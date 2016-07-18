До и После: Из старой дачи в коттедж!

После того, как дом пережил реконструкцию и обрел пристройку, его площадь увеличилась с 40 до 75 кв. метров! Главная спальня и ванная комната остались на прежнем месте. Маленькая спальня превратилась в кладовую-гардеробную. В пристройке разместилась еще одна спальня и кухня-гостиная открытого плана.

Так, с общей площадью 75 кв. метров на этой даче теперь могут жить 3-4 человека с удобствами современного коттеджа! Две спальни, просторная ванная комната, гостиная и столовая в отдельных удобных нишах и гардероб позволяют радоваться жизнью на природе!

Отопление было реализовано на основе теплового насоса и системы «теплого пола». Остекление во многих местах было расширено, а в столовой были установлены двери-слайдеры с выходом на террасу.

Реконструкция обычной дачи и преобразование ее в коттедж, конечно же, требует времени и средств. Вам нужно будет утеплить стены, реализовать пристройку, создать новую кровлю, провести недостающие коммуникации и систему отопления. Обычно от дачи до маленького коттеджа вас отделяет сумма в 1,5 млн рублей, но при желании за счет самостоятельной стройки ее можно сократить на 20-50%. Правда, стоит учесть, что только система отопления и кровля займет у вас минимум 500 тыс. рублей, а утепление и новые окна и двери – еще более 100 тыс. рублей.

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