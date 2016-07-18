TOP-15 современных турецких коттеджей

Специально для вас мы сделали подборку из 15 самых популярных коттеджей на homify Турция и решили показать их вам в самом лучшем свете. Все эти проекты реализованы в пределах данной страны – в Стамбуле, Анкаре, Анталии и других местах. Каждый из них по-своему оригинален и представляет особенный образ жизни, который может быть и у вас, если вы решитесь на строительство в определенном стиле!
Эти дома хороши еще и своим расположением: некоторые находятся на природе, но вблизи большого города, другие – на побережье Мраморного или Средиземного моря. Теплый климат Турции вместе с прекрасной, позитивной культурой, красотами природы и, во многих крупных городах, европейским образом жизни притягивает множество эмигрантов из других стран, в том числе и из Великобритании, России и Украины.
Американский облик коттеджа – это не просто картинка из голливудского фильма, а образ жизни, проверенный, удобный, практичный и очень подходящий для современного времени.
Этот коттедж создан специально для рельефного участка и тоже соответствует американскому стилю жизни. Светлые приглушенные оттенки, белые окна с расстекловкой и идеальный газон на палисаднике перед домом – хороший выбор для загородного дома!
Этот шикарный классический коттедж вызывает исключительно позитивные чувства . Эстетика Греции настолько вдохновляющая и эстетичная, что нравится большинству в практически любом контексте. А теперь представьте, что этот дом еще и расположен действительно возле моря – не мечта ли?
Этот изумительный домик в горах выдержан в природной цветовой гамме и идеально подходит под атмосферу местного климата. Зимой в Турции может почти целую неделю лить дождь, и в горах и лесах в такие моменты царит особенное настроение, будто вы находитесь на краю земли. Иметь дом или квартиру в такой местности – одно удовольствие.
Шикарный поселок открытого типа – без заборов, с большим набором общественных площадок (игровых, спортивных, для отдыха и прогулок) – это прекрасная возможность вырастить детей в лучшем мире.
Коттедж, построенный в согласии с традиционным приемами, но в современном стиле, в Турции выглядит именно так! Отделка основана на камне и древесине, что делает такой дом особенно атмосферным.
Это потрясающее ранчо в современном турецком стиле выглядит очень стильным решением для жизни вне города. Оно – гордость для любого семьянина и особенно – для турецкого.
А на этой вилле мы нашли практически голливудский рамах, она может похвастаться безрамным панорамным остеклением (а точнее – с незаметными рамами), шикарной планировкой и пейзажным видом с холма.
Еще один прекрасный пример турецкой загородной архитектуры имеет панорамное остекление для салона, черепичную крышу и стильные серые фасады.
Смешение традиций в турецкой загородной архитектуре более, чем популярно. Актуальное сочетание американского, турецкого, французского и английского образа жизни здесь рождают новую международную мечту о высоком качестве жизни в целом!
На побережье Эгейского и Средиземного морей вы найдете прекрасные городки, улицы в которых очень часто заходят и на стоящие рядом холмы и горы, открывая потрясающие панорамные виды. Эта вилла относится именно к таким и смотрится очень красиво со своей современной эклектичной отделкой.
Этот небольшой деревянный дом находится в холмистой местности, недалеко от моря, в краю сосновых лесов. Здесь спокойно и тихо, красиво и очень атмосферно во время закатов. Дом расположен в ближайшем пригороде Стамбула, поэтому добраться на работу не составит труда.
Шикарный поселок открытого типа – без заборов, с большим набором общественных площадок (игровых, спортивных, для отдыха и прогулок) – это прекрасная возможность вырастить детей в лучшем мире.
Этот роскошной коттедж оформлен в стиле модерн и имеет потрясающий формат панорамного остекления и шикарный бассейн с просторными мощеными террасами. Настоящая сказка для жизни в теплом климате!
Такой турецкий дом больше похож на мечеть, греческую церковь или просто настоящий дворец! Построить такой в арабском стиле можно и в условиях умеренного или даже холодного климата, если вы пожелаете.
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