Простой проект современного дома

Этот дом с урбанистичным обаянием и очень удобной планировкой покажет вам новую веху в турецкой загородной архитектуре. Двери-слайдеры, столь популярные по всей стране, здесь приобретают четырех-модульный формат, а сам дом является одним из десятков в этом потрясающем поселке, похожем на рай.

Студия BUUN MOTTO ARCHITECTS спроектировала данный дом для современной и весьма успешной семьи. В нем четыре спальни, большая гостиная и кухня-столовая, есть террасы и и балкон. Современный облик дома основывается на простых формах и модулях остекления с тонкими рамами, а высота потолков на обоих этажах более 3 метров.