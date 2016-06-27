​До и После: Из типовой квартиры в двухуровневую

Встроенная подсветка на потолке и на декоративной панели лофта снизу позволяет вечером создать более привлекательную и эффектную атмосферу. Создание второго этажа всегда требует особенной дизайнерской подсветки, иначе он будет казаться темным уголком посреди гостиной с высокими потолками.

Очень важно создать ощущение целостности образа, потому лофтовое пространство не должно в дизайне выделятся какими-либо элементами (например, ярким цветом древесины, который вы используете для его сооружения). Правда, контрастные дизайнерские решения вполне возможны – для их создания вам следует обратиться к дизайнеру интерьера или архитектору.

Создание второго этажа с тяжелой несущей конструкцией должно пройти проверку государственными службами, нужно получить специальное разрешение на ее монтаж.

Если вы используете чердачное пространство над вашей квартирой, вам также следует обратиться к легализации собственных действий. Иногда данная территория является лично вашей – особенно в малоквартирных комплексах, где отсутствуют лифты, в других случаях площадь является общей и ее либо невозможно выкупить по закону, либо возможно, но для этого вам придется постараться.

Чердачное помещение в малоквартирных домах практически всегда не используется. Если вы оборудуете его для своей квартиры, возможно, другие ваши соседи тоже захотят продолжить вашу затею. Важно обратить внимание на утепление кровли и стен, проверить, как будет действовать отопление в новых условиях, аккуратно провести электричество и обязательно – не начинать никакие работы до получения легализации проекта, иначе, возможно, вам придется все приводить в первозданный вид за свой счет.

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