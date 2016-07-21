10 домов с потрясающими садами

Ландшафтный бассейн сам по себе является очень эффектным элементом любого сада. А если он еще и нестандартной формы и делает дом похожим на остров, а также дополнен фонтаном и террасами с шезлонгами, то тогда ему просто нет равных!

Ландшафтный бассейн является системой, позволяющей вам купаться в бассейне, который похож на настоящий водоем, озеро, лагуну (в зависимости от выбранных растений и климата). Две зоны – плавательная и растительная (регенерационная) – имеют разную глубину (обычно около 2 метров для плавания и 50 см для растений), но взаимосвязаны. Такой бассейн не требует постоянной чистки и выглядит очень оригинально!