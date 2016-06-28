Фантастический дом из другой реальности

Современные восточные проекты для многих из нас являются возможностью погрузиться в идеи и культуру другой страны, найти свежий подход к старым проблемам и вдохновение. Так, южнокорейская студия JOHO ARCHITECTURE предлагает нам захватывающий проект загородного дома для семьи с маленькими детьми, который обещает, как минимум, удивить вас.

Так из каких же деталей состоит фантастический семейный дом 21-ого века?