Американский коттедж за 4,7 млн

В этой статье на примере очень красивого проекта коттеджа в американском стиле мы расскажем вам о том, почему пригород в США так красив и как он добился таких результатов.

Студия YÜCEL PARTNERS спроектировала данный дом для реализации на территории Турции, где климатические, экономические и культурные условия идеально подходят для реализации проектов в американском стиле. Здесь сухой, теплый климат, множество крупных городов расположены на побережье, почти всегда солнечная погода, что идеально для светлых, почти идиллических тонов в дизайне фасада и интерьера и подходящий средний размер одной семьи (4-5 человек).