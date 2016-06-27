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7 фантастических заборов для дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
OUTDOORS, Kreoo Kreoo Бассейн Мрамор Черный
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Очень интересные проекты заборов могут вдохновить вас на нестандартное решение вопроса приватности вашего участка!  Давайте вместе рассмотрим плюсы и минусы различных материалов и типов отделки!

Выбирая тип забора и материал отделки, стоит сначала оценить свои силы. Вы хотите сами строить забор или готовы пригласить строителей? В каком типе строительства у вас есть опыт, а в каком – нет? Что у вас получается, а что – не очень? Вы хотите, чтобы забор был идеальным и дизайнерским или дешевым и плодом вашего труда?

Мы советуем обращаться к профессионалам тем, кто хочет видеть воплощение своей мечты в стильном формате. Тот же, кто больше ценит экономию и ручной труд, тоже найдут много полезных идей в нашей статье, посвященной красивым заборам. Это действительно прекрасная идея для старта вашего хобби строительства.

​Вертикальный сад

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Сад в стиле модерн
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Вертикальный сад требует устройства сетки на заборе, специального типа растений и подготовленного грунта. Кроме того, он подразумевает встроенную систему полива.

Легче всего вертикальный сад сделать по сетке – вьющиеся растения из клумбы под забором будут красиво оформлять простую бетонную стену.

​Бетонный забор с отделкой камнем

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Сад в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Такой стильный вариант может быть прекрасно вписан практически в любой стиль ландшафтного дизайна и отделки фасадов вашего дома. Нужно просто подобрать определенный тип и цвет искусственного камня и купить все комплектующие в магазине для отделки.

Бетонный забор при этом может быть построен как заливным способом (дорого и хлопотно), так и с помощью готовых блоков (дешевле и проще). В заборе вы можете сделать подсветку, провести трубы, водостоки, добавить водопад или фонтанчик для питья, сделать ниши для светильников.

Отделка камнем может быть достаточно дорогим удовольствием. Но вы можете выбрать и сайдинг любого цвета, в том числе – с рисунком камня. Кроме того, вы можете просто оштукатурить забор с разными геометричными орнаментами, что тоже будет смотреться стильно.

​Деревянный забор из экранов

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Балкон и терраса в стиле модерн
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Горизонтально ориентированные бруски, скрепленные вместе на одном экране, позволяют создать на участке новый тип деревянного забора – геометричный, стильный и современный.

​Бетонный забор с декоративными посадками

​Alfresco, Outdoor Living, Patio, Deck by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors Балкон и терраса в стиле модерн
Moda Interiors

​Alfresco, Outdoor Living, Patio, Deck by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Высокие клумбы или просто посадки растений, кустарников и деревьев по периметру помогают создать более привлекательную атмосферу в саду и со стороны палисадника. Отлично подходят для обрамления забора туи, декоративные кустарники под стрижку, сирень.

Подсветка является важной частью такого забора, ведь вечером с ее помощью ваш дом может превратиться в настоящий дизайнерский уголок.

​Кирпичный забор

Barn Conversion Garden After Sylvan Studio
Sylvan Studio

Barn Conversion Garden After

Sylvan Studio
Sylvan Studio
Sylvan Studio

Сплошной кирпичный забор может стать более привлекательной затеей, если вы дополните его специальными экранами для вьющихся растений.

​Комбинированный забор

Antares, JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS Бассейн в тропическом стиле Камень Эффект древесины
JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS

JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS
JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS
JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS

Этот удивительный проект со одной стеной из блоков, а другой – с вертикальным садом выглядит просто фантастически сюрреалистично!

Комбинированный забор может быть построен из самых разных доступных вам материалов. Важно найти связующее звено – стиль, оттенок или повторяющийся декоративный прием, чтобы сделать все единым проектом.

​Забор из металла

Swimming Pool wallcovering and seats Kreoo Бассейн Мрамор Черный
Kreoo

Swimming Pool wallcovering and seats

Kreoo
Kreoo
Kreoo

Этот шикарный забор из металла имеет орнамент, который позволяет вьющимся кустарникам или цветам расти по нему. Такой шикарный забор с параметрическим дизайном стоит заказывать только у профессионалов, его узоры изготавливаются исключительно с помощью компьютерных технологий. Фирма KREOO, например, занимается подобными заборами и другими деталями дизайна участка в современном стиле.

Есть и заборы из металла с традиционными флористическими узорами – розами, плющами, лозами винограда. Такой вариант более популярен в Европе, но является подходящим лишь для классических проектов в стиле классики, рустик, кантри.

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А вам какой забор уже захотелось поставить себе?

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