Харизматичный особняк для индивидуалистов

Архитекторы из Wood House известны своими нетривиальными проектами домов, отражающими индивидуальный характер их владельцев. И этот солидный особняк попадает в ту же категорию проектов. Он не похож на типовые дома ни снаружи, ни изнутри. Специалисты сконструировали пространство, насыщенное эргономичными решениями планировки, комфортными текстурами натуральных материалов и глубокими, притягательными оттенками цветовой гаммы.
С первого взгляда этот дом производит яркое впечатление: ступенчатая форма крыши, темные рамы фасадов, ряд вертикальных окон над панорамным стеклом первого этажа, терракотовая палуба-терраса вокруг. Массивные каменные ступени ведут к крыльцу этого дома, а огромные гранитные валуны формируют ландшафт вдоль фасада.
Что значит особняк на природе без возможности оценить по достоинству всю красоту пейзажей вокруг! Эту задачу решает широкая дощатая терраса, возвышающаяся над гранитными ступенями крыльца. Свежий ветер с лесистых склонов гор, дальний обзор всех горных вершин и синевы неба – на такой террасе чувствуешь себя путешественником по волнам жизни, капитаном гордой каравеллы.
С террасы через широкое стекло раздвижных дверей можно попасть на закрытую веранду. В плохую погоду или в случае неожиданно начавшегося летнего ливня можно расположиться с гостями здесь, сохранив возможность любоваться великолепием природы вокруг. Смежная с верандой комната – кухня, что поможет быстро сервировать стол для ужина.
Интерьер гостиной сформирован вокруг большого черного дивана, подчеркнуто простого и роскошного одновременно. Массивность брутального, основательного и безоговорочно яркого интерьера в темных тонах нивелируется потоками солнечными света, буквально заливающими всю комнату из широкого окна. Естественное освещение, столь обильно присутствующее в этой комнате, разнообразные потолочные светильники и споты для вечерней обстановки – все это помогает подсветить каждую деталь богатого фактурами интерьера. Глубокий иссиня-черный цвет деревянных стеновых панелей, мягкая кожаная обивка мебели, тончайшее кружево кованной лестницы и глянцевый паркет цвета горького шоколада – цветовая палитра интерьера подобрана смело и решительно стильно.
Состаренная древесина настенных панелей в сочетании с темно-синим цветом дает ощущение глубокого погружения в уединение и расслабленную размеренность бытия. И пусть за окнами мчится быстротечный век условностей и излишних беспокойств, спальня – это место вне времени и эпох. Простой, комфортный интерьер и прекрасный вид на лесную зелень из окна, что может быть лучше для полноценного отдыха.
Возможно, театр начинается с вешалки, а вот комфортная жизнь в доме в многом зависит от обустройства ванной комнаты. В этом проекте интерьеру ванной было уделено внимания не меньше, чем остальным помещениям, и здесь считывается тот же стиль эко-материалов в каменной темной плитке на полу, деревянной мебели и отделке. Контрастным фоном для таких теплых материалов служит серый бетон стен, подчеркнуто индустриальной стилистики.