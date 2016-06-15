Харизматичный особняк для индивидуалистов

Возможно, театр начинается с вешалки, а вот комфортная жизнь в доме в многом зависит от обустройства ванной комнаты. В этом проекте интерьеру ванной было уделено внимания не меньше, чем остальным помещениям, и здесь считывается тот же стиль эко-материалов в каменной темной плитке на полу, деревянной мебели и отделке. Контрастным фоном для таких теплых материалов служит серый бетон стен, подчеркнуто индустриальной стилистики.