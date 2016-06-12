До и После: Из руин в современный коттедж!

Вы когда-нибудь проезжали мимо старых развалин? Домов, которые, казалось бы, уже никогда не будут жилыми? Тогда вы знаете, насколько удивительным было бы реконструировать такой дом, вдохнуть в него новую жизнь и сделать приличным местом для жизни.

Посмотрим вместе, что для этого нужно, и как архитекторы из студии EURL CYRIL DULAU ARCHITECTE добились успешного результата благодаря технологиям и инновациям.