Фантастический дом из другой реальности

Современные восточные проекты для многих из нас являются возможностью погрузиться в идеи и культуру другой страны, найти свежий подход к старым проблемам и вдохновение. Так, южнокорейская студия JOHO ARCHITECTURE предлагает нам захватывающий проект загородного дома для семьи с маленькими детьми, который обещает, как минимум, удивить вас.
Так из каких же деталей состоит фантастический семейный дом 21-ого века?
Какой дизайн фасадов можно реализовать на основе базальтовых кирпичей? Удивительно, но данный вариант открывает большой простор для дизайна в стиле параметрики – одного из самых многообещающих трендов следующих десятилетий. В проекте также были использованы и STS-панели.
Так, в пригороде Сеула появился этот невероятный по своей структуре проект. Больше всего нас удивило то, что он является еще и… местом для семейного бизнеса – книжного магазина! На фотографиях выше вы можете увидеть этот офис изнутри и снаружи.
Современный формат остекления для жилых комнат позволяет создать солнечные, залитые светом помещения. Общая площадь дома – 213 кв. метров, что позволяет создать удобное пространство для жизни и работы семьи с 2-3 детьми.
В условиях городской жизни маленькие участки – данность, с которой приходится мириться. Но это не значит, что у вас в доме не будет пары балконов, удобного паркинга и зеленого вида из окон!
Даже в этом, не самом благополучном и дорогом районе Сеула уже почти у подножия гор архитектор нашел лучшие ракурсы с видом на реку, мост и хвойный лес с горой на дальнем плане!
Шикарное сочетание декоративной штукатурки в дымчато-пепельном цвете, декоративного кирпича и ламината с имитацией ценной породы дерева смотрится в этом проекте очень современно! Контрасты в отделке и дизайне на основе актуальных и трендовых решений практически всегда смотрятся более выигрышно, чем монохромные вариации.
На первом этаже мы найдем прихожую, ванную комнату, большой офис-библиотеку и две жилые комнаты общего назначения площадью по 15 кв. метров каждая. Здесь может быть отдельный кабинет, спальни, детская игровая или дополнительная гостевая комната.
На втором этаже мы найдем кухню-гостиную и две спальни, а также еще две ванных комнаты и открытый мансардный кабинет над гостиной на третьем уровне. Рядом с гостиной находится балкон, а пространство под всеми лестницами используется для организации хранения.
С этого ракурса шикарный вид на кухню-гостиную с модульной мебелью особенно эффектен благодаря встроенной в потолок линейной подсветке, которая добавляет строгой и ломаной геометрии дома немного гламура.
Лестница, которую вы видите слева, ведет на мансардный этаж, в кабинет на третьем уровне дома.
Кухня-гостиная оформлена в современном стиле модерн с использованием металлических и стальных элементов. Наверху вы найдем пространство кабинета и маленькую детскую игровую зону над кухней.
Шикарное оформление позолоченным металлом потолка балкона заставляет вспомнить о том, в настолько фантастическом и необычном доме мы находимся. Вокруг – традиционный пригород с интересным миксом из старых и современных домов, леса и участков под посадку. Здесь, в пригороде Сеула, такой вид из окна есть практически у всех, но вряд ли вы найдете второй такой дом.
Итак, мы посмотрели на совершенно нестандартный проект дома с 4 спальнями, большим офисом и прекрасной кухней-гостиной. В нем три ванных комнаты, красивые мансардные игровая и кабинет. Панорамный вид на окрестности, балкон недалеко от детской и практичная отделка позволяют назвать его прекрасным местом для семейной жизни!
А за фотографии – отдельная благодарность Сун Намгоонг (Namgoong, Sun).
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— Гламурный коттедж для молодой семьи;