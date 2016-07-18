До и После: Из старой дачи в коттедж!

У вас есть дача? Так почему бы не сделать из нее коттедж?! Посмотрите на этот проект от студии ESTUDIO ZP и убедитесь в том, что это более, чем возможно!
Преображение этого старого кирпичного дома с простейшей односкатной крышей и на маленьком участке вдохновит кого угодно на мечты о том, чтобы из своей маленькой дачи сделать коттедж, в котором можно жить на пенсии, или как альтернативу съемной квартире в городе.
Так, владельцы решили пристроить к дому новые комнаты на основе ленточного фундамента и кладки из керамических блоков. Стройка велась опытными профессионалами с точными замерами и аккуратной работой.
Площадь этой дачи вместе с большой террасой равнялась 40 кв. метров до того, как с ней начали что-либо делать. Достаточно внушительный объем все-таки был недостаточен для того, чтобы организовать жизнь семьи, ведь дом не отапливался, а веранда занимала треть дома и была почти непригодна для жизни.
Старая веранда имела площадь более 13 кв. метров и выглядела почти устрашающе! Обычная дача явно нуждалась в ремонте и новом облике!
Шикарная новая кухня имеет площадью около 10 кв. метров без учета столовой, которая занимает еще около 10 кв. метров площади! Кухня реализована в современном формате с барной стойкой и открытым планом – из нее можно попасть в столовую и гостиную за две секунды.
Стильная столовая имеет двери-слайдеры с выходом в сад, отделку пола глянцевой керамической плиткой (такой же, как на кухне и в гостиной), стильные серые стены и белые чердачные перекрытия из натурального дерева.
Рядом со столовой находится и гостиная, оформленная с легким налетом стиля коастал и прованса. Здесь ощущается атмосфера провинциальной жизни у моря или просто в красивом заповедном месте!
Эта дача площадью 40 кв. метров ранее располагала верандой (13 кв. метров), двумя спальнями (7 и 12 кв. метров) и ванной комнатой (5 кв. метров). Еще 3 кв. метра оставалось на коридор. Габариты дома – 7 на 5,5 метров.
После того, как дом пережил реконструкцию и обрел пристройку, его площадь увеличилась с 40 до 75 кв. метров! Главная спальня и ванная комната остались на прежнем месте. Маленькая спальня превратилась в кладовую-гардеробную. В пристройке разместилась еще одна спальня и кухня-гостиная открытого плана.
Так, с общей площадью 75 кв. метров на этой даче теперь могут жить 3-4 человека с удобствами современного коттеджа! Две спальни, просторная ванная комната, гостиная и столовая в отдельных удобных нишах и гардероб позволяют радоваться жизнью на природе!
Отопление было реализовано на основе теплового насоса и системы «теплого пола». Остекление во многих местах было расширено, а в столовой были установлены двери-слайдеры с выходом на террасу.
Реконструкция обычной дачи и преобразование ее в коттедж, конечно же, требует времени и средств. Вам нужно будет утеплить стены, реализовать пристройку, создать новую кровлю, провести недостающие коммуникации и систему отопления. Обычно от дачи до маленького коттеджа вас отделяет сумма в 1,5 млн рублей, но при желании за счет самостоятельной стройки ее можно сократить на 20-50%. Правда, стоит учесть, что только система отопления и кровля займет у вас минимум 500 тыс. рублей, а утепление и новые окна и двери – еще более 100 тыс. рублей.
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