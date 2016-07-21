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10 домов с потрясающими садами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в эклектичном стиле
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Давайте вместе посмотрим, как выглядят дома с потрясающими ландшафтными проектами, копирующими озера, горы, Средиземноморье или Альпы!

​Идеальный сад для средней полосы

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Этот шикарный проект реализован в Северной Америке и смотрится прекрасным вариантом для сада в средней полосе. Цветовая гамма рассчитана не только на лето и зиму, но и на полноценные весну и осень.

​Дом с ландшафтный бассейном

DAVINCI HAUS – a House for Lovers of Nature and Nobility DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Сад в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS – a House for Lovers of Nature and Nobility

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Ландшафтный бассейн сам по себе является очень эффектным элементом любого сада. А если он еще и нестандартной формы и делает дом похожим на остров, а также дополнен фонтаном и террасами с шезлонгами, то тогда ему просто нет равных!

Ландшафтный бассейн является системой, позволяющей вам купаться в бассейне, который похож на настоящий водоем, озеро, лагуну (в зависимости от выбранных растений и климата). Две зоны – плавательная и растительная (регенерационная) – имеют разную глубину (обычно около 2 метров для плавания и 50 см для растений), но взаимосвязаны. Такой бассейн не требует постоянной чистки и выглядит очень оригинально!

​Дом с декоративным ручьем

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Сад в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Потрясающий ландшафтный проект на участке в сосновом бору, с подсветкой для дорожек, привлекательными валунами и настоящим декоративным каскадным ручьем-водопадом выглядит удивительно красиво и идеально подходит для умеренного и холодного климата. Автор проекта – архитектор Дмитрий Кругляк, он прекрасно справился с задачей объединения реального пейзажа и декоративных ландшафтных элементов.

​Средиземноморский внутренний дворик

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в эклектичном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Самым позитивным решением для семейного загородного дома может оказаться идея о ярком средиземноморском внутреннем дворике с крытой галереей, мощеной площадкой и маленьким бассейном. Ваши дети оценят атмосферу, похожую на лучшие отели Турции или Испании!

Дом с невероятным рокарием

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Дома в азиатском стиле
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Этот просто фантастический рокарий, созданный на основе потрясающе красивых камней, хвойных и почвопокровных растений и подсветки, еще и является… палисадником! Присмотревшись, вы можете увидеть главную дорожку по камням по направлению к дому от улицы!

​Дом с футуристичным садом

H' House, Wiel Arets Architects Wiel Arets Architects Сад в стиле модерн
Wiel Arets Architects

Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects

Декоративный футуристический сад можно сделать с помощью множества различных примеров, в том числе встроенных модулей, интегрированной подсветки, необычных биологических форм, вертикального озеленения и других деталей. Главное, что делает футуристичный сад – это развлекает, принося атмосферу интересного места для жизни или детских игр.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дом с садом-альпийской поляной

homify Многоквартирные дома
homify

homify
homify
homify

Альпийские поляны выглядят особенно красиво летом, когда разноцветные ковры из цветущих трав покрывают их раз за разом каждые две-три недели. Переливающиеся оттенки, фантастические виды на горы и ущелья делают в швейцарском ландшафтном дизайне особенно популярным стиль минимализм.

​Дом с пейзажным современным садом

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современный пейзажный сад выглядит так, будто он является частью проекта виллы, дополняет его, заходит в его границы и в то же время приглашает к себе. Современный пейзажный сад с технологичной начинкой, как на фотографии выше, стоит дорого, но выглядит просто фантастично.

​Маленький садик в городе

Chelsea Family House, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London Сад в стиле модерн
Black and Milk | Interior Design | London

Chelsea Family House

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

Даже самый маленький садик способен в корне изменить вашу жизнь, если плотно впишется в ваше расписание или образ жизни. Свежий воздух улучшает качество наших будней, позволяет проводить больше времени с семьей и является прекрасной причиной собрать всех друзей вместе на барбекю!

​Фантастическая лагуна при коттедже

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Дома в стиле модерн
MİNERVA MİMARLIK

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Лагуна при коттедже – бассейн с особенным дизайном, подсветкой, ландшафтным проектом и красивыми эффектами – может быть идеальным подарком вашему дому в этом сезоне! Удивите родных, заказав проект и создав им настоящую сказку на заднем дворике, в которую каждый день смогут в прямом и переносном смысле окунаться ваши дети и внуки!

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