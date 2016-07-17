10 идеальных семейных домов

Каким должен быть идеальный семейный дом? Рассчитанный на ваш бюджет, современный и практичный, удобный в уборке и легкий в эксплуатации! Кроме того, он должен иметь современную систему отопления, которая бы экономила ваши средства (например, тепловой насос и система «теплого пола»), большие окна, быть для вас атмосферным местом для отдыха и жизни и иметь дизайн интерьеров, который бы вам понравился.

В зависимости от такого, какое прилагательное в этом списке для вас самое главное, вы можете выбрать для себя проект дома вашей мечты в подборке ниже.