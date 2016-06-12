До и После: Из руин в современный коттедж!

Вы когда-нибудь проезжали мимо старых развалин? Домов, которые, казалось бы, уже никогда не будут жилыми? Тогда вы знаете, насколько удивительным было бы реконструировать такой дом, вдохнуть в него новую жизнь и сделать приличным местом для жизни.
Посмотрим вместе, что для этого нужно, и как архитекторы из студии EURL CYRIL DULAU ARCHITECTE добились успешного результата благодаря технологиям и инновациям.
Как вы можете видеть на фотографии выше, комплекс состоит из дома (слева) и сарая (справа). Оба эти здания нуждались в капитальном ремонте, реконструкции и новых решениях. У сарая решено было убрать второй этаж, оставив только первый, с кирпичными стенами, а в общем проект стал единым – оба модуля будут совмещены с помощью коридора.
Итак, что же поменялось в этом доме? Утепление стен, новая система отопления, новая кровля, окна и двери, а также дизайн интерьера с современной мебелью и техникой стали главными этапами преображения разрушенного дома. На этой фотографии вы видите зону дома с кабинетом главы семьи – фотографию интерьера этого помещения вы увидите в конце статьи.
Где-то несущие стены приходилось реставрировать более капитально, но в 99% случаев они просто утеплялись и штукатурились. При реконструкции старого дома архитекторы могут посоветовать вам создать новую систему отопления на основе теплового насоса и «теплого пола». Данная система снизит затраты на отопление в целом, очень удобна и при этом позволяет с легкостью организовать панорамное остекление в пол в самом эстетичном формате.
С этой стороны видно, что любой прохожий мог посчитать этот домик не более, чем обычным сараем, который не используется уже многие годы. Но не все было потеряно! Новый владелец и архитектор нашли способы и идеи, позволяющие, сохраняя аутентичность постройки, сделать ее современной.
Сейчас вы смотрите именно на ту часть дома, что была показана на фотографии выше. Удивительно! Доказать это нам поможет крыша соседнего здания, которую видно за этим домом на обеих фотографиях.
Главная особенность этого сарая, который имеет общую стену с соседним домом и на самом деле в прошлом являвшийся частью большого поместья – планировка. На фотографии выше вы можете видеть вытянутую форму дома, глубина которого – всего лишь одна небольшая комната шириной около 3,5 метров!
Такие комнаты расположены на первом и втором этажах. Внизу это гостиная, кухня и столовая, наверху – спальни и ванные комнаты.
Столь необычная форма дома использована архитектором в современном формате открытой планировки. Так, кухня получила нишу для гарнитура и кухонный остров, а гостиная открытого типа очень удобна не только для просмотра TV, но и для семейных развлечений с маленьким детьми.
Если вы вспомните, что данный дом состоит из двух частей (левой двухэтажной и правой одноэтажной), то поймете, что кабинет находится именно в маленькой правой части здания. Здесь после капитального ремонта комната не имеет чердачных перекрытий и потому радует высокими потолками.
На заднем плане мы видим лестницу. Если свернуть налево мы сразу попадем на кухню с островом, а далее – в столовую и гостиную. Если свернуть направо и пройти по коридору, то мы попадаем в прихожую со встроенным шкафом и найдем рядом гостевую туалетную комнату.
А пройдя по лестнице наверх, мы попадем на второй этаже, где расположены две спальни и ванная комната.
Далее на homify:
— Красивые проекты веранд для дома;