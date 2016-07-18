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До и После: Из старой дачи в коттедж!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Столовая комната в колониальном стиле Кирпичи Оранжевый
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У вас есть дача? Так почему бы не сделать из нее коттедж?! Посмотрите на этот проект от студии ESTUDIO ZP и убедитесь в том, что это более, чем возможно!

Преображение этого старого кирпичного дома с простейшей односкатной крышей и на маленьком участке вдохновит кого угодно на мечты о том, чтобы из своей маленькой дачи сделать коттедж, в котором можно жить на пенсии, или как альтернативу съемной квартире в городе.

​В процессе стройки

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Стены и пол в классическом стиле Кирпичи Бежевый
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Так, владельцы решили пристроить к дому новые комнаты на основе ленточного фундамента и кладки из керамических блоков. Стройка велась опытными профессионалами с точными замерами и аккуратной работой.

​До: обычная дача

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Дома в колониальном стиле Кирпичи Белый
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Площадь этой дачи вместе с большой террасой равнялась 40 кв. метров до того, как с ней начали что-либо делать. Достаточно внушительный объем все-таки был недостаточен для того, чтобы организовать жизнь семьи, ведь дом не отапливался, а веранда занимала треть дома и была почти непригодна для жизни.

​До: веранда

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Столовая комната в колониальном стиле Кирпичи Оранжевый
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Старая веранда имела площадь более 13 кв. метров и выглядела почти устрашающе! Обычная дача явно нуждалась в ремонте и новом облике!

​После: новая кухня!

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Кухня в классическом стиле Белый
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Шикарная новая кухня имеет площадью около 10 кв. метров без учета столовой, которая занимает еще около 10 кв. метров площади! Кухня реализована в современном формате с барной стойкой и открытым планом – из нее можно попасть в столовую и гостиную за две секунды.

​После: столовая

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Столовая комната в классическом стиле
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Стильная столовая имеет двери-слайдеры с выходом в сад, отделку пола глянцевой керамической плиткой (такой же, как на кухне и в гостиной), стильные серые стены и белые чердачные перекрытия из натурального дерева.

​После: гостиная

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Рядом со столовой находится и гостиная, оформленная с легким налетом стиля коастал и прованса. Здесь ощущается атмосфера провинциальной жизни у моря или просто в красивом заповедном месте!

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​До: планировка

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

Эта дача площадью 40 кв. метров ранее располагала верандой (13 кв. метров), двумя спальнями (7 и 12 кв. метров) и ванной комнатой (5 кв. метров). Еще 3 кв. метра оставалось на коридор. Габариты дома – 7 на 5,5 метров.

​После: планировка

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

После того, как дом пережил реконструкцию и обрел пристройку, его площадь увеличилась с 40 до 75 кв. метров! Главная спальня и ванная комната остались на прежнем месте. Маленькая спальня превратилась в кладовую-гардеробную. В пристройке разместилась еще одна спальня и кухня-гостиная открытого плана.

Так, с общей площадью 75 кв. метров на этой даче теперь могут жить 3-4 человека с удобствами современного коттеджа! Две спальни, просторная ванная комната, гостиная и столовая в отдельных удобных нишах и гардероб позволяют радоваться жизнью на природе!

Отопление было реализовано на основе теплового насоса и системы «теплого пола». Остекление во многих местах было расширено, а в столовой были установлены двери-слайдеры с выходом на террасу.

Реконструкция обычной дачи и преобразование ее в коттедж, конечно же, требует времени и средств. Вам нужно будет утеплить стены, реализовать пристройку, создать новую кровлю, провести недостающие коммуникации и систему отопления. Обычно от дачи до маленького коттеджа вас отделяет сумма в 1,5 млн рублей, но при желании за счет самостоятельной стройки ее можно сократить на 20-50%. Правда, стоит учесть, что только система отопления и кровля займет у вас минимум 500 тыс. рублей, а утепление и новые окна и двери – еще более 100 тыс. рублей.

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