​До и После: Из типовой квартиры в двухуровневую

Знали ли вы, что чердачное помещение в малоквартирном доме может быть преобразовано во второй уровень вашей квартиры? Такой микро-лофт создала студия Ideeaa- для молодой семьи. В основе концепта лежало понятие о простоте современности и минимализме, дизайнер интерьера ни на каплю не отошел от лаконичности в оформлении и создал микро-лофт, полный солнца и света.
Стандартное состояние обычной квартиры, которая не ремонтировалась более 15-ти лет, в Южной Корее выглядит именно так. Здесь требовался не просто ремонт, а свежий взгляд на оттенки, материалы, тип встраиваемой мебели.
В квартире есть еще две спальни и ванная комната, которые доступны из коридора слева. Современная планировка дома уже позволила не сносить стену между прихожей, кухней и гостиной – они являются единым помещением, отлично освещенным и просторным.
Теперь наверху образовалось свободное пространство для детских игр и игрушки не будут разбросаны по всей гостиной и детской. На таком этаже можно организовать кабинет, студию йоги, гардеробную, уголок для домашнего питомца (кошки любят высоту, собаки – не все).
Только посмотрите, как хорошо наверху коту – отсюда видна гостиная, вся площадка в его распоряжении, здесь тихо и тепло. Обратите внимание, что высота потолка в гостиной также изменилась, это чуть менее заметно, так как здесь уже находится скат крыши.
В ходе перепланировки в гостиной были установлены новые двери-слайдеры с выходом на балкон – теперь гостиную заливает солнечный свет даже в пасмурную погоду. Минимализм в оформлении гостиной определяется азиатской традицией, а также экономией бюджета.
Современная отделка подразумевает оштукатуренные стены, покрашенные в белый новые окна, потолки с подсветкой, ламинат на полу, новые плинтусы и двери с обрамлением. Такая квартира смотрится больше даже без перепланировки.
Встроенная подсветка на потолке и на декоративной панели лофта снизу позволяет вечером создать более привлекательную и эффектную атмосферу. Создание второго этажа всегда требует особенной дизайнерской подсветки, иначе он будет казаться темным уголком посреди гостиной с высокими потолками.
Очень важно создать ощущение целостности образа, потому лофтовое пространство не должно в дизайне выделятся какими-либо элементами (например, ярким цветом древесины, который вы используете для его сооружения). Правда, контрастные дизайнерские решения вполне возможны – для их создания вам следует обратиться к дизайнеру интерьера или архитектору.
Создание второго этажа с тяжелой несущей конструкцией должно пройти проверку государственными службами, нужно получить специальное разрешение на ее монтаж.
Если вы используете чердачное пространство над вашей квартирой, вам также следует обратиться к легализации собственных действий. Иногда данная территория является лично вашей – особенно в малоквартирных комплексах, где отсутствуют лифты, в других случаях площадь является общей и ее либо невозможно выкупить по закону, либо возможно, но для этого вам придется постараться.
Чердачное помещение в малоквартирных домах практически всегда не используется. Если вы оборудуете его для своей квартиры, возможно, другие ваши соседи тоже захотят продолжить вашу затею. Важно обратить внимание на утепление кровли и стен, проверить, как будет действовать отопление в новых условиях, аккуратно провести электричество и обязательно – не начинать никакие работы до получения легализации проекта, иначе, возможно, вам придется все приводить в первозданный вид за свой счет.
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