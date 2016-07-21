Дом с панорамными видами

Слово «коттедж» у одних ассоциируется с кирпичным европейским домом, только что построенным и достаточно простым, у других – с традиционными европейскими домиками, как из сказки, со ставнями и кашпо на подоконниках. Современный же коттедж выглядит иначе – он основан на рациональности, свободной планировке, прямых линиях и панорамном остеклении. Любой другой стиль в архитектуре, кроме модерна, может отсутствовать в одной из развивающихся стран. Но то именно такой формат является самым передовым способом жить в пригороде везде – от Чикаго до Лос-Анджелеса, от Лондона до тайского Самуи.

Новый формат коттеджа подразумевает как можно больше света, солнца и простора в доме, даже при компактной планировке и площади до 150 кв. метров. Слияние природных пейзажей и интерьера является одним из самых захватывающих трендов и при этом – одним из самых эффектных.

Так, если вы хотите построить коттедж в стиле модерн, выбирайте прямоугольную форму, максимальный формат остекления с приватной стороны дома и открытую планировку, как минимум – для кухни, столовой и гостиной.