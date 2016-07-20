​Простой проект маленького дома в 110 метров

Сегодня компактный дом для многих гораздо предпочтительнее трехкомнатной квартиры. Небольшой, стильный, современный, с приятными плюсами – садом, панорамным остеклением и планировкой вашей мечты. Такой дом кажется идеальной заменой жилью в городе.
Архитекторы из фирмы Musterhaus LUXHAUS реализуют проекты современных домов в стиле модерн по всей Германии. Площадь в 110 кв. метров, две спальни и две полноценные ванные комнаты смотрятся очень презентабельно!
Маленький дом – это миллион бытовых задач в планировании, которые нужно решить лаконично – так, чтобы коттедж оставался стильным, аккуратным и выглядел современно. Конечно же, успех этого проекта очевиден, но все же не стоит недооценивать огромный пласт работ, который был проделан для того, чтобы воплотить его в жизнь.
Среди идей, которые мы можем рассмотреть на фотографии выше, стоит выделить декоративный металлический навес от солнца, стильную террасу, обрамляющую дом с системой водостока возле панорамного остекления, и сам модуль панорамного остекления, где верхние и нижние рамы невидимы за счет дизайнерского решения, отчего окна смотрятся еще больше.
На первом этаже мы найдем кухню-гостиную площадью 35 кв. метров, спальню площадью 14 кв. метров и ванную комнату площадью 4,5 кв. метра. На втором этаже – спальню в 15 метров и ванную в 12 метров, а также гардеробную в холле с выходом на балкон площадью 13 кв. метров. Всего в доме две спальни и две ванные комнаты.
Совмещенные прихожая, кухня, столовая и гостиная смотрятся очень позитивно. К нежной бежево-серой гамме здесь был добавлен яркий бирюзовый оттенок, создающий приятную атмосферу солнечного дня на берегу моря.
Панорамное остекление в гостиной насколько обширно, а планировка настолько эргономична, что данный модуль угловых окон «работает» и на зону столовой и даже отлично виден из кухни, создавая практически на всей площади первого этажа атмосферу пентхауса.
Кухня в нише кажется маленькой и компактной за счет специальных встроенных в стену модулей, которые на самом деле продолжаются и в стене. Здесь духовка и кофемашина являются частью не только технологичной начинки, но и дизайн проекта.
Удобная барная стойка расположена рядом, имеет подсветку и по дизайну идентична фасадам самого гарнитура. Покупка нового, полноценного и мульти-функционального современного комплекта мебели для кухни решает 50% проблем быта.
Удивительно, но то, что вы видели на фотографиях выше, висящее над барной стойкой является не светильником, а вытяжкой для кухонной стеклокерамической плиты. Раковина здесь тоже необычная – интегрированная со столешницей, а открытые полки в средней части гарнитура слева от окна являются не только дизайнерским, но еще и очень удобным местом для мелочей, которые постоянно в использовании.
На заднем плане просматривается лестничный холл и прихожая. Здесь под лестницей место используется для хранения бытовых вещей – пылесоса, сменных полотенец для гостевой туалетной комнаты и других деталей.
Шикарная идея в дизайне этой кухни выражается в полном отсутствии ножек у гарнитура – они не просто невидимы, а действительно не нужны. Часть гарнитура держится на стене, часть – на ножке барной стойки.
В дизайне главной спальни был использован трюфельный оттенок для акцентной стены и геометричная подсветка. Рядом – уголок для собаки, позволяющий ей чувствовать себя комфортно.
Всего в доме мы найдем две спальни и две ванные комнаты, площадь которых вас приятно удивит. А еще на втором этаже есть балкон со стеклянными перилами, отлично подходящий для отдыха.
Шикарная ванная комната на первом этаже выглядит фантастически современно благодаря использованной дизайнерской сантехнике и мебели в футуристично-биологичном стиле. Здесь серая цветовая гамма является идеальным фоном для практичного интерьера.
При второй спальне на втором этаже мы найдем еще одну ванную комнату с тем же набором – душевая, унитаз с биде и раковина здесь выбраны в соответствии с общей концепцией ультра-современного проекта.
Фасад со стороны заднего дворика выглядит не менее лаконично, чем парадный. На первом этаже мы найдем модуль со спальней и ванной комнатой, на втором – окна спальни (слева) и ванной комнаты (справа).
За фотографии этого потрясающего дома – практически наглядного пособия по тому, как спланировать коттедж мечты в стиле модерн – мы благодарны талантливым и исключительно профессиональным фотографам homify из студии LOPEZ-FOTODESIGN. Их работа вдохновляет и помогает нам поближе рассмотреть столь красивые дома, построенные в Германии.
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