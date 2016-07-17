10 идеальных семейных домов

Каким должен быть идеальный семейный дом? Рассчитанный на ваш бюджет, современный и практичный, удобный в уборке и легкий в эксплуатации! Кроме того, он должен иметь современную систему отопления, которая бы экономила ваши средства (например, тепловой насос и система «теплого пола»), большие окна, быть для вас атмосферным местом для отдыха и жизни и иметь дизайн интерьеров, который бы вам понравился.
В зависимости от такого, какое прилагательное в этом списке для вас самое главное, вы можете выбрать для себя проект дома вашей мечты в подборке ниже.
Бюджетные проекты для многих из нас наиболее интересны, ведь они представляют собой реальную возможность воплотить идеи в собственном коттедже, который многие строят осторожно и скромно.
Тем не менее, даже маленький коттедж, созданный в гармонии, на основе приятных разговоров и упорной работы каждого члена семьи, может стать вашим настоящим Домом!
Этот потрясающий проект современного коттеджа нельзя назвать исключительно бюджетным, но, не выходя за рамки доступного проекта, он имеет шикарное остекление в гостиной, террасы и потрясающе оформленную зону отдыха у бассейна.
Голландские проекты для многих выглядят просто сказочными. Они настолько атмосферны, традиционны и аристократичны, что трудно отказаться от идей, представленных в таких домах, в пользу менее эффектных.
Этот шикарный энергоэффективный дом имеет стильный дизайн в урбанистичном стиле, прекрасную террасу и жилую мансарду со спальнями. Он может быть прекрасным местом для жизни молодой семьи!
Если для вас важна легкая, приятная атмосфера, будто пляжная или просто сказочная, подумайте о домике на пляже, на море, в стиле коастал. Такие дома обычно имеют отделку белым сайдингом, белые окна и двери, а в интерьерах – потрясающее смешение современности и пляжного стиля жизни!
Этот шикарный дом идеально подойдет для тех, кто хочет красиво жить и в холодном климате. Панорамное остекление и теплопотери здесь четко рассчитаны, дизайн фасадов и интерьеров повторяет атмосферу соснового бора, что делает этот проект просто удивительно атмосферным!
Шикарное панорамное остекление популярно в использовании в современном стиле фахверк. Так, дома с тяжелыми крышами, будто крыльями, еще и напоминают стеклянные шкатулки с подсветкой!
Для хорошего проекта семейного дома вам нужны просторные комнаты, удобная гостиная и столовая, функциональная кухня, где все решено по требованиям хозяйки, комнаты для каждого ребенка и… бассейн! Вот в чем семейное счастье!
Этот роскошный проект коттеджа в скандинавском стиле выглядит отлично в холодном климате с долгими и снежными зимами. Он идеально подойдет для семейного дома с детьми, где тепло и уют царит в любой день и в любую погоду. Кроме того, этот дом очень практичен и удобен для жизни.
Еще одним вариантом для жизни, который рассматривают некоторые молодые семьи, является переезд в другую страну. Чаще всего на примете оказываются страны первой десятки (США, Великобритания, Германия, Швейцария, Канада), где можно получить хорошую работу, и те, где можно хорошо и спокойно жить буквально под пальмой и на небольшой бюджет (Египет, Турция).
Чтобы купить недвижимость за рубежом вам, чаще всего, нужны лишь достаточные средства. А вот с получением вида на жительство в ряде стран будут возникать дополнительные вопросы – скорее всего, вам потребуется легальное трудоустройство для главы семейства и всех детей от 18-ти лет (если они не поступают в колледж).
Правда, переехать в тропическую, жаркую и привлекательную страну гораздо проще с работой через Интернет в хорошей компании. Со стабильным заработком, перспективами и уверенностью вы можете подумать о странах, где получить вид на жительство можно на условиях обеспечения средствами (недвижимость, сумма на счете + стабильные поступления и рабочий контракт).
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— Гламурный коттедж для молодой семьи;