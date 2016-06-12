10 великолепных деревенских печей и каминов

Эта шикарная купольная печь идеальна для того, чтобы готовить сочные блюда! В данном случае она идет в комплекте с летней кухней – столешница тоже основана на кирпичном каркасе с деревянными фасадами.

Купольные печи выглядят очень интересно и аутентично, идеально подходят в стили рустик и кантри для создания настоящей деревенской атмосферы.