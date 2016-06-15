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Харизматичный особняк для индивидуалистов

Перла Вереника Перла Вереника
homify Дома в стиле модерн
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Архитекторы из Wood House  известны своими нетривиальными проектами домов, отражающими индивидуальный характер их владельцев. И этот солидный особняк попадает в ту же категорию проектов. Он не похож на типовые дома ни снаружи, ни изнутри. Специалисты сконструировали пространство, насыщенное эргономичными решениями планировки, комфортными текстурами натуральных материалов и глубокими, притягательными оттенками цветовой гаммы.

Внешний вид

homify Дома в стиле модерн
homify

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С первого взгляда этот дом производит яркое впечатление: ступенчатая форма крыши, темные рамы фасадов, ряд вертикальных окон над панорамным стеклом первого этажа, терракотовая палуба-терраса вокруг. Массивные каменные ступени ведут к крыльцу этого дома, а огромные гранитные валуны формируют ландшафт вдоль фасада. 

Терраса с видом на горы

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

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homify
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Что значит особняк на природе без возможности оценить по достоинству всю красоту пейзажей вокруг! Эту задачу решает широкая дощатая терраса, возвышающаяся над гранитными ступенями крыльца. Свежий ветер с лесистых склонов гор, дальний обзор всех горных вершин и синевы неба – на такой террасе чувствуешь себя путешественником по волнам жизни, капитаном гордой каравеллы. 

Веранда в доме

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С террасы через широкое стекло раздвижных дверей можно попасть на закрытую веранду. В плохую погоду или в случае неожиданно начавшегося летнего ливня можно расположиться с гостями здесь, сохранив возможность любоваться великолепием природы вокруг. Смежная с верандой комната – кухня, что поможет быстро сервировать стол для ужина.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интерьер гостиной сформирован вокруг большого черного дивана, подчеркнуто простого и роскошного одновременно. Массивность брутального, основательного и безоговорочно яркого интерьера в темных тонах нивелируется потоками солнечными света, буквально заливающими всю комнату из широкого окна. Естественное освещение, столь обильно присутствующее в этой комнате, разнообразные потолочные светильники и споты для вечерней обстановки – все это помогает подсветить каждую деталь богатого фактурами интерьера. Глубокий иссиня-черный цвет деревянных стеновых панелей, мягкая кожаная обивка мебели, тончайшее кружево кованной лестницы и глянцевый паркет цвета горького шоколада – цветовая палитра интерьера подобрана смело и решительно стильно.

Спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Состаренная древесина настенных панелей в сочетании с темно-синим цветом  дает ощущение глубокого погружения в уединение и расслабленную размеренность бытия. И пусть за окнами мчится быстротечный век условностей и излишних беспокойств, спальня – это место вне времени и эпох. Простой, комфортный интерьер и прекрасный вид на лесную зелень из окна, что может быть лучше для полноценного отдыха.

Интерьер ванной комнаты

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Возможно, театр начинается с вешалки, а вот комфортная жизнь в доме в многом зависит от обустройства ванной комнаты. В этом проекте интерьеру ванной было уделено внимания не меньше, чем остальным помещениям, и здесь считывается тот же стиль эко-материалов в каменной темной плитке на полу, деревянной мебели и отделке. Контрастным фоном для таких теплых материалов служит серый бетон стен, подчеркнуто индустриальной стилистики.

Современный дом с потрясающей террасой
А вам понравилось сочетание темной мебели и насыщенной цветовой гаммы в интерьере?

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