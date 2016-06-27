7 фантастических заборов для дома

Очень интересные проекты заборов могут вдохновить вас на нестандартное решение вопроса приватности вашего участка! Давайте вместе рассмотрим плюсы и минусы различных материалов и типов отделки!

Выбирая тип забора и материал отделки, стоит сначала оценить свои силы. Вы хотите сами строить забор или готовы пригласить строителей? В каком типе строительства у вас есть опыт, а в каком – нет? Что у вас получается, а что – не очень? Вы хотите, чтобы забор был идеальным и дизайнерским или дешевым и плодом вашего труда?

Мы советуем обращаться к профессионалам тем, кто хочет видеть воплощение своей мечты в стильном формате. Тот же, кто больше ценит экономию и ручной труд, тоже найдут много полезных идей в нашей статье, посвященной красивым заборам. Это действительно прекрасная идея для старта вашего хобби строительства.