​Простой проект маленького дома в 110 метров

Маленький дом – это миллион бытовых задач в планировании, которые нужно решить лаконично – так, чтобы коттедж оставался стильным, аккуратным и выглядел современно. Конечно же, успех этого проекта очевиден, но все же не стоит недооценивать огромный пласт работ, который был проделан для того, чтобы воплотить его в жизнь.

Среди идей, которые мы можем рассмотреть на фотографии выше, стоит выделить декоративный металлический навес от солнца, стильную террасу, обрамляющую дом с системой водостока возле панорамного остекления, и сам модуль панорамного остекления, где верхние и нижние рамы невидимы за счет дизайнерского решения, отчего окна смотрятся еще больше.

На первом этаже мы найдем кухню-гостиную площадью 35 кв. метров, спальню площадью 14 кв. метров и ванную комнату площадью 4,5 кв. метра. На втором этаже – спальню в 15 метров и ванную в 12 метров, а также гардеробную в холле с выходом на балкон площадью 13 кв. метров. Всего в доме две спальни и две ванные комнаты.