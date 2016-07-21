10 домов с потрясающими садами

Давайте вместе посмотрим, как выглядят дома с потрясающими ландшафтными проектами, копирующими озера, горы, Средиземноморье или Альпы!
Этот шикарный проект реализован в Северной Америке и смотрится прекрасным вариантом для сада в средней полосе. Цветовая гамма рассчитана не только на лето и зиму, но и на полноценные весну и осень.
Ландшафтный бассейн сам по себе является очень эффектным элементом любого сада. А если он еще и нестандартной формы и делает дом похожим на остров, а также дополнен фонтаном и террасами с шезлонгами, то тогда ему просто нет равных!
Ландшафтный бассейн является системой, позволяющей вам купаться в бассейне, который похож на настоящий водоем, озеро, лагуну (в зависимости от выбранных растений и климата). Две зоны – плавательная и растительная (регенерационная) – имеют разную глубину (обычно около 2 метров для плавания и 50 см для растений), но взаимосвязаны. Такой бассейн не требует постоянной чистки и выглядит очень оригинально!
Потрясающий ландшафтный проект на участке в сосновом бору, с подсветкой для дорожек, привлекательными валунами и настоящим декоративным каскадным ручьем-водопадом выглядит удивительно красиво и идеально подходит для умеренного и холодного климата. Автор проекта – архитектор Дмитрий Кругляк, он прекрасно справился с задачей объединения реального пейзажа и декоративных ландшафтных элементов.
Самым позитивным решением для семейного загородного дома может оказаться идея о ярком средиземноморском внутреннем дворике с крытой галереей, мощеной площадкой и маленьким бассейном. Ваши дети оценят атмосферу, похожую на лучшие отели Турции или Испании!
Этот просто фантастический рокарий, созданный на основе потрясающе красивых камней, хвойных и почвопокровных растений и подсветки, еще и является… палисадником! Присмотревшись, вы можете увидеть главную дорожку по камням по направлению к дому от улицы!
Декоративный футуристический сад можно сделать с помощью множества различных примеров, в том числе встроенных модулей, интегрированной подсветки, необычных биологических форм, вертикального озеленения и других деталей. Главное, что делает футуристичный сад – это развлекает, принося атмосферу интересного места для жизни или детских игр.
Альпийские поляны выглядят особенно красиво летом, когда разноцветные ковры из цветущих трав покрывают их раз за разом каждые две-три недели. Переливающиеся оттенки, фантастические виды на горы и ущелья делают в швейцарском ландшафтном дизайне особенно популярным стиль минимализм.
Современный пейзажный сад выглядит так, будто он является частью проекта виллы, дополняет его, заходит в его границы и в то же время приглашает к себе. Современный пейзажный сад с технологичной начинкой, как на фотографии выше, стоит дорого, но выглядит просто фантастично.
Даже самый маленький садик способен в корне изменить вашу жизнь, если плотно впишется в ваше расписание или образ жизни. Свежий воздух улучшает качество наших будней, позволяет проводить больше времени с семьей и является прекрасной причиной собрать всех друзей вместе на барбекю!
Лагуна при коттедже – бассейн с особенным дизайном, подсветкой, ландшафтным проектом и красивыми эффектами – может быть идеальным подарком вашему дому в этом сезоне! Удивите родных, заказав проект и создав им настоящую сказку на заднем дворике, в которую каждый день смогут в прямом и переносном смысле окунаться ваши дети и внуки!
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