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10 великолепных деревенских печей и каминов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ausstellungsräume Feuerkultur Quetlich, Wandkult Wandkult КухняСтолешницы
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Самые простые проекты деревенских печей, мангалов, барбекю и дачных каминов ждут вас в нашей статье!

Обратившись к фирме-производителю или архитектору, вы можете легко найти того, кто сложит вам печь или установит камин в том формате, который вам нужен. Достаточно показать фотографию из homify и мастер сразу поймет ваши интересы.

​Круглая кирпичная печь

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Эта шикарная купольная печь идеальна для того, чтобы готовить сочные блюда! В данном случае она идет в комплекте с летней кухней – столешница тоже основана на кирпичном каркасе с деревянными фасадами.

Купольные печи выглядят очень интересно и аутентично, идеально подходят в стили рустик и кантри для создания настоящей деревенской атмосферы.

​Металлическая печь для дачи

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Кухня в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Металлическая покупная печь нуждается в ограждении, керамическом или каменном полу и других мерах безопасности, которые вам просто необходимо предпринять. Например, располагайте текстиль подальше от печи, не планируйте рядом с ней место для хранения детских игрушек или любых предметов, которые могут быть интересны детям. Трубу дымохода стоит смонтировать так, чтобы она не касалась пожароопасных предметов, например, древесины.

​Печь и барбекю вместе

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. Кухня в стиле кантри
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Эта стильная печь с отделкой мозаикой является мангалом и барбекю одновременно. Таким образом, для приготовления различных блюд в ней могут быть использованы и решетка, и шампуры.

​Идеальная печь для дачи

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в стиле кантри
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Эта компактная печь идеально подходит для дачи. Только посмотрите, как удобно она расположена по середине кухни, как традиционно выглядит и как аккуратно оформлена. Топится она дровами, для дачи является еще и отопительной, в ней присутствует как духовка, так и обычная варочная поверхность.

​Средиземноморский колорит

Espaço Gourmet , Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Балкон и терраса в рустикальном стиле
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Эти стильная летняя кухня имеет шикарную печь с большим количество уровней для решеток и отдельной духовкой. В нее же можно поставить и шампуры в специальные пазы. Справа вы найдем эффектную летнюю кухню с отделкой стен и фартука средиземноморской мозаикой. А колоритная барная стойка здесь выше всяких похвал!

​Печь на даче в стиле шале

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Дома в рустикальном стиле
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Эта симпатичная многоуровневая печь является прекрасным примером того, как традиции и инновации сочетаются вместе в дизайне интерьера. Этот старый амбар, перестроенный в лофт в стиле шале, нашел место в своих просторах и для самой обычной дровяной печи!

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​Печь для беседки

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в рустикальном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Беседка в поселке Ропша

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Если вы ищите хороший вариант печи для беседки, то посмотрите на этот стильный объект, использованный в дизайне беседки по проекту талантливой Маши Марченко. Он отлично подходит под интерьер и очень удобен в использовании.

​Котел + камин

Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen ГостинаяКамины и аксессуары
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

Удивительная комбинированная печь в этом традиционном доме смотрится просто потрясающе! Слева вы найдете котел для отопления всего дома и нагрева воды, а справа – маленький уголок с камином в традиционном стиле!

​Биокамин

Ausstellungsräume Feuerkultur Quetlich, Wandkult Wandkult КухняСтолешницы
Wandkult

Wandkult
Wandkult
Wandkult

Стильный биокамин на этаноле тоже является очень привлекательным решением для дачи или загородного дома. Он смотрится стильно и облагораживает любой интерьер – от классики до рустика!

​Металлическая печь

LOOK Kaminofen, RIKA Innovative Ofentechnik GmbH RIKA Innovative Ofentechnik GmbH ГостинаяКамины и аксессуары Черный
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Металлическая печь для загородного современного дома может выглядеть именно так. Компактная, стильная, со стеклянной площадкой под ней, она может вписаться в интерьер любого стиля.

Если ваша мечта – сидеть на диване возле камина с бокалом вина или кока-колы, смотреть на падающий за окном снег и обнимать своих близких, не отказывайтесь от нее, а обратитесь к профессионалам за советом и консультацией.

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