Простой проект современного дома

Этот дом с урбанистичным обаянием и очень удобной планировкой покажет вам новую веху в турецкой загородной архитектуре. Двери-слайдеры, столь популярные по всей стране, здесь приобретают четырех-модульный формат, а сам дом является одним из десятков в этом потрясающем поселке, похожем на рай.
Студия BUUN MOTTO ARCHITECTS спроектировала данный дом для современной и весьма успешной семьи. В нем четыре спальни, большая гостиная и кухня-столовая, есть террасы и и балкон. Современный облик дома основывается на простых формах и модулях остекления с тонкими рамами, а высота потолков на обоих этажах более 3 метров.
Внешне этого дом напоминает маленький модуль в небоскребе, настолько обширно и современно его остекление. Именно такие дома сейчас активно продаются в Стамбуле – там, где коттеджи приобретают особенный размах благодаря теплому климату и семьям, которые воплощают свои мечты.
В дизайне фасадов использовался декоративный камень и натуральная древесина, также мы можем заметить два дымохода – для камина и мангала на террасе. Кроме того, на террасах и балконах есть встроенные светильники, очень удобные как для отдыха на свежем воздухе, так и для создания эффектного облика дома вечером.
Планировка первого уровня вызывает настоящий восторг. Просторные зоны с высокими потолками и большими окнами имеются в гостиной, парадной столовой на 8 персон и кухне в дальнем конце.
Шикарный эклектичный дизайн интерьера показывает нам, что сочетая арабские, тропические, скандинавские и французские традиции, можно добиться потрясающих результатов!
Плюс к парадной столовой рядом с кухней мы найдем семейную столовую на четыре персоны – молодую семейную пару и ее двух детей-школьников. Специальный модуль для встроенной бытовой техники и зоны TV разделяет кухню и столовую, при этом очень функционально.
Отличная идея для панорамного остекления без террасы за дверью – стриженые кусты, которые обрамляют дом по периметру в этой части здания, а при открытии дверей-слайдеров становятся будто вашим садом в столовой.
Стильный и не менее эклектичный, чем гостиная, главный мастер-сьют имеет собственную ванную комнату и гардеробную.
Последняя выполнена в виде ниши со встроенными профессиональными системами хранения. Находится она в зоне коридора.
Потрясающая трендовая отделка плиткой под мрамор смотрится очень органично в турецком интерьере, где данный материал в оригинале используется очень часто.
Обратите внимание на встроенные в стену сливы для раковины и унитаза, а также навесной потолок с подсветкой неоновой лентой по длинной стене. Шикарно выглядит и радиатор отопления в цвете металлик, отлично дополняющий интерьер своим блеском.
Стильная детская имеет собственную террасу, выход на которую осуществляется с помощью дверей-слайдеров шириной практически во всю стену детской. Площадь данной комнаты – 16 кв. метров, а при ней имеется еще и ванная комната.
Выход на собственную террасу или балкон очень важен для любой детской – он помогает сделать спальню целым миром, где ребенок может и гулять, и проводить время дома. Панорамные окна для детской – очень правильное решение, которое наверняка заинтересует любого родителя.
Современные поселки с собственной инфраструктурой – самое лакомое и популярное место для жизни в пригороде Стамбула! Некоторые из них находятся недалеко от моря – так, что дети могут пойти купаться на пляж в любой день с мая по октябрь, другие же обрамляет шикарный сосновый лес и горы.
В таком поселке мы найдем детскую игровую площадку для самых маленьких, бассейн с террасами и шезлонгами и детской чашей, парк для прогулок, место для выгула собак, баскетбольную площадку и теннисный корт и другие, не менее привлекательные нюансы.
На этой фотографии вы видим, что между двумя соседними домами нет заборов, как, впрочем, и во всем поселке! Только представьте, как хорошо жить детям в свободном цивилизованном обществе, похожем на американскую мечту!
Далее на homify:
— Гламурный коттедж для молодой семьи;