10 великолепных деревенских печей и каминов

Самые простые проекты деревенских печей, мангалов, барбекю и дачных каминов ждут вас в нашей статье!
Обратившись к фирме-производителю или архитектору, вы можете легко найти того, кто сложит вам печь или установит камин в том формате, который вам нужен. Достаточно показать фотографию из homify и мастер сразу поймет ваши интересы.
Эта шикарная купольная печь идеальна для того, чтобы готовить сочные блюда! В данном случае она идет в комплекте с летней кухней – столешница тоже основана на кирпичном каркасе с деревянными фасадами.
Купольные печи выглядят очень интересно и аутентично, идеально подходят в стили рустик и кантри для создания настоящей деревенской атмосферы.
Металлическая покупная печь нуждается в ограждении, керамическом или каменном полу и других мерах безопасности, которые вам просто необходимо предпринять. Например, располагайте текстиль подальше от печи, не планируйте рядом с ней место для хранения детских игрушек или любых предметов, которые могут быть интересны детям. Трубу дымохода стоит смонтировать так, чтобы она не касалась пожароопасных предметов, например, древесины.
Эта стильная печь с отделкой мозаикой является мангалом и барбекю одновременно. Таким образом, для приготовления различных блюд в ней могут быть использованы и решетка, и шампуры.
Эта компактная печь идеально подходит для дачи. Только посмотрите, как удобно она расположена по середине кухни, как традиционно выглядит и как аккуратно оформлена. Топится она дровами, для дачи является еще и отопительной, в ней присутствует как духовка, так и обычная варочная поверхность.
Эти стильная летняя кухня имеет шикарную печь с большим количество уровней для решеток и отдельной духовкой. В нее же можно поставить и шампуры в специальные пазы. Справа вы найдем эффектную летнюю кухню с отделкой стен и фартука средиземноморской мозаикой. А колоритная барная стойка здесь выше всяких похвал!
Эта симпатичная многоуровневая печь является прекрасным примером того, как традиции и инновации сочетаются вместе в дизайне интерьера. Этот старый амбар, перестроенный в лофт в стиле шале, нашел место в своих просторах и для самой обычной дровяной печи!
Если вы ищите хороший вариант печи для беседки, то посмотрите на этот стильный объект, использованный в дизайне беседки по проекту талантливой Маши Марченко. Он отлично подходит под интерьер и очень удобен в использовании.
Удивительная комбинированная печь в этом традиционном доме смотрится просто потрясающе! Слева вы найдете котел для отопления всего дома и нагрева воды, а справа – маленький уголок с камином в традиционном стиле!
Стильный биокамин на этаноле тоже является очень привлекательным решением для дачи или загородного дома. Он смотрится стильно и облагораживает любой интерьер – от классики до рустика!
Металлическая печь для загородного современного дома может выглядеть именно так. Компактная, стильная, со стеклянной площадкой под ней, она может вписаться в интерьер любого стиля.
Если ваша мечта – сидеть на диване возле камина с бокалом вина или кока-колы, смотреть на падающий за окном снег и обнимать своих близких, не отказывайтесь от нее, а обратитесь к профессионалам за советом и консультацией.
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