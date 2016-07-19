Американский коттедж за 4,7 млн

В этой статье на примере очень красивого проекта коттеджа в американском стиле мы расскажем вам о том, почему пригород в США так красив и как он добился таких результатов.
Студия YÜCEL PARTNERS спроектировала данный дом для реализации на территории Турции, где климатические, экономические и культурные условия идеально подходят для реализации проектов в американском стиле. Здесь сухой, теплый климат, множество крупных городов расположены на побережье, почти всегда солнечная погода, что идеально для светлых, почти идиллических тонов в дизайне фасада и интерьера и подходящий средний размер одной семьи (4-5 человек).
В данном случае мы видим коттедж, созданный в фермерском стиле. Отличительными особенностями данного подхода в частной архитектуре являются наличие большой веранды, которая будто опоясывает дом, асимметричные поэтажный план и фасады, небольшие выступы и эркеры, а также мансардное расположение спален на втором этаже.
В оригинальном варианте с веранды можно было осмотреть свои кукурузные поля и владения, веранды часто продолжались и на втором этаже, а асимметричность возникла благодаря постоянным пристройкам в связи с ростом потребностей семьи.
В США сохранились дома от 1750 года, построенные в фермерском стиле. Но большинству из них около 100 лет (1900-20-ые годы), они имеют формат строительства на деревянном сборном каркасе и отделку сайдингом. Во второй половине прошлого века фермерские дома прекратили строиться из-за уменьшения количества фермерских угодий в пользу больших сельскохозяйственных предприятий, поэтому данный стиль уже скоро можно будет назвать историческим.
В среднем американский коттедж имеет 3-4 спальни, отдельную гостиную на первом этаже, столовую и кухню при ней. Даже в самых бюджетных проектах лестничные холлы просторнее, чем мы привыкли видеть, и почти всегда есть цокольный этаж.
Важной особенностью является и отделка коттеджа – чаще всего используются белые, светло-бежевые, бежевые, пастельные голубые, розовые и нежно-желтые оттенки. Правда, в северных штатах популярны и серовато-оливковые дома. В дизайне фасадов редко практикуются эффектные приемы и излишества, но очень распространены большие веранды с красивыми колоннами, которые начинаются от крыльца, ставни на окнах, большие парадные двери с обрамлением из стекла и красивый декор парадной зоны.
Американский пригород – это аккуратный поселок, за которым трепетно ухаживают во всех отношениях и на протяжении всей жизни. Здесь чисто, как в Раю, все заборы покрашены, все кусты пострижены, а розы бьют рекорды по яркости раскраски. В такой поселок вкладывается много средств, и это определяет его облик.
Американский пригород основан на постоянном поддержании идеального внешнего вида каждого элемента, поэтому он выглядит столь прекрасным – в нем чувствуется забота и участие, а также семейное благополучие. Соседские барбекю, совместные детские праздники, общий детский сад, а иногда и бассейн или ближайший ресторан сближают соседей, позволяя разнообразить семейный досуг.
Американский коттедж хорош и планировкой, которая, правда, не всегда подходит под пригород в некоторых странах. Он рассчитан на узкие, вытянутые участки, без забора, с определенным ландшафтным проектом – газон с несколькими клумбами и большой размер палисадника.
Расстояние от дороги до дома, а также наличие забора влияет на облик дома больше, чем кажется на первый взгляд. Американский пригород основан на просторе, лаконичности, простоте и открытости. И только если вы согласитесь учесть все нюансы такого образа жизни, вам следует задуматься о реализации подобного проекта.
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