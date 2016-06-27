7 фантастических заборов для дома

Очень интересные проекты заборов могут вдохновить вас на нестандартное решение вопроса приватности вашего участка! Давайте вместе рассмотрим плюсы и минусы различных материалов и типов отделки!
Выбирая тип забора и материал отделки, стоит сначала оценить свои силы. Вы хотите сами строить забор или готовы пригласить строителей? В каком типе строительства у вас есть опыт, а в каком – нет? Что у вас получается, а что – не очень? Вы хотите, чтобы забор был идеальным и дизайнерским или дешевым и плодом вашего труда?
Мы советуем обращаться к профессионалам тем, кто хочет видеть воплощение своей мечты в стильном формате. Тот же, кто больше ценит экономию и ручной труд, тоже найдут много полезных идей в нашей статье, посвященной красивым заборам. Это действительно прекрасная идея для старта вашего хобби строительства.
Вертикальный сад требует устройства сетки на заборе, специального типа растений и подготовленного грунта. Кроме того, он подразумевает встроенную систему полива.
Легче всего вертикальный сад сделать по сетке – вьющиеся растения из клумбы под забором будут красиво оформлять простую бетонную стену.
Такой стильный вариант может быть прекрасно вписан практически в любой стиль ландшафтного дизайна и отделки фасадов вашего дома. Нужно просто подобрать определенный тип и цвет искусственного камня и купить все комплектующие в магазине для отделки.
Бетонный забор при этом может быть построен как заливным способом (дорого и хлопотно), так и с помощью готовых блоков (дешевле и проще). В заборе вы можете сделать подсветку, провести трубы, водостоки, добавить водопад или фонтанчик для питья, сделать ниши для светильников.
Отделка камнем может быть достаточно дорогим удовольствием. Но вы можете выбрать и сайдинг любого цвета, в том числе – с рисунком камня. Кроме того, вы можете просто оштукатурить забор с разными геометричными орнаментами, что тоже будет смотреться стильно.
Горизонтально ориентированные бруски, скрепленные вместе на одном экране, позволяют создать на участке новый тип деревянного забора – геометричный, стильный и современный.
Высокие клумбы или просто посадки растений, кустарников и деревьев по периметру помогают создать более привлекательную атмосферу в саду и со стороны палисадника. Отлично подходят для обрамления забора туи, декоративные кустарники под стрижку, сирень.
Подсветка является важной частью такого забора, ведь вечером с ее помощью ваш дом может превратиться в настоящий дизайнерский уголок.
Сплошной кирпичный забор может стать более привлекательной затеей, если вы дополните его специальными экранами для вьющихся растений.
Этот удивительный проект со одной стеной из блоков, а другой – с вертикальным садом выглядит просто фантастически сюрреалистично!
Комбинированный забор может быть построен из самых разных доступных вам материалов. Важно найти связующее звено – стиль, оттенок или повторяющийся декоративный прием, чтобы сделать все единым проектом.
Этот шикарный забор из металла имеет орнамент, который позволяет вьющимся кустарникам или цветам расти по нему. Такой шикарный забор с параметрическим дизайном стоит заказывать только у профессионалов, его узоры изготавливаются исключительно с помощью компьютерных технологий. Фирма KREOO, например, занимается подобными заборами и другими деталями дизайна участка в современном стиле.
Есть и заборы из металла с традиционными флористическими узорами – розами, плющами, лозами винограда. Такой вариант более популярен в Европе, но является подходящим лишь для классических проектов в стиле классики, рустик, кантри.
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