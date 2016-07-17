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10 идеальных семейных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Дома в стиле модерн
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Каким должен быть идеальный семейный дом? Рассчитанный на ваш бюджет, современный и практичный, удобный в уборке и легкий в эксплуатации! Кроме того, он должен иметь современную систему отопления, которая бы экономила ваши средства (например, тепловой насос и система «теплого пола»), большие окна, быть для вас атмосферным местом для отдыха и жизни и иметь дизайн интерьеров, который бы вам понравился.

В зависимости от такого, какое прилагательное в этом списке для вас самое главное, вы можете выбрать для себя проект дома вашей мечты в подборке ниже.

​Ультра-бюджетный

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Дома в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Бюджетные проекты для многих из нас наиболее интересны, ведь они представляют собой реальную возможность воплотить идеи в собственном коттедже, который многие строят осторожно и скромно.

Тем не менее, даже маленький коттедж, созданный в гармонии, на основе приятных разговоров и упорной работы каждого члена семьи, может стать вашим настоящим Домом!

​Мульти-функциональный

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Этот потрясающий проект современного коттеджа нельзя назвать исключительно бюджетным, но, не выходя за рамки доступного проекта, он имеет шикарное остекление в гостиной, террасы и потрясающе оформленную зону отдыха у бассейна.

​Атмосферный и традиционный

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Голландские проекты для многих выглядят просто сказочными. Они настолько атмосферны, традиционны и аристократичны, что трудно отказаться от идей, представленных в таких домах, в пользу менее эффектных.

​Современность в квадрате

Projekt domu jednorodzinnego typy "stodoła", TISSU Architekci TISSU Architekci Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
TISSU Architekci

TISSU Architekci
TISSU Architekci
TISSU Architekci

Этот шикарный энергоэффективный дом имеет стильный дизайн в урбанистичном стиле, прекрасную террасу и жилую мансарду со спальнями. Он может быть прекрасным местом для жизни молодой семьи!

​Идеальный домик для отдыха

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Если для вас важна легкая, приятная атмосфера, будто пляжная или просто сказочная, подумайте о домике на пляже, на море, в стиле коастал. Такие дома обычно имеют отделку белым сайдингом, белые окна и двери, а в интерьерах – потрясающее смешение современности и пляжного стиля жизни!

​Панорамное чудо

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Этот шикарный дом идеально подойдет для тех, кто хочет красиво жить и в холодном климате. Панорамное остекление и теплопотери здесь четко рассчитаны, дизайн фасадов и интерьеров повторяет атмосферу соснового бора, что делает этот проект просто удивительно атмосферным!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Стеклянная шкатулка

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Шикарное панорамное остекление популярно в использовании в современном стиле фахверк. Так, дома с тяжелыми крышами, будто крыльями, еще и напоминают стеклянные шкатулки с подсветкой!

​Семейное счастье

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Для хорошего проекта семейного дома вам нужны просторные комнаты, удобная гостиная и столовая, функциональная кухня, где все решено по требованиям хозяйки, комнаты для каждого ребенка и… бассейн! Вот в чем семейное счастье!

​Практичность во всем

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот роскошный проект коттеджа в скандинавском стиле выглядит отлично в холодном климате с долгими и снежными зимами. Он идеально подойдет для семейного дома с детьми, где тепло и уют царит в любой день и в любую погоду. Кроме того, этот дом очень практичен и удобен для жизни.

​Лето круглый год

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Дома в стиле кантри
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

Еще одним вариантом для жизни, который рассматривают некоторые молодые семьи, является переезд в другую страну. Чаще всего на примете оказываются страны первой десятки (США, Великобритания, Германия, Швейцария, Канада), где можно получить хорошую работу, и те, где можно хорошо и спокойно жить буквально под пальмой и на небольшой бюджет (Египет, Турция).

Чтобы купить недвижимость за рубежом вам, чаще всего, нужны лишь достаточные средства. А вот с получением вида на жительство в ряде стран будут возникать дополнительные вопросы – скорее всего, вам потребуется легальное трудоустройство для главы семейства и всех детей от 18-ти лет (если они не поступают в колледж).

Правда, переехать в тропическую, жаркую и привлекательную страну гораздо проще с работой через Интернет в хорошей компании. Со стабильным заработком, перспективами и уверенностью вы можете подумать о странах, где получить вид на жительство можно на условиях обеспечения средствами (недвижимость, сумма на счете + стабильные поступления и рабочий контракт).

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А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы первый проект в подборке? И какой дом ищете именно вы? Стиль, бюджет?

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