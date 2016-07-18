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TOP-15 современных турецких коттеджей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Дома в стиле модерн
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Специально для вас мы сделали подборку из 15 самых популярных коттеджей на homify Турция и решили показать их вам в самом лучшем свете. Все эти проекты реализованы в пределах данной страны – в Стамбуле, Анкаре, Анталии и других местах. Каждый из них по-своему оригинален и представляет особенный образ жизни, который может быть и у вас, если вы решитесь на строительство в определенном стиле!

Эти дома хороши еще и своим расположением: некоторые находятся на природе, но вблизи большого города, другие – на побережье Мраморного или Средиземного моря. Теплый климат Турции вместе с прекрасной, позитивной культурой, красотами природы и, во многих крупных городах, европейским образом жизни притягивает множество эмигрантов из других стран, в том числе и из Великобритании, России и Украины.

​В стиле США

Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners Дома в стиле кантри Кирпичи Белый
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Американский облик коттеджа – это не просто картинка из голливудского фильма, а образ жизни, проверенный, удобный, практичный и очень подходящий для современного времени.

Стильный и современный

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Гараж в стиле модерн
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

Этот коттедж создан специально для рельефного участка и тоже соответствует американскому стилю жизни. Светлые приглушенные оттенки, белые окна с расстекловкой и идеальный газон на палисаднике перед домом – хороший выбор для загородного дома!

​Греческая классика снова в моде

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Этот шикарный классический коттедж вызывает исключительно позитивные чувства . Эстетика Греции настолько вдохновляющая и эстетичная, что нравится большинству в практически любом контексте. А теперь представьте, что этот дом еще и расположен действительно возле моря – не мечта ли?

Уютный домик в горах

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Дома в стиле модерн
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Этот изумительный домик в горах выдержан в природной цветовой гамме и идеально подходит под атмосферу местного климата. Зимой в Турции может почти целую неделю лить дождь, и в горах и лесах в такие моменты царит особенное настроение, будто вы находитесь на краю земли. Иметь дом или квартиру в такой местности – одно удовольствие.

Коттедж в открытом поселке

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Дома в стиле модерн
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Шикарный поселок открытого типа – без заборов, с большим набором общественных площадок (игровых, спортивных, для отдыха и прогулок) – это прекрасная возможность вырастить детей в лучшем мире.

Традиционный дом в пригороде

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Дома в стиле модерн
Nurettin Üçok İnşaat

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Коттедж, построенный в согласии с традиционным приемами, но в современном стиле, в Турции выглядит именно так! Отделка основана на камне и древесине, что делает такой дом особенно атмосферным.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ранчо в степях под Анкарой

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Это потрясающее ранчо в современном турецком стиле выглядит очень стильным решением для жизни вне города. Оно – гордость для любого семьянина и особенно – для турецкого.

​Голливудский коттедж для семьи

Villa Dekorasyonu A'dan Z'ye , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Дома в стиле минимализм
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

А на этой вилле мы нашли практически голливудский рамах, она может похвастаться безрамным панорамным остеклением (а точнее – с незаметными рамами), шикарной планировкой и пейзажным видом с холма.

Стильное решение

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один прекрасный пример турецкой загородной архитектуры имеет панорамное остекление для салона, черепичную крышу и стильные серые фасады.

​Эклектичное смешение традиций

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Дома в стиле модерн
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Смешение традиций в турецкой загородной архитектуре более, чем популярно. Актуальное сочетание американского, турецкого, французского и английского образа жизни здесь рождают новую международную мечту о высоком качестве жизни в целом!

​Шикарная вилла на скалах

Villa Dragos, Emrah Yasuk Emrah Yasuk Дома в стиле модерн
Emrah Yasuk

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

На побережье Эгейского и Средиземного морей вы найдете прекрасные городки, улицы в которых очень часто заходят и на стоящие рядом холмы и горы, открывая потрясающие панорамные виды. Эта вилла относится именно к таким и смотрится очень красиво со своей современной эклектичной отделкой.

​Бюджетный деревянный дом

AHŞAP EV - KÜTÜK EV - AĞAÇ EV, SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA Дома в стиле кантри
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA

SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA

Этот небольшой деревянный дом находится в холмистой местности, недалеко от моря, в краю сосновых лесов. Здесь спокойно и тихо, красиво и очень атмосферно во время закатов. Дом расположен в ближайшем пригороде Стамбула, поэтому добраться на работу не составит труда.

​Коттедж в открытом поселке

Tulya Evleri, Tulya Evleri Tulya Evleri Дома в стиле модерн
Tulya Evleri

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Шикарный поселок открытого типа – без заборов, с большим набором общественных площадок (игровых, спортивных, для отдыха и прогулок) – это прекрасная возможность вырастить детей в лучшем мире.

​Футуристичная сказка для успешной семьи

BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects Дома в стиле модерн
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Этот роскошной коттедж оформлен в стиле модерн и имеет потрясающий формат панорамного остекления и шикарный бассейн с просторными мощеными террасами. Настоящая сказка для жизни в теплом климате!

​Дом как царство

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой турецкий дом больше похож на мечеть, греческую церковь или просто настоящий дворец! Построить такой в арабском стиле можно и в условиях умеренного или даже холодного климата, если вы пожелаете.

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