей, с красивым чистым подъездом и в новом доме. Полный ремонт этой квартиры обошелся хозяевам в 700 тыс. рублей. Общая сумма такой покупки получается равной 3,4 млн рублей!
Удивительной альтернативой может стать покупка такой студии площадью около 23 кв. метров на море. Например, в Болгарии, Турции или Египте. Вашему внимаю предлагается Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное и Красное море.
В Болгарии цены на квартиры начинаются от 7000 евро, в Египте – от 7000-9000 евро, в Турции (на новое жилье) – от 25000 евро. Здесь квартиры площадью 25-45 кв. метров найти очень легко как на вторичном рынке, так и в новостройках. В любой стране есть русские риэлторы. Заключать контракт можно в Москве или другом крупном городе с нужным агенством.
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