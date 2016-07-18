TOP-15 современных турецких коттеджей

Специально для вас мы сделали подборку из 15 самых популярных коттеджей на homify Турция и решили показать их вам в самом лучшем свете. Все эти проекты реализованы в пределах данной страны – в Стамбуле, Анкаре, Анталии и других местах. Каждый из них по-своему оригинален и представляет особенный образ жизни, который может быть и у вас, если вы решитесь на строительство в определенном стиле!

Эти дома хороши еще и своим расположением: некоторые находятся на природе, но вблизи большого города, другие – на побережье Мраморного или Средиземного моря. Теплый климат Турции вместе с прекрасной, позитивной культурой, красотами природы и, во многих крупных городах, европейским образом жизни притягивает множество эмигрантов из других стран, в том числе и из Великобритании, России и Украины.