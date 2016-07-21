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Дом с панорамными видами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Neubau EFH Duggingen, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Спальня в стиле модерн Дерево Коричневый
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Этот шикарный проект загородного дома с прекрасным форматом панорамного остекления расположен на рельефном участке и с дороги кажется одноэтажным. Таким образом, как часто бывает в стиле шале, первый этаж получает вид на сад и оказывается особенно привлекательным из-за своей необычной атмосферы. Глядя из окон комнат первого этажа вам кажется, будто вы смотрите кинофильм – такой эффект создается благодаря обрамлению с двух сторон холмом и созданию перспективы.

Студия MADER MARTI ARCHITEKTUR ETH SIA отлично реализовала проект современного дома в стиле модерн для семьи с
детьми. Наверху располагаются спальни и ванные комнаты, внизу – большая кухня-столовая и гостиная с террасой.

​Новый формат коттеджа

Neubau EFH Duggingen, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Дома в стиле модерн Стекло Белый
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA

mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA

Слово «коттедж» у одних ассоциируется с кирпичным европейским домом, только что построенным и достаточно простым, у других – с традиционными европейскими домиками, как из сказки, со ставнями и кашпо на подоконниках. Современный же коттедж выглядит иначе – он основан на рациональности, свободной планировке, прямых линиях и панорамном остеклении. Любой другой стиль в архитектуре, кроме модерна, может отсутствовать в одной из развивающихся стран. Но то именно такой формат является самым передовым способом жить в пригороде везде – от Чикаго до Лос-Анджелеса, от Лондона до тайского Самуи.

Новый формат коттеджа подразумевает как можно больше света, солнца и простора в доме, даже при компактной планировке и площади до 150 кв. метров. Слияние природных пейзажей и интерьера является одним из самых захватывающих трендов и при этом – одним из самых эффектных.

Так, если вы хотите построить коттедж в стиле модерн, выбирайте прямоугольную форму, максимальный формат остекления с приватной стороны дома и открытую планировку, как минимум – для кухни, столовой и гостиной.

​Стеклянная шкатулка

Neubau EFH Duggingen, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Дома в стиле модерн Стекло Белый
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA

mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA

Такие дома можно назвать стеклянными шкатулками – порой в них больше окон, чем стандартных стен. Они популярны у глав семейства любых профессий просто потому, что олицетворяют наше желание жить в современном интерьере высшего класса с сильным ощущением простора.

​Панорамное остекление

Neubau EFH Duggingen, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Столовая комната в стиле модерн Плитка Белый
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA

mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA

Современное панорамное остекление бывает самых разных видов – двери-слайдеры, двусветные гостиные или лестничные холлы, мансардные окна или окна на крыше, безрамное остекление, угловое бесшовное остекление – все эти термины и идеи могут помочь вам создать определенный стиль жизни, от которого впоследствии будет очень сложно отказаться из-за его невероятной привлекательности.

Удивительно, но полноценный формат остекления полностью меняет облик дома внешне. Теперь приватные со стороны улицы, с почти глухими фасадами коттеджи раскрываются навстречу горизонтам, пейзажам, лесам и озерам, океану или даже городскому пейзажу вдали.

Практичность панорамного остекления уже давно понятна – современные методы и средства для поддержания их чистоты позволяют не обременять себя лишними хлопотами и затратами.

​Открытая кухня

Neubau EFH Duggingen, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Кухня в стиле модерн Керамика Белый
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA

mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA

Открытая планировка кухни смотрится очень эффектно. Гарнитур, встроенный в нишу и интегрированный в образ дома за счет черно-белых фасадов является еще и очень правильно спланированным местом для готовки. Немаловажный плюс этого проекта – встроенный центральный пылесос.

​Визуальные эффекты

Neubau EFH Duggingen, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Стекло Белый
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA

mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA

Кроме того, конструктивные визуальные эффектны, с четкой геометрией или даже в стиле параметрика выходят на первый план, затмевая своей атмосферностью лепнину, панно и эффектную отделку.

​Спальня вашей мечты

Neubau EFH Duggingen, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Спальня в стиле модерн Дерево Коричневый
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA

mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA

Минималистичный формат отделки позволяет сделать из спальни любой мир, который вы только сможете придумать. Такие эксклюзивные стили, как гламурный шик, эклектика, коастал, транситионал или этнический готовы стать частью вашей жизни на практичной основе с панорамным остеклением.

​Дизайн ванной комнаты

Neubau EFH Duggingen, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Ванная комната в стиле модерн Плитка Серый
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA

mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA

Ванные комнаты тоже сильно меняются в сторону лаконичности – яркие принты и декор постепенно самоустраняются, открывая простор кофейным и каменным оттенкам.

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